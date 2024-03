Ne jedno, ale tři esa v rukávu. Rivian představil trojici dostupných elektromobilů, které posílá proti Tesle

Uložit 0

O automobilce Rivian se svého času mluvilo jako o další Tesle, nicméně prozatím se jí to nepodařilo proměnit v realitu. Do jisté míry za to mohla i cena jejích vozů – 72,7 tisíce dolarů, tedy téměř 1,7 milionu korun, za které je k mání elektrický pick-up, není zrovna lidových. A SUV R1S, které z pick-upu vychází, je ještě o něco dražší. Nyní však Rivian představil tři modely, které by mu díky své ceně měly pomoci oslovit podstatně širší základnu zákazníků.

Nové vozy včera světu předvedl zakladatel automobilky R. J. Scaringe. Jako první odhalil očekávaný Rivian R2, tedy SUV, do kterého automobilka vkládá velké naděje. K zákazníkům by se první vyrobené kusy měly dostat v polovině roku 2026 a podobně jako u modelů R1T a R1S se bude jednat o elektromobil koncipovaný na dobrodružnější výpravy.

Na jedno nabití zvládne ujet 531 kilometrů, přičemž z 0 na 100 kilometrů zrychlí za tři sekundy. Co je však vůbec nejdůležitější, je, že by jeho cena měla začínat na 45 tisících dolarů, tedy zhruba 1,04 milionu korun. To je v podstatě na chlup stejná cena, za kterou dnes Tesla na našem trhu nabízí svůj Model Y.

Foto: Rivian Tvary Rivianu R2 vycházejí z křivek většího příbuzného R1S

V porovnání s Modelem Y je novinka Rivianu o něco menší. Opticky je R2 v podstatě zmenšenina R1S, s charakteristickým světelným podpisem masky a hranatými tvary. Jak je ovšem v Rivianu zvykem, novinka přinese několik praktických vychytávek, mezi kterými je například i stahovatelné okno pátých dveří či dvojice velkých úložných boxů pod palubní deskou.

Zatímco oznámení R2 bylo očekávané, R. J. Scaringe překvapil tím, že ukázal ještě další dva – ještě menší SUV R3 a z něj vycházející R3X. První jmenovaný crossover využívá stejnou platformu jako R2, působí však daleko víc jako hatchback. I zde půjde zvednou okno a ukládat věci pod palubní desku.

Scaringe o tomto voze neprozradil příliš detailů, nicméně naznačil, že měl být levnější než R2, na které již byla spuštěna možnost předobjednávek. U R3 se tak prozatím nestalo, takže se lze domnívat, že dorazí až po modelu R2.

Jako poslední Scaringe představil model R3X, sportovní verzi R3, která bude vybavená trojicí elektromotorů, většími koly a vyšší světlou výškou. O této verzi padlo ještě méně informací, je ovšem jasné, že pokud R2 dokáže akcelerovat z 0 na 100 kilometrů za 3 sekundy, R3X by mělo být ještě rychlejší. Důraz byl kladen i na vzhled vozu, který pracuje s kontrastně oranžovými detaily a materiály, jako je korek či hliník v interiéru.

Rivian, který kdysi zažil hvězdný vstup na burzu, i když v té době nevyrobil téměř žádná auta, nyní prochází naopak krušnějším obdobím. V poslední době propustil deset procent zaměstnanců a loni vykázal ztrátu přes 35,5 miliardy korun. Do čísel výrazně zasáhla právě probíhající výstavba nové továrny, ve které bude produkce nových modelů probíhat.