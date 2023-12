Vlastní značkou ložního prádla vzdává hold své prababičce. Nyní Täubelová přesouvá výrobu do Česka

Uložit 0

Není nad to se po náročném dni večer zavrtat do čerstvě povlečené postele. Jenže někdy to není ono. Povlečení klouže, je tvrdé nebo nemá na dotek příjemnou strukturu. Jak moc může ložní textil ovlivnit kvalitu spánku si krátce po porodu uvědomila Terezie Täubelová. A i přes to, že do té doby byly její vášní mezinárodní vztahy, rozhodla se, že uvede na český trh vlastní značku ložního prádla. Původně nechávala šít kolekce v zahraničí, letos v listopadu ale udělala zásadní krok a výrobu kompletně přestěhovala do Česka.

V době, kdy Terezie Täubelová pracovala v Poslanecké sněmovně a směřovala ke kariéře diplomatky, by ji nejspíš nenapadlo, že v roce 2023 bude coby zakladatelka značky prémiového ložního prádla zásobit Česko i Slovensko kvalitním ložním textilem a že bude plánovat rozkročení na evropský trh. Avšak podnikatelského ducha právě v této sféře měla v genech, což byl také jeden z důvodů, proč se pro založení vlastní značky rozhodla.

„Moje babička do poslední chvíle svého života používala povlečení, které dostala od maminky jako výbavu ke svatbě v roce 1945. Moje prababička totiž na přelomu století sbalila děti a manžela a odstěhovala je do Prahy, kde vybudovala obchod s textilem do domácnosti. S tímhle obdivuhodným příběhem jsem vyrůstala, zároveň šlo ale o bolavé místo naší rodiny, protože prababička po roce 1948 kvůli režimu o vše přišla,“ vypráví Terezie Täubelová.

Rodinný příběh si Terezie více uvědomila v momentě, kdy ji v šestinedělí po narození prvního syna začaly trápit návaly způsobené hormonálními výkyvy. Do té doby podle svých slov ložní prádlo příliš neřešila a nevěděla, jak zásadní vliv může mít na kvalitu spánku. Jenže když v noci propotila pyžamo i peřiny, začala vnímat, jaký rozdíl je mezi jednotlivými typy povlečení a mezi výplněmi. Do problematiky se tak ponořila hlouběji, zjistila, že ložní prádlo podle svých představ si v Česku nemá kde objednat, a tak si založila vlastní značku.

Foto: Marieli Terezie Täubelová se vrátila k tradici monogramů na povlečení

„Prababička se jmenovala Marie Líkařová, z jejího jména tak vzešel název značky: Marieli. Vrátila jsem se tak na začátek rodinného příběhu. Věděla jsem také, že pracovala s vyšíváním monogramů na povlečení, takže jsem do značky od začátku zakomponovala i tenhle krásný detail. Přišlo mi, že tím mohu své prababičce vzdát hold,“ říká podnikatelka.

Terezie měla původně představu, že osloví s objednávkou povlečení na míru textilky v Česku. Jenže v době zakládání značky dělaly úplně jiný typ materiálů a metráže, než které potřebovala. Musela se tak začít rozhlížet po zahraničí a finální volba padla na Portugalsko a Izrael. Jelikož se ale idea na vlastní značku zrodila během pandemie covidu, neměla možnost vycestovat a musela si nechat posílat vzorky látek či ušitých povlaků. „Různě jsem je prala, sušila, žehlila a doma se nám válely hromady ložního prádla,“ směje se Täubelová.

Velké zahraniční textilky ale samozřejmě objednávky podmiňují tím, že našijí jedině ohromné množství produktů. První várka tak měla podobu celého kamionu prvních kolekcí. Šlo o dvě bílé barvy v perkálové a saténové vazbě, o kolekci Monteverde, tedy bílé povlečení se zeleným lemováním, a Montauk s proužky v modro šedém odstínu. Nabídka se postupně rozšiřovala o další kolekce, jichž je dnes celkem dvanáct.

S trojicí nejnovějších kolekcí z bavlněného saténu přišla na sklonku letošního roku zásadní změna. Terezie se totiž rozhodla po letech výrobu kompletně přesunout do Česka. K rozhodnutí dospěla z několika důvodů – jeden byl ten, že když se kolekce šijí v tak velkém množství na míru, je lepší nad nimi mít kontrolu, kterou lze zaručit jedině tím, že je textilka poblíž. Zákazníci značky navíc stále častěji poptávají ložní prádlo atypických velikostí. V Marieli jim tak chtěli vyjít vstříc, což by nebylo možné, kdyby i nadále nechávali produkty šít v zahraničí. V případě obou důvodů jde přitom o něco, na co mohla Terezie přijít až po několika letech podnikání v praxi.

„Zásadní důvod byl ale také ten, že když značka po letech narostla, dává smysl dát práci lidem v Česku a v českých dílnách, aby se oblast textilního průmyslu mohla rozvíjet. Je to přeci jen to nejmenší, co můžeme udělat. Výroba v Česku nás vyjde samozřejmě dráž, než když budeme šít ve velkém v zahraničí, ale jde o riziko, které beru na sebe. Je to pro mě důležitá přidaná hodnota, že se můžeme aspoň trochu podílet na vzkvétání České republiky,“ vysvětluje Terezie Täubelová.

Foto: Marieli První vlaštovkou byla kolekce Monteverde

Kromě přesunu výroby se v Marieli brzy uděje ještě jedna novinka, a to otevření butiku v centru Prahy, konkrétně v Maiselově ulici. Butik bude v patře a přístupný pouze na předchozí objednání, zákaznice a zákazníci tady ale budou mít možnost si jednotlivé výrobky osahat a prohlédnout si jejich barvy na denním světle. Zakladatelka značky sem navíc plánuje přesunout různé eventy zaměřené na spánkovou hygienu a wellness, které pořádá již nyní společně se spánkovou vědkyní Katarínou Evansovou.

„Vůbec jsem nečekala, že kolem mé značky vyroste taková komunita. Původně jsem myslela, že budu prodávat online a anonymně, nakonec se ale ukázalo, že příběh je pro lidi zásadní a že je zajímá. Jsem tak v rámci Marieli vidět mnohem více, než jsem původně zamýšlela. Ostatně i to, jak značka vznikla, je pro mě vysoce osobní záležitost a dělá mi ohromnou radost, že to tak vnímají i naši zákazníci,“ uzavírá Terezie Täubelová.