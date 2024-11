Volkswagen se zmítá v krizi. Šanci na přerod má, ale musí jednat hned, akcie zatím držíme, říká Semotan

Uložit 0

Automobilový koncern Volkswagen má za sebou těžké týdny. A zřejmě ještě těžší období ho čeká. Tradiční německý výrobce aut, do jehož portfolia vedle značky Volkswagen spadají také například Audi, Škoda, Seat, Cupra nebo Porsche, bojuje se slabší poptávkou a tím pádem i horšící se ekonomickou situací, kvůli které bude muset zřejmě zavřít některé domácí továrny. Výsledky za poslední kvartál, které reportoval minulý týden, hovoří jasnou řečí: provozní zisk Volkswagenu se propadl meziročně o nemalých 42 procent. Někteří investoři však ještě nevěší hlavu a věří, že to může zvládnout.

„Doba hojnosti je fuč, koncern Volkswagen prochází složitým obdobím. Tvrdá konkurence elektromobility v Číně, růst nákladů na výrobu vozů v Německu, přechod na elektromobilitu obecně, nesmyslné regulace v Evropě… to všechno prudce snížilo ziskovost koncernu,“ komentuje dění Michal Semotan, portfolio manažer J&T IS, kde spravuje fond J&T Opportunity. Ten se zaměřuje na investice do akcií ve středoevropském regionu a portfolio doplňuje o atraktivní příležitosti z celého světa. A právě akcie Volkswagenu v něm Semotan nadále drží. Situace přitom aktuálně není dobrá.

„Z pohledu marží se v zásadě daří dobře jen Škodě a Porsche. Pokles objemu výroby aut, především nižší a kompaktní třídy, kvůli růstu cen z důvodu povinné výbavy a emisí dostal továrny v Evropě do stavu nadkapacity. S tím vším se Volkswagen nyní pere a kvůli tomu došlo k tak velkému meziročnímu poklesu zisku. Koncern letos dvakrát upravil ziskovost směrem dolů a je jasné, že musí jednat akčně. Návrhy zavřít některé továrny v Německu jsou logickým krokem, budou mu však tvrdě bránit odbory,“ říká Michal Semotan, který ve středu vystoupí na naší konferenci Money Maker. Hovořit s ním budeme nejen o VW, ale také třeba o tom, proč jsou zajímavé akcie společnosti Titan Cement.

Volkswagen čísla ukazují, že se daří v zásadě jen Porsche a Škodě. VW brand čtvrtinová marže co Škoda, proto tlak na cost cuts, prémiové značky Audi Bentley a Lambo marže jen lehce nad retailovými. Po 2 snížených výhledech potvrzení výhledu na 2024. Za 3q vydělal VW to co Google… pic.twitter.com/SGYMa4IT1F — Michal Semotan (@MichalSemotan) October 30, 2024

Ve třetím čtvrtletí se koncernu Volkswagen meziročně propadl prodej vozidel o 8,3 procenta a firma uváděla, že celkově byly její výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku ovlivněny vyššími fixními náklady a restrukturalizačním úsilím. Nejvyšší představitelé koncernu i značky Volkswagen jako takové začali bít veřejně na poplach před dvěma měsíci, kdy prohlásili, že situaci firmy už nevyřeší jen klasické osekávání nákladů. Začalo se poprvé otevřeně mluvit o tom, že by mohlo dojít k historickému zavření některých německých továren. To zatím nikdo z vedení oficiálně nepotvrdil.

Jde však o stále pravděpodobnější scénář. Šéfka podnikové rady zastupující zaměstnance Daniela Cavallová před týdnem uvedla, že Volkswagen plánuje zavřít nejméně tři německé výrobní závody, zrušit desítky tisíc pracovních míst a snížit mzdy o deset procent. Koncern prozatím minulý týden veřejně potvrdil pouze snižování mezd.

Šéf VW Oliver Blume pak ve víkendovém rozhovoru pro Bild am Sonntag potvrdil, že snižování nákladů je zcela nezbytné. „Slabá poptávka na evropském trhu a výrazně nižší zisky z Číny odhalují strukturální problémy Volkswagenu trvající desítky let,“ uvedl Blume s tím, že největší překážkou konkurenceschopnosti firmy jsou obří náklady právě v Německu.

S tím, že celý koncern musí na situaci neprodleně reagovat, souhlasí také investor Michal Semotan. Dlouhodobé vyhlídky však nevidí jen černě. „Postup akvizic Rivianu a Xpengu na americkém a čínském trhu ale znamená, že si VW uvědomil, že mu v elektromobilitě ujela stopa a musí ji dohnat. K tomu se musí soustředit na to, co umí – auta se spalovacím motorem. Za mě šance na přerod má, ale je třeba jednat hned. Valuačně je na tom firma dobře, má více hotovosti než dluhu a nadále ziskový byznys. Ale nelze promrhat další rok,“ je přesvědčen portfolio manažer v J&T, který patří k předním českým akciovým investorům a o své poznatky se pravidelně dělí také na sociální síti X.

Zmíněné investice do americké automobilky Rivian a čínského výrobce Xpeng mohou mít pro budoucnost Volkswagenu skutečně klíčovou roli, protože mohou pomoci smazat ztrátu v oblasti elektromobility a softwarových řešení. Vývoj pokročilé softwarové architektury pro elektromobily plánuje VW rozvíjet díky mnohamiliardové investici do Rivianu, který chce se svými nejnovějšími auty konkurovat například Tesle.

Foto: Xpeng Elektromobily čínské automobilky Xpeng

S Xpengem, se kterým se Volkswagen spojil loni prostřednictvím velké investice, zase hodlá vyvinout elektromobily pro čínský trh, kde v poslední době podobně jako další západní automobilky ztrácí pozici. Michal Semotan má navíc ještě jeden důvod, proč se prozatím nechce akcií s označením VOW zbavovat.

„Tady je za mě jeden z hlavních důvodů, proč držím VW – jen hodnota podílu v Porsche a Tratonu výrazně převyšuje hodnotu celého koncernu VW… Kdyby část uprodali, dostanou zpět třeba třetinu market capu v cashi,“ komentoval minulý týden na síti X. V automobilce Porsche AG drží koncern Volkswagen podíl kolem 75 procent. A zatímco aktuální tržní kapitalizace VW na burze činí zhruba 50 miliard dolarů, Porsche se pohybuje kolem 67 miliard. Pod Traton zase spadají značky Man, Scania a Navistar a VW v něm drží téměř 90procentní podíl.