Vrtulník na parkovišti a zlatíčka v nákupním košíku. Lidl se spojil s rapovým komikem Kapitánem Demo

Hudebník Jiří Burian se s postavou Kapitána Dema vyžívá v mystifikacích a parodiích. V létě 2020 například oznámil, že končí s rapem a stěhuje se. K popu. Nyní sociální sítě zaplavil jeho videoklip, kde pěje, svým nezaměnitelným způsobem, ódy na obchodní řetězec Lidl. Tentokrát ale nejde o žádnou kuriozní show, nýbrž o plnohodnotnou reklamu. „Lidl je pro mě svým způsobem záhada, fascinuje mě, je to cool značka“ říká Jiří Burian k partnerství, které by mělo mít dlouhodobější charakter.

„Lidl, to je přesně to místo, kde si já vždycky nakoupím něco k jídlu. Nezáleží na tom, jestli přijedu, přiletím, nebo přijdu,“ deklamuje v úvodě písně třiačtyřicetiletý Burian, který se svým hiphopovým alteregem Kapitánem Demo vystupuje už deset let. Vedle něj je i frontmanem poprockové kapely Southpaw nebo DJem a moderátorem. Jeho otcem je známý písničkář Jan Burian, jeho dědečkem byl slavný divadelník E. F. Burian.

S obézním Kapitánem Demo, jehož prostřednictvím si utahuje z machistické kultury rapové scény, dosáhl až nečekaných komerčních úspěchů. Singly jako Zlatíčka, ADHD nebo Kouzlo mají na YouTube miliony zhlédnutí a jsou běžně ke slyšení i v rádiích. „Je v pořádku, že ta postava rozděluje. Část lidí na ni reaguje podrážděně a tak to má být, od toho tu je,“ vysvětluje pro CzechCrunch Burian.

Se svým týmem dostává nabídek na spojení Dema s nějakou značkou relativně dost, jen málokdy ale kývne. Proto je Buriánova spolupráce s Lidlem relativně překvapivá. Aktuální song s názvem Hlas Lidlu je načasovaný tak, aby podpořil nadcházející akci Týden značkových slev, která začne v pondělí 18. července. „Opravdu platí, co stojí v tiskové zprávě. Totiž že Lidl je lovebrand a i Kapitán Demo je lovebrand. To spojení nám dávalo smysl,” říká ke kooperaci s Lidlem Burian.

Je za tím ale prý ještě něco víc: „Je zajímavé, jak se Lidlu podařilo změnit svou image. Dnes to je cool značka. Mně osobně je mezi obchodními řetězci nejsympatičtější a určitě nejsem sám.“ Burian tím naráží na neobyčejný posun v renomé německého řetězce, který do Česka poprvé vstoupil před bezmála 20 lety. A tehdy k sobě poutal primárně negativní pozornost, protože například kácel bez povolení stromy v místech, kde stavěl své prodejny. Hodně se proměnila i skladba sortimentu a vzhled prodejen, jeho privátní značky navíc pravidelně bodují v různých spotřebitelských testech.

Snímek, který netrvá ani dvě minuty, se nese v duchu Demovy nadsázky – k prodejně přilétá vrtulníkem, do ruky dostává nákupní košík se zlatým koněm ve znaku á la Ferrari, do obchodu vchází jako king. Po ruce má i své dva spolupracovníky Jordana Haje a Givinara Kříže aka rappery ProGrama a Giwi Krosse. „Chtěli jsme naše zákazníky zaujmout, a kromě skvělých cen jim poskytnout i hudební zážitek. O parkovacích místech pro vrtulníky u našich prodejen ještě budeme jednat,“ dodává s nadsázkou Michal Farník, jednatel společnosti Lidl odpovědný za nákup.

Nemělo by ale jít o jednorázovou spolupráci mezi Lidlem a Kapitánem Demo, respektive Jiřím Burianem: „Mělo by to mít pokračování, idea je taková, že pokud se to osvědčí, pojedeme dál a vymyslíme nové věci.“ Jinými slovy, Hlas Lidlu nejspíš nebude jediná lidlovská písnička, které se fanoušci a diváci dočkají. Jinak kromě videoklipu vznikl v rámci kampaně i televizní spot, diváci prý budou demovské promo potkávat jak na sociálních sítích, tak v letácích a tisku, na billboardech či v rádiu.

To, proč Burian do akce šel a proč by v ní i rád pokračoval, je prý i tvůrčí svoboda – text písně i klip totiž byly v režii jeho týmu: „Měli jsme v podstatě úplnou volnost, nikdo nám do toho nemluvil. To je při spolupráci s takto velkými firmami hodně neobvyklé.“

Jiří Burian alias Kapitán Demo není jedinou známou osobností, která se dlouhodobě spojila s Lidlem. Jeho sekci s víny pravidelně promuje herec Marek Vašut, recepty zase zastřešuje někdejší michelinský šéfkuchař Roman Paulus. Úspěšným marketingovým produktem Lidlu jsou i jeho edice oblečení ve firemních barvách modré, žluté a červené, z nichž se stalo v podstatě nedostatkové zboží a běžně se přeprodávají na internetových tržištích.