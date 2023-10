Vycházející hvězda pop rapu. Mladý Sofian Medjmedj je tím, koho česká hudba potřebuje

Uložit 0

Nejprve byl členem pražského hudebního souboru, kde hrál na housle. Mezitím se našel v tancování, kdy mu učarovaly pouliční taneční styly. Během toho poznal moderní hudbu a rozhodl se začít zpívat. Pak přišel koncert Justina Biebera – a rok nato výjimečná příležitost nahrát hit s Benem Cristovaem. Dnes už má vydanou druhou sólovou desku a ambice stát se novou hvězdou českého popu. Sofian Medjmedj ani přes rostoucí slávu ale neusíná na vavřínech.

Zastává přesně tu pozici, která je dnes v hudbě trendy. Je to mladý, charismatický kluk se zajímavým hlasem, který ve svých skladbách míchá pop, rap a R&B. Místy v nich jde slyšet i africkou energii – a ostatně jak sám zpěvák přiznává, je jí v hloubi ovlivněn. Jeho otec totiž pochází z Alžírska, maminku má ale Češku. I proto ono cizokrajné příjmení, vyslovující se jako mežmež.

Na atraktivitě přidává dvaadvacetiletému umělci i to, že je stále vycházející hvězdou, ačkoliv už má na Spotify téměř 400 tisíc měsíčně aktivních posluchačů, což je měřítko, které je dnes čím dál relevantnější. „Já se na to ale snažím nemyslet. Soustředím se hlavně na práci. Dnes je všechno pomíjivé a rychlé, proto je důležité se nevychvalovat, ale makat,“ říká v rozhovoru pro CzechCrunch.

Začátky s Benem

Sofianu bylo šest let, když se poprvé setkal s hudbou. „Přivedl mě k ní můj děda. Nejprve jsem začal hrát na housle, ale vždy jsem si přál být spíš rockerem,“ vzpomíná na své začátky. „Chtěl jsem hrát na elektrickou kytaru nebo bicí, miloval jsem totiž Linkin Park – a na záznamech z jejich živých vystoupení jsem mohl strávit celé hodiny. Od té doby jsem věděl, že chci jednou lítat po pódiích,“ dodává.

Foto: Mojmír Ševčík Sofian Medjmedj

U houslí ale Sofian vydržel dlouho, hrál mimo jiné také v pražském souboru, kde piloval schopnosti deset let. Ve dvanácti se nicméně tradiční hudbě začal trochu vzdalovat a čím dál více úsilí věnoval tancování. Street dance, hip hop. Rychle tak poznal krásy takzvané pouliční hudby, které dominuje především rap, ale i jiné rytmické žánry jako R&B nebo pop. Proč tedy nezačít i zpívat, řekl si. Nebylo to ale hned.

Ve vývoji jeho kariéry, během které vydal dvě studiové sólové desky včetně nejnovější s názvem Project | 23, zahrál dost možná největší roli koncert Justina Biebera. Bylo mu patnáct, když jeden z nejslavnějších zpěváků tehdejší doby přijel poprvé do Prahy, aby tam před vyprodanou O2 arenou odehrál další ze svých vystoupení. To Sofianu změnilo život. Na druhý den už měl jasno, jak se chce dále vyvíjet.

Od dědečka si nechal nadělit kytaru a své covery známých písniček začal dávat na YouTube. S úspěchem se hned nesetkal, jeho videa dosahovala sotva stovek zhlédnutí, nikdy se ale nevzdal. Začal psát texty, v češtině i angličtině, a snažil se ladit každičký detail v tom, aby se jednoho dne mohl stát zpěvákem. A pak to přišlo… Příležitost, která se neodmítá. Obzvlášť v momentě, kdy chcete opravdu prorazit.

„Určitě to pomohlo, to je jasné,“ vzpomíná Sofian na to, když v roce 2017 vyhrál hudební výzvu od Vodafone a vysloužil si možnost nahrát písničku se známým českým zpěvákem Benem Cristovaem – a tak vznikla skladba TV Shows, kterou spolu nahráli ve studiu Abbey Road v Londýně. „Benovi vděčím za dost, je pro mě inspirací v tom, jak vše zvládat a jaký mít přístup. Je to takový můj guru – když něco potřebuji, poradí mi,“ doplňuje.

Oddechovka TV Shows, která má dnes na YouTube přes 6,6 milionu zhlédnutí, splnila účel. Sofian se díky ní dostal do širšího povědomí a měl lepší zázemí pokračovat v tom, co ho naplňuje. „Asi se zase opakuji, ale samozřejmě jsem musel dost pracovat, abych tu příležitost vůbec dostal,“ zmiňuje. O zhruba rok později vydal svůj vůbec první sólový singl Čekám na zázrak, který se také setkal s úspěchem. Chyběl mu ale ucelený projekt.

Šíření lásky

V roce 2021 poslal Sofian ven první studiovou desku s označením 19 (podle věku, v němž ji natočil), která vynikla osobními příběhy a jakýmsi uzavřením jedné kapitoly od šesté třídy na základce k maturitě. Především ji ale psal během pandemie koronaviru, která nejednoho umělce zavřela doma. Sofian toho – stejně jako jiní – ale využil právě pro tvorbu textů.

„Začal jsem si uvědomovat, že přes svou hudbu chci lidem předávat hlavně lásku. Tak mě to odmala učila moje maminka. Chtěl jsem dávat více najevo své pocity. A obzvlášť v této rychlé době, kdy si je každý schovává sám v sobě,“ popisuje Sofian pro CzechCrunch své hudební poslání. Své mentální nastavení začal dávat najevo i na koncertech, které se napříč Českem začaly rozjíždět.

S tím, jak se hudební éter plnil jeho skladbami, přicházel i růst na sociálních sítích, které jsou dnes pro úspěch interpretů klíčové. Na Instagramu se blíží 60 tisícům sledujících. Do toho začal rezonovat také napříč tuzemskou hudební scénou, tím pádem začaly vznikat i nové spolupráce, a to jak s Benem Cristovaem, tak třeba s Adamem Mišíkem nebo Steinem27, s nímž loni natočil lyricky i vizuálně poutavé Prázdno.

„Kolikrát se pozastavím nad tím, že už nejde jen o malá čísla, že oproti úplným začátkům tohle bylo to, kam jsem se chtěl dostat. Snažím se na to ale nemyslet. Na druhou stranu se ale snažím vnímat vše, co se kolem mě děje – a hrozně si cením toho, jak to stoupá,“ reaguje Sofian na to, že se stává čím dál známějším. A silně to nyní podporuje novou, v pořadí druhou studiovou deskou, okolo které připravil i turné.

Pozitivně laděná deska

To, co mělo původně vzniknout jako EP o pár silných singlech, nakonec přerostlo do plnohodnotné desky, kterou Sofian nazval Project | 23. A oproti debutovému sólovému projektu se liší v několika ohledech, i proto má ambice trochu zamíchat českou hudební scénou. „Proces tvorby EP nás tak bavil, že ze čtyř tracků jich nakonec vzniklo dvanáct,“ říká autor.

Na desce je o poznání více slyšet rap v tvrdších, špinavějších a pouličnějších věcech. Ostatně třeba písnička OMG, na které hostuje rapper Blako, je toho zářným příkladem. Album ale zároveň obsahuje i uvolněnější skladby, které hodně stavějí na melodiích a Sofianově zpěvu. Například Mary Jane s Adamem Mišíkem. „Vznikalo to přirozeně, vlastním směrem, na nic jsem netlačil,“ doplňuje.

Posbíral jsem své nejlepší kusy a spojil s novými písničkami.

Právě i výběr hostů je s ohledem na minulou desku poměrně pestrý. Na albu 19 měl Sofian pouze jeden featuring s Reginaldem, na novince jsou naopak jak zmínění Blako a Adam Mišík, tak Ewa Farna, Ben Cristovao, rapper Hasan a Mirai. „Chtěl jsem přizvat co nejvíce hostů, se kterými se znám a kteří desce svým talentem dodají ještě větší kouzlo,“ uvádí Sofian.

Na projektu pracoval zhruba tři až čtyři měsíce a často také sahal do šuplíku – některé tracky jsou i pět let staré, tudíž vlastně ze začátků jeho hudební kariéry. „Chtěl jsem, aby album bylo rozmanité. Zároveň něčím překvapit. Ukázat také trošku lidem, že nesoudím umělce podle žánrů, že je něco cringe, něco trash. Snažím se naopak scénu spojit dohromady.“

S novou deskou teď objíždí pár zastávek v Česku, přičemž vrcholem budou dva koncerty v pražském klubu Roxy, které jsou naplánované na 22. a 27. listopadu.