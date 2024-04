Vychází snídaňová bible Lukáše Hejlíka. Aby mohla vzniknout, při putování zemí snídal i třikrát denně

Uložit 0

Před dvaceti lety začal herec Lukáš Hejlík jezdit po Česku křížem krážem se svým scénickým čtením Listování. Tehdy možná ještě netušil, že se jeho profesní dráha posune ze světa hraní ve velké míře také do světa gastronomie. Na svých cestách totiž začal objevovat zajímavé restaurace, bistra, kavárny a další podniky, psal o nich svým fanouškům, pak založil projekt Gastromapa a dnes je známý spíše jako foodbloger. Z jeho gastronomického kočování nově vzešla kniha zasvěcená snídaním a brunchům. Čtenářům a čtenářkám představuje více než 400 podniků po celém Česku, do kterých stojí za to vyrazit na skvělá vejce, lívance či avokádový toast.

Snídaně je základ dne. A skvělé podniky, které se specializují právě na tento druh jídla, každým rokem přibývají. Čeští strávníci si totiž zvykli na to, že si začátek dne mohou udělat skutečně hezký a zejména o víkendu rádi vyrážejí do svého oblíbeného bistra či kavárny. Tam si vybírají z vajec na bezpočet způsobů, lívanců, obložených chlebů či klasiky v podobě anglické snídaně. A k tomu samozřejmě mají skvělou kávu.

Právě na snídaně a brunche, které jsou v případech některých podniků rozprostřené do celého dne, se v posledních sedmi měsících intenzivně zaměřil herec, cestovatel a foodbloger Lukáš Hejlík.

V rámci projektu Gastromapa, který vznikl v roce 2013 coby vedlejší produkt Hejlíkova cestování kvůli divadlu, začal totiž v posledních letech vydávat ve spolupráci s nakladatelstvím Došel karamel knihy zaměřené na podniky po celém Česku. Snídaně tak nově doplnily jeho knižní portfolio.

Foto: CzechCrunch / Sára Goldbergerová Křest knihy v pražském Kolektoru

Čerstvě vydaná kniha se jmenuje 400 Snídaně, brunch, kafe a její název trochu klame. „Ve čtvrté knize, která vyšla v rámci Gastromapy, je popravdě ne 400, ale celkem 418 tipů,“ uvedl Lukáš Hejlík během křestu knihy, který proběhl v neděli 7. dubna v pražské kavárně Kolektor. Nápad na knihu věnovanou prvnímu jídlu dne se rodil delší dobu, oficiálně vznikat ale začala v září loňského roku. Hejlík tak má za sebou pořádný snídaňový sprint, jehož výsledkem je po sedmi měsících třísetstránková kniha.

„Poslední půlrok to pro mě byly trošku žloutkové a cholesterolové závody. Ale v knize jsou díky tomu opravdu všechny regiony. Prošli jsme i hluchá místa v Plzeňském kraji. Co se dalo, to jsem prosondoval a věřím, že kniha bude velký pomocník na cestách,“ říká Hejlík.

„Čtyřstovka“ může být totiž nejen inspirací pro to, kam vyrazit v daném městě na dobrou snídani, ale také přehledným zdrojem nápadů pro ty, kdo rádi cestují po Česku. Právě kvalitní gastronomický základ pro mnohé slouží jako odrazový můstek pro výběr výletní destinace.

Kromě Prahy, větších měst a známých turistických cílů jsou v knize i méně protěžované destinace jako Horní Planá, Klatovy, Lipůvka, Zaječice, Prostějov či Kašperské hory. Všechna místa si Lukáš Hejlík prošel. Ve skutečnosti jich ale bylo mnohem více – jen v Praze musel ze 150 tipů vybrat „jen“ 70 srdcových záležitostí.

„Fakt nekecám, spočítal jsem to a pro knihu jsem snědl 84 vajec Benedikt, 62 omelet, 41 vajec do skla a 36 tureckých vajec – a nic nebylo zábavnější než sledovat různé variace na turecká vejce. Lívance proběhly také, stejně tak i buchtičky se šodó, ale asi je pochopitelné, že jsem spíš tým slaná snídaně,“ směje se Lukáš Hejlík.

A dodává, že na knize pracoval se svou manželkou Veronikou, nakladatelkami Adélou Hálkovou a Michaelou Popokovou, fotografkou Adrianou Fialovou, grafičkou Kateřinou Dvořák a dalšími zapojenými odhadem 400 hodin a bez přehánění se dá říct, že snídal i třikrát denně. Je to tvrdá práce, ale někdo ji dělat musí.

Foto: CzechCrunch / Sára Goldbergerová Nová kniha provede čtenáře všemi českými kraji

Takže kdo se chce gastronomicky inspirovat, může si do tašky na cesty přihodit novou snídaňovou knihu. Lukáš Hejlík ale upozorňuje, že všechny jeho knihy váží dohromady osm kilo, takže se už na cestách celkem pronesou.

Kniha 400 Snídaně, brunch, kafe oficiálně vychází 8. dubna a v průběhu celého měsíce budou probíhat její křty ve vybraných podnicích napříč celou Českou republikou.