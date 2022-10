Vstávání v opojné vůni dřeva, s výhledem, jaký si objednáte. Vyzkoušeli jsme český modulární domek

Dřevem to tady voní víc než v lese. To porovnání si můžeme dovolit i proto, že právě v lese stojíme. Že i uvnitř tu nejkrásnější vůni světa ucítíte, tušíte už od pohledu, plně na vás ale dýchne ve chvíli, kdy otevřete dveře. Modulární domek k rekreaci můžete umístit kamkoli jen chcete, nejen do lesa. A přesto v něm ta vůně bude.

Vizovická firma Koma Modular uvedla svůj nový produkt, takzvaný Fashion Line, před dvěma lety. Vhodnější doby snad ani nemohlo být – malý domek je totiž velmi rychle a jednoduše sestavený a připravený k obývání. Když udeří pandemie, je to k nezaplacení. Fashion Line se ovšem zcela jistě osvědčí i v normálních časech, je to totiž dílo promyšlené. To jsme měli možnost si vyzkoušet i my.

Koma modulární domek poskytuje v několika variantách. My zvolili řadu Relax, která je k dodání v několika velikostech. Single má 22,5 metru čtverečních, Double 36 metrů čtverečních a Triple 54 metrů čtverečních. Nám stačí střecha nad hlavou na jednu noc, proto bereme prostřední variantu. Je to takové malé překvapení – dalo by se tam totiž klidně vydržet víkend, ne-li celý týden. Záleží samozřejmě na společnosti.

Součástí Fashion Linu je vestavěná kuchyň, v naší zapůjčené variantě i vybavená. Vejde se sem jídelní stůl se dvěma židlemi, i když by se vměstnaly i čtyři. Je tu poměrně prostorná koupelna se sprchovým koutem. Místo je také pro sedačku s malým konferenčním stolkem a na dvoulůžkovou postel, za kterou se skrývá několik ukrytých skříněk, které ocení zejména pořádkumilovní jedinci.

Foto: Koma Modular Fashion Line a řada Relax

Na méně než čtyřiceti metrech čtverečních tak najdete vskutku plně vybavený byt 2+kk, za který by naši předci, nacpaní do garsonek ve třech generacích, snad i zabíjeli. Koma ale jen s domkem neskončila – myslela i na venkovní radovánky. A tak je jeho součástí i plnohodnotná terasa. V opravdové divočině obyvatelé uvítají také výhled na jednu i druhou stranu. Jeden tak může s přírodou skutečně splynout a přitom být doma v teple.

Sama Koma o Fashion Linech hovoří jako o modulární stavebnici jednadvacátého století. K rychlosti sestavení, variabilitě a inovativnímu řešení v tomto případě přibyl ještě design a architektura. Co se oné rychlosti týče, klasická výstavba se jí nemůže rovnat – na svém pozemku můžete mít domek do dvou měsíců od objednání. Aspoň tak to Koma slibuje. Když firma dorazí, domek stojí za víkend.

Za jejich podobou stojí designérka Adéla Bačová, která spoluzakládala Zlín Design Week a s Komou spolupracuje dlouhodobě. „Naše stávající modely jsme rozebrali, podrobili je analýze a jednotlivé části jsme navrhli znovu,“ přibližuje Bačová vznik prémiové řady.

Že jde o design věru pěkný, dokazuje i uznávané ocenění Red Dot Award, které firma získala v roce 2021, konkrétně právě za řadu Relax. Koma se ale chystá dodávat i další varianty, přičemž jednou z nich je Studio, jež může sloužit drobným podnikatelům. V Praze už se objevila také varianta Office, kdy z modulů může vzniknout i vícepatrový dům.

Foto: Koma Modular Součástí domku je i venkovní terasa

Modulární domek na chataření je energeticky úsporný. Je zateplený, takže ho lze obývat i v zimě. Je také zvukově izolovaný, což ocení ti, kdo vyjeli do přírody, ale nesnáší, když je budí ptáci. Domek je také plně mobilní. Tam, kde je připojení na inženýrské sítě, ho lze postavit a žít v něm. Funguje ale i na alternativní zdroje. Snadno ho lze napojit také na odpad.

Konstrukci tvoří pozinkované profily, které navíc nekorodují. Tím dosáhli designéři toho, že má modulární chatka dlouhou životnost. Podobu si zájemci určují takřka sami. Online lze vybrat fasádu i vnitřek, ať už kuchyni, obklady, světla nebo koupelnu. Stejně tak je možné si vybrat typ vytápění. Všechno lze kombinovat. Když se to okouká, jednoduše se to vymění.

Koma svůj fešácký produkt také dodá kamkoli, kam si člověk zamane. A to i za státní hranice. Je jedno, jestli je člověk u jezera nebo u moře, ve zmíněném lese nebo v horách. Anebo jestli ho někdo prostě využije jen na zahradu. Všude se vzbudíte v té opojné vůni dřeva, s výhledem, jaký si zrovna zvolíte.