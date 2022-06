Nepromokavý zápisník Rite in the Rain

Petr Grigárek je rád na čerstvém vzduchu. Mezi Olomoucí, odkud pochází, a Prahou, když to počasí dovolí, uhání na sportovní motorce Ducati. Od mládí vyráží na trampské výpravy s kamarády a děti, dokud o to měly samozřejmě zájem, bral o víkendech na lov kešek. A tam, když občas podepisoval rozmočené sešítky, ho to napadlo – co takhle nepromokavý papír? Doma se vrhnul na googlování, podíval se na pár cestovatelských fór a zjistil, že existuje, jen se moc nikde neprodává. „Občas ho měli někde v army shopech,“ vzpomíná.

A protože měl už tehdy dost zkušeností s podnikáním – od poloviny 90. let je spolumajitelem marketingové agentury Signum 1995, která se specializovala na letákovou reklamu a dnes se věnuje například světelným poutačům a podílela se třeba na rebrandingu banky Creditas –, ucítil pro sebe byznysovou příležitost. „Ovšem malou,“ podotýká se smíchem, proč před třemi roky rozjel svůj e-shop.

Výrobcem voděodolného papíru, který ho zaujal, je americká společnost JLL Darling z Tacomy u Seattlu ve státě Washington na severozápadním pobřeží USA. Za oceánem se hlavně mezi vojáky nebo dobrodruhy proslavila se svými bloky značky Rite in the Rain.

„Normálně jsem jim napsal, jestli bych od nich mohl nějaké produkty odebírat a prodávat je. Nebyl s tím problém,“ říká Grigárek s tím, že až do loňska byly bloky a sešity Rite in the Rain vysloveně bokovka. „Utržil jsem za jejich prodej pár desítek tisíc korun. Kupovali je ode mě hasiči nebo policie, ale vždy po pár kusech, žádný velký byznys,“ dodává.

Foto: Archiv Petra Grigárka Petr Grigárek prodává v Česku americké nepromokavé bloky

Historie Rite in the Rain sahá do roku 1916. Na počátku bylo přání dřevorubců získat do rukou něco, nač by ve vlhkých a drsných podmínkách hustých lesů plných sekvojí v okolí Seattlu mohli zapisovat data o počtech poražených stromů a detaily o těžbě. Místní podnikatel Jerry Darling jim vyšel vstříc a postupně vyvinul speciální tinkturu, do které se papír namáčel a která mu pak dodala voděodolnost. Původní receptura sestávala ze směsi pšeničné mouky, zinku a laku.

Od dřevorubců se Rite in the Rain postupně rozšiřoval dál, dnes jeho sešity patří ke standardní výbavě například amerických hasičů a vojáků, firma vyrábí i speciální bloky a terče pro odstřelovače.

„Základ jejich podnikání je v USA,“ připouští Grigárek. Rád by to ovšem změnil, respektive posílil přítomnost značky Rite in the Rain v Evropě. „Přimělo mě k tomu to, že se mi loni zničehonic ozvali z vídeňské technické univerzity, jestli bych jim uměl dodat několik desítek bloků,“ říká jednapadesátiletý podnikatel.

Do té doby měl sice e-shop, který se velmi úzce podobal tomu americkému, nijak ho ale nepromoval. Zákazníci si ho vždycky našli sami. Na přelomu loňského a letošního roku si ale řekl, že zkusí víc šlápnout do pedálů, že zkusí svůj internetový obchod trochu zpropagovat na sítích a že se uvidí. Výsledek? „Zatímco za celý rok 2021 jsme měli tržby kolem 40 tisíc korun. Letos jsme jen za leden utržili stejné peníze. Myslím, že letos bychom se mohli v obratu v pohodě dostat přes půl milionu korun,“ krčí rameny.

Blok Rite in the Rain formátu A4 je samozřejmě znatelně dražší než klasický papírový, jeho cena začíná na 540 korunách. „Není to ani náhodou pro každého,“ připouští Grigárek, který nyní plánuje, že vyrazí do Seattlu, aby se s majiteli JLL Darling pobavil o tom, zda by s ním nechtěli zintenzivnit spolupráci.

„Oni nefungují na principu exkluzivního zastoupení, kdokoli jim napíše, že to chce prodávat, pošlou mu to. Souvisí to ale s tím, že Evropa pro ně nebyla a pořád ještě není zase tak moc důležitá,“ doplňuje Grigárek, který kromě sešitů a bloků už prodává i obaly nebo speciální tužku, se kterou se dá psát pod vodou.

První kroky k tomu, aby s prodejem nepromokavých bloků vykročil z Česka, už ale udělal – kromě české domény riteintherain.cz si zajistil i tu slovenskou a pak s koncovkou eu. „Jsme největší prodejce ve střední Evropě, tak proč ne v celé EU? Já vím, jde o malý byznys, pár milionů ročně, ale je to zábava a zase něco nového,“ loučí se.