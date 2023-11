Vydejte se na mamuty v nové české hře. Právě vydaný Polylithic vás vezme na cestu do pravěku

Uložit 0

Stanete se lovcem, nebo sběračem? V právě vydané hře od zlínského studia Polyperfect bude tohle dilema doby kamenné přímo součástí hratelnosti. V titulu nazvaném Polylithic se budete starat o blahobyt svého pravěkého kmene, získávat suroviny, vyrábět první nástroje – a samozřejmě i lovit mamuty.

Česká novinka Polylithic právě vyšla na Steamu v takzvaném předběžném přístupu. Tedy ve zcela hratelné verzi, do které ale před budoucím finálním vydáním autoři budou přidávat další náplň. Survivalová hra zasazená do prehistorického období lidstva je ku příležitosti završení tří let vývoje k dostání za zlevněnou cenu 12,57 eura čili zhruba 300 korun.

„Svět hry je plný barev, úžasné atmosféry a skrytých tajemství. Lovíte, stavíte a zároveň se staráte o potřeby a štěstí své pravěké rodiny,“ popsal v rozhovoru pro CzechCrunch Pavel Novák, šéf herního studia Polyperfect. Zlínská firma se dříve věnovala tvorbě obsahu – například trojrozměrných modelů – pro jiné hry, po nedávno vydané hříčce FFF a nyní Polylithicu se ale nyní více zaměřuje na vlastní vývoj.

Právě na dosavadní pracovní náplň Polyperfectu tak trochu odkazuje i název hry. Novák a jeho kolegové tvoří převážně lowpoly neboli nízkopolygonové modely (polygon je pomyslný základní stavební prvek 3D grafiky). A právě takovou stylizaci využívá i Polylithic. Druhá část názvu pak připomíná zasazení do paleolitu a neolitu, kdy naši prapředci uchopili nástroje a postupně se dopracovali k zemědělskému stylu života.

Na tvorbě modelů pro cizí projekty mimochodem Polyperfect vybudoval milionový byznys. Kromě dodávání obsahu videoherním vývojářům spolupracoval například i s losangeleským muzeem – shodou okolností na výstavě o pravěku – nebo VR firmou Oculus. Zakladatel firmy Pavel Novák své zkušenosti z herní tvorby navíc předává z pozice vyučujícího v ateliéru herního designu na zlínské Univerzitě Tomáše Bati.