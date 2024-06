Volkswagen pošle 5 miliard dolarů do Rivianu. Od konkurenta Tesly získá software do vlastních vozů

Uložit 0

Měl se stát vážným konkurentem pro Teslu, zatím však bojoval především sám se sebou. Nyní se karta obrací a automobilka Rivian by mohla naplnit původně velká očekávání. Nedávno představila trojici nových dostupných elektromobilů a oznámila zásadní partnerství s Volkswagenem. Ten chce dát americké firmě finanční injekci převyšující v přepočtu 100 miliard korun, a to výměnou za softwarové know-how, s jehož vývojem se Volkswagen trápí.

Rivianu se dlouhodobě nedaří potvrdit roli konkurenta Tesly už jen tím, že se nedokáže dostat z červených čísel. V prvních třech měsících letošního roku vykázal čistou ztrátu více než 1,4 miliardy dolarů (v přepočtu 32,4 miliardy korun). V současnosti navíc vyhlídky na zlepšení komplikuje klesající zájem o elektromobily napříč americkým trhem. Největším úspěchem Rivianu tak je zatím navázané partnerství s Amazonem, pro který navrhl a vyrábí elektrické kurýrní dodávky.

Před čtvrt rokem ale automobilka odhalila hned tři nové modely, které by měly být výrazně dostupnější než nyní nabízený pick-up R1T a SUV R1S. Kompaktnější novinky mají potenciál oslovit širší paletu zákazníků a zvednout prodeje. K tomu se navíc teď přidává oznámení strategického partnerství, díky kterému hodnota akcií Rivianu okamžitě narostla o 50 procent.

Německý Volkswagen by měl do Rivianu investovat pět miliard dolarů, v přepočtu tedy zhruba 116 miliard korun. Automobilky chtějí společně vytvořit podnik, skrze který si budou vzájemně sdílet know-how týkající se architektury, ale hlavně i softwaru.

Pro Volkswagen by se mohlo jednat o cestu, jak vyřešit dlouhodobý problém s vývojem vlastního softwaru pro elektromobily, kdy pod něj spadající značka Porsche musela nedávno sáhnout po řešení od Googlu. Díky investici by měl koncern získat přístup k softwaru Rivianu a možnost využívat jej ve vlastních vozidlech. Implementace by podle automobilky měla začít v druhé polovině tohoto desetiletí.

Generální ředitel společnosti Rivian RJ Scaringe na úterní telefonické konferenci zdůraznil, že další oblasti, jako jsou baterie nebo technologie pohonu, nejsou součástí partnerství. Pro začátek by měl Volkswagen investovat do Rivianu jednu miliardu dolarů, na kterou do roku 2026 naváže vklad čtyř zbývajících miliard. Pokud se hodnota akcií během dnešního dne udrží, tržní kapitalizace firmy by tímto krokem mohla vyrůst o šest miliard dolarů.