Reklamní masáže údajné kryptoinvestiční platformy Xixoio si už všimli i na ministerstvu financí. A vůbec se jim nelíbí. Jeden z nejmocnějších úřadů v zemi, který poslední čtyři roky vede Alena Schillerová z hnutí ANO, vydal varování pro občany, aby se vyhnuli investicím do krypto aktiv, u nichž panují nejasnosti. Přímo Xixoio sice v prohlášení zmíněné není, že text míří na něj, je ale zjevné.

„V poslední době lze ve veřejném prostoru a médiích zaznamenat výrazný nárůst prezentace některých forem investování označovaných jako tzv. investiční tokeny,“ začíná prohlášení, jehož vydání si podle informací CzechCrunche vyžádali přímo úředníci odboru finanční stability a dohledu, které znepokojil agresivní marketing Xixoio a pozornost, jež se firmě dostává. Už přes ni prý investovalo více než šest tisíc lidí a poslali jí čtvrt miliardy korun.

„Ministerstvo financí upozorňuje veřejnost, že investování do investičních tokenů může být vysoce rizikové a spekulativní a jejich hodnota často významně kolísá. Nakupujete-li investiční tokeny, nerozhodujte se pouze podle lákavého výnosu, ale pečlivě zvažte také všechna rizika. Včetně toho, že můžete přijít o značnou část své investice, nebo dokonce o všechny investované peníze,“ pokračuje varování ministerstva financí.

Na to, že lidé mohou u Xixoio přijít o peníze, upozorňuje sama společnost, za kterou vystupuje podnikatel Richard Watzke. V obchodních podmínkách uvádí, že investoři si jsou vědomi, že projekt nemusí vůbec vyjít a že řada parametrů, které rozhodnou o jeho životaschopnosti, se nemusí naplnit. A co Xixoio v reklamách, před kterými není úniku v televizi, na internetu ani v ulicích, vlastně slibuje?

Základní premisa celého projektu je, že si lidé nakoupí digitální tokeny, čímž jednak zafinancují vytvoření nové finanční platformy, jednak se stanou jejími podílníky. Až bude platforma hotová a najde se kvalitní firma, která přes ni vydá své digitální mince místo akcií, budou prý drobní investoři participovat na jejím úspěchu.

Kromě nejasností v podmínkách investice přibývají ale další – třeba že tokeny s názvem XIX nejsou nikde obchodovatelné nebo že jediná firma, která má zájem přes Xixoio v budoucnu vydat své krypto mince, je startup Artstaq vlastněný stejně jako Xixoio Watzkem. A přesně na tyto problematické body míří i varování ministerstva financí.

„Investiční tokeny tedy nejsou zdaleka investicí pro každého. Rozhodnete-li se i přes výše uvedené do nich investovat, pak je nezbytné získat co nejvíce informací o daném tokenu a činnosti daného vydavatele. A to zejména jak funguje daný investiční token, jak se tvoří jeho hodnota, jaká práva získáváme, za jakých podmínek lze tokeny směnit či převést zpátky na peníze nebo v čem spočívá ekonomická činnost jejich vydavatele. Zamyslete se rovněž, zdali Vám vydavatel investičních tokenů neslibuje něco, co jen obtížně splní, a pokud možno se o takové investici poraďte s odborníkem,“ zní z ministerstva.



„Společnosti Xixoio nebylo uděleno žádné povolení ČNB k podnikání na finančním trhu a v tomto smyslu nepodléhá dohledu.“

Xixoio a jeho představitelé rádi opakují, jak vše, co dělají, je zkonzultované s Českou národní bankou. Ta se od nich ovšem distancuje, jak vyplývá z odpovědi mluvčí banky Petry Vodstrčilové na dotaz CzechCrunche: „Společnosti Xixoio nebylo uděleno žádné povolení České národní banky k podnikání na finančním trhu a v tomto smyslu nepodléhá dohledu. Co se týče případných kroků či komunikace, Česká národní banka s ohledem na zákonem stanovenou mlčenlivost nekomentuje veřejně své dohledové aktivity.“



„Závěrem mohu odkázat na doporučení ČNB pro potenciální investory, která jsou relevantní i ve vztahu k obchodním modelům, které dohledu ČNB nepodléhají, viz například Desatero spotřebitele,“ dodává mluvčí. Ve zmíněném desateru se píše něco velmi podobného tomu, co nyní vydalo i ministerstvo financí – tedy aby lidé byli maximálně opatrní a neprůhledných investičních slibů, které Xixoio připomíná, se vyvarovali.

Sama firma dlouhodobě jakoukoli kritiku odmítá. Kromě státních úřadů, které si přímou konfrontaci nemohou dovolit, už platformu ostře odsoudil například právník Jan Langmeier, zakladatel poradenské skupiny Partners Petr Borkovec nebo šéf české pobočky Boston Consulting Group David Antoš. K tomu, že by se na Xixoio měly zaměřit státní úřady, je nepřímo vyzvala i Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování.

Xixoio tvrdí, že je ve skutečnosti inovátorem. „Zpočátku jsme vše financovali z vlastních zdrojů. Teď jsme si kampaní chtěli ověřit, jak na náš záměr bude reagovat trh kvalifikovaných i běžných investorů. Reagujeme na kritiku a útoky a vše se snažíme pečlivě a trpělivě argumentovat,“ řekla CzechCrunchi mluvčí Xixoio Lenka Keehnen.