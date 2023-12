Volné pokračování Bratrstva neohrožených má nový trailer. Ukáže největší leteckou akci 20. století

Minisérie Masters of the Air

Když v roce 1998 vyšel válečný film Zachraňte vojína Ryana, bylo prakticky hned jasné, že se zařadí mezi vůbec nejvýznamnější díla ve svém žánru. Byl to ale jen začátek. O tři roky později na něj totiž Steven Spielberg a Tom Hanks navázali neméně uznávanou minisérií Bratrstvo neohrožených a za dalších sedm let na HBO vyšlo volné pokračování Pacifik. Teď, o více než třináct let později, se na obrazovky chystá minisérie Vládcové nebes, uzavírající volnou trilogii velkolepých televizních zpracování příběhů z 2. světové války. A plnohodnotný trailer naznačuje, že o ceny Emmy nebude nouze.

Jak napovídá název, hrdiny Vládců nebes – v původním anglickém názvu Masters of the Air – jsou příslušníci letectva. Konkrétně jde o americkou 100. bombovou skupinu, známou jako Bloody Hundredth, která mezi jinými bombardovala nacistické Německo ke konci druhé světové války a výrazně přispěla k jeho finální porážce. Podle oficiální synopse se minisérie zaměří na psychologické a emocionální dopady válečných zkušeností na mladé muže a ženy.

Jak zaznívá z úst vojenského kapitána ve zveřejněné upoutávce, tehdy šlo o největší leteckou jednotku vyslanou najednou do akce. Cílem Američanů přitom bylo získat absolutní převahu a plnou kontrolu leteckého prostoru nad Německem. Vojáci si při plnění mise museli projít peklem.

Minisérie vychází ze stejnojmenné knihy historika Donalda L. Millera, jednoho z nejuznávanějších odborníků na 2. světovou válku a americké dějiny. Masters of the Air je široce oceňována jako nejpropracovanější počin o daném tématu a kromě archivních informací vychází také z orální historie a přímých rozhovorů s pamětníky. Kromě samotné akce letectva vykresluje také život v Anglii zmítané válkou a podmínky v německých zajateckých táborech, kde na čas skončily desítky tisíc letců.

Návrh na zpracování Millerovy předlohy do hrané formy poprvé padl už v roce 2012 přímo v HBO, které produkovalo Bratrstvo neohrožených i Pacifik. Ačkoliv v obou případech šlo o ve své době nejdražší televizní počiny všech dob, odhadované náklady na Vládce nebes byly na prémiovou televizi příliš. Projekt se obnovil až v roce 2019, kdy se ho jako plánovaně první titul vlastního produkčního studia rozhodl zafinancovat Apple.

V roli výkonných producentů se na novince podíleli také přímo Spielberg s Hanksem s Garym Goetzmanem, který spolu s hercem vede produkční společnost Playtone. „Tom a Steve toto téma, které náš autor Don Miller označil za unikátní událost v dějinách vojenství, vždy chtěli převést do vizuální formy,“ řekl Goetzman v tiskové zprávě.

Tom Hanks, který má exkluzivně na Apple TV+ už dva ze svých filmů (Greyhound a Finch), do jedné z hlavních rolí minisérie pomohl obsadit Austina Butlera, loňského nominanta na Oscara za titulní roli ve snímku Elvis. Přesněji řečeno ho ke ztvárnění postavy majora Galea „Bucka“ Clevena osobně přesvědčil. „Do Elvise ses tak ponořil, že pro tvoje mentální zdraví by bylo moudré se hned pustit do něčeho jiného. Pokud jen tak vyskočíš z vlaku, můžeš z toho mít negativní emoční dopad… A víš, mám tu jednu věc,“ citoval Hankse Butler v rozhovoru pro The Times.

Foto: Apple Barry Keoghan v minisérii Masters of the Air

Vedle Butlera se v hlavních rolích Vládců nebes objeví Barry Keoghan známý třeba z Víl z Inisherinu, Callum Turner známý jako Theseus Scamander z Fantastických zvířat, Anthony Boyle, Nate Mann a další. První čtyři epizody režíroval Cary Joji Fukunaga, který v minulosti pracoval na první řadě seriálu Temný případ nebo zatím poslední bondovce Není čas zemřít. Fukunaga Vládce nebes režíroval ještě předtím, než se vůči němu předloni objevila obvinění z neakceptovatelného chování k mladým ženám u filmových a televizních produkcí.

Podobně jako Bratrstvo neohrožených a Pacifik, také nová devítidílná minisérie se zařadí mezi nejdražší televizní projekty vůbec s celkovým rozpočtem odhadovaným na čtvrt miliardy dolarů (5,6 miliardy korun) – necelých 28 milionů dolarů na epizodu. Většinou se natáčelo ve Spojeném království ve vybudovaných kulisách. Letecké scény vznikly jako kombinace praktických kulis a virtuální produkce – nebezpečné manévry s desítkami starých letadel by nebylo možné natočit v reálu tak, jako tomu bylo u Top Gunu: Maverick.

Vládcové nebes mají premiéru naplánovanou na 26. ledna, kdy začnou vycházet exkluzivně na Apple TV+. Zařadí se tak do nabídky dnes už jedné z nejzajímavějších streamovacích služeb, která může díky kapitálu v dolarech tříbilionové firmy investovat do těch nejdražších televizních a filmových projektů. Příští rok na Apple TV+ vyjde také western Zabijáci rozkvetlého měsíce za 200 milionů dolarů a Napoleon s cenovkou odhadovanou na podobnou úroveň.