Vůz, který neměl nikdy vzniknout. Ferrari vstupuje do nové éry a odhaluje své první SUV

Sergio Marchionne jednou řekl, že by ho musel někdo zastřelit, aby Ferrari začalo vyrábět SUV. Jeho slova v roce 2016 potvrdil i šéf designu značky Flavio Mazoni, podle kterého by SUV od Ferrari nebylo skutečným Ferrari. Život se ovšem mění, a tak ikonická automobilka nyní slavnostně odhalila svůj vůbec první produkční vůz se dvěma páry dveří a čtyřmi sedadly, který spadá právě do kategorie sportovně užitkových vozů. A vzepjatý hřebec na přídi i v tomto případě působí více než důstojně.

Mánie okolo SUV, která automobilový trh zasáhla, se nejprve dotkla značek orientujících se na dostupné vozy. Brzy se však ukázalo, že velké vozy potřebují i ti nejnáročnější zákazníci. Radost z SUV tak začaly rozdávat i automobilky, které se do té doby soustředily hlavně na dravé a luxusní vozy. Do sportovně užitkové hry naskočilo Porsche, Lamborghini, Bentley, Aston Martin a další. A tomu všemu z dálky přihlíželo Ferrari, které dělat něco takového striktně odmítalo.

Jenže v roce 2017 se začalo šuškat, že i Ferrari nakonec podlehlo tlaku zákazníků a na SUV skutečně pracuje. Tuto zprávu začátkem roku 2018 potvrdil sám Segio Marchionne, aniž by tušil, že se novinky, která se světu představila nyní, již nedožije. Novinka nese jméno Purosangue, tedy italský výraz pro plnokrevníka, a podle automobilky je Purosangue jen „nafouknutým sporťákem“, jenž nabízí dvě separovaná sedadla v zadní části. Jinak v něm praktičnosti moc nenajdete.

Ferrari ustoupilo snaze vytvořit vůz, jehož aerodynamika i přes velikost vychází vstříc rychlosti. Jaké statistiky se týkají součinitele odporu karoserie ve tvaru kupé, značka neprozrazuje, Mazoni ale potvrdil, že designéři spolupracovali s lidmi z vývoje, aby byl výsledek co nejlepší. Byť firma tvrdí, že Purosangue jde mimo jakékoliv kategorie a škatulky, porovnání s jinými ostrými SUV se nabízí. Rozvor vozu se podobá modelům Lamborghini Urus Performante či Bentley Bentayga Speed, oproti kterým je však lehčí. Ve srovnání s Urusem je italská novinka o něco kratší a nižší, jde ovšem více do šířky.

Foto: Ferrari Vše bylo podmíněno aerodynamice, dokonce i praktičnost vozu

Vůz můžeme označovat jako SUV, Crossover či sedan na steroidech, nicméně je jasné, že patří do rodiny Ferrari. Je věrný tradičním liniím, a i přes větší objemnost si zachovává charakteristickou ladnost a dynamičnost, která z vozu vyzařuje. Jeho srdcem je velká V12 párovaná s osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Jedná se o doposud nejsilnější pohonnou jednotku a zatím nejsilnější Ferrari GT v historii značky. Výkon vozu se vyšplhal na 725 koňských sil, které dávkuje již od prvního momentu sešlápnutí plynového pedálu.

Rychlosti 100 km/h tak vůz dosáhne za pouhých 3,3 sekundy, přičemž maximální rychlost činí úctyhodných 310 km/h. Motor pohání obě nápravy – přední náprava se odpojuje nad čtvrtým rychlostním stupněm, případně při překonání rychlosti 201 kilometrů za hodinu. Pro maximální požitek z rychlosti Ferrari spojilo své síly s kanadským výrobcem aktivního odpružení, které nahrává co možná nejkvalitnějším jízdním vlastnostem a ovladatelnosti.

Jak již bylo řečeno, Purosangue není praktickým vozem. Objem kufru má pouhých 473 litrů – a také prostor v zadní části vozidla nepatří k nejbohatším. Koncepce přední části kabiny se inspirovala u modelu SF90 Stradale. Nabízí dva displeje, přičemž jeden zastupuje tradiční přístrojovou desku, druhý má před sebou spolujezdec. Přítomno je jen relativně málo fyzických tlačítek, ve velké míře jsou naopak zahrnuty luxusní a udržitelné materiály.

Dá se tedy říct, že Purosang znamená pro Ferrari vstup do nové éry, ve které se již nebude striktně držet tradic. Na kolik tento přelomový model zákazníky vyjde, automobilka prozatím nezveřejnila. Odhady však hovoří o částce okolo 390 tisíc eur, tedy přibližně 9,6 milionu korun. Italská firma nicméně chystá i jiný model, který by se ještě dříve neztotožňoval s její vizí. Jde o čistý elektromobil s vysoce sportovním charakterem, který by měla představit v roce 2025.