Vstup Porsche na burzu je na spadnutí. Automobilka si jde pro miliardy na elektrickou revoluci

Volkswagen má pod svými křídly celou plejádu značek, ovšem Porsche je skutečným unikátem s bohatou historií, tradiční filosofií, ale také inovativními ambicemi. To dokazují nejen elektrický Taycan, který je označován za jeden z nejlepších elektromobilů na trhu, ale též snahy automobilky prorazit na poli elektrických jízdních kol či v šampionátu F1. Naplnění těchto cílů si však žádá nemalé investice a Porsche si chce jít pro potřebné peníze doslova mezi lidi. Chystá se proto vstoupit na burzu.

Dozorčí rada koncernu schválila plán, díky němuž bude možné v brzké době začít s akciemi legendární německé automobilky obchodovat. Stát by se tak mělo již koncem tohoto měsíce, případně začátkem října.

Celkem by mělo být nabídnuto 25 procent prioritních akcií, tedy přibližně 12,5 procenta celkového kapitálu Porsche. Prodej by měl dle odhadů Reuters vynést automobilce až 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 261 miliard korun. Kmenové akcie by měly i nadále zůstat v rukou Volkswagenu a rodiny Porsche-Piëch a nemají být veřejně obchodovatelné.

Volkswagen by se měl navíc rozhodnout, zda schválí prodej 25 procent plus jedné kmenové akcie společnosti Porsche AG rodině Porsche-Piëch, potažmo jejich společnosti Porsche SE, díky čemuž by měli blokační menšinu.

Dle odhadů investorů by mohla být hodnota automobilky vyčíslena na 60 až 85 miliard eur, tedy přibližně 1,5 až dva biliony korun. Pokud by se naplnila horní hranice, jednalo by se o doposud největší nabídku v Německu a největší v Evropě od roku 1999. Akcie mají být nabídnuty drobným investorům především z řad evropských členů fanouškovské základny značky ze zemí, jako je Francie, Španělsko či Itálie.

Motivem pro vstup na burzu jsou pro Porsche především plány automobilky v oblasti elektromobility, na jejichž realizaci potřebuje přibližně 52 miliard eur, tedy bezmála 1,3 bilionu korun. Objevují se však hlasy, že si Porsche vybralo ten nejhorší možný čas. Hodnota evropských akcií klesá, inflace je rekordní a situaci nenahrávají ani ruské výboje na Ukrajině. Proto někteří poukazují na pokles hodnoty jiných luxusních značek, jako je Aston Martin či Ferrari, a varují před stejným scénářem také v případě Porsche.

S přispěním ČTK.