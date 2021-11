Milovníci poezie jsou skvělá cílová skupina, věří český projekt Poetizer. Platforma, která funguje jako nekonvenční sociální síť, kde lidé skládají vlastní básně a dávají je na odiv ostatním, dokonce našla způsob, jak vydělávat. A pro své plány má slušnou základnu, zaujala totiž už 220 tisíc uživatelů ze 120 zemí světa.

Svým členům Poetizer nabídne možnost vydat vlastní básně jako knihu nebo třeba vytištěné na mikině. Knihy i zboží si uživatelé můžou nechat vyrobit pro sebe, díky napojení na sociální síť a nově spuštěnému e-shopu je ale rovnou mohou přes projekt i prodávat. S propagací nakladatelství pomůže oficiální ambasador platformy – jeden z nejprodávanějších mladých básníků na světě známý pod pseudonymem Atticus.

„Tradiční nakladatelství vydávají jen malý zlomek autorů, mají značně elitářský přístup. A i těm, kterým se poštěstí, je poskytnuta minimální propagace a jen procento ze zisku z prodaných knih. Když jdou cestou vlastního nákladu, jsou na vše sami a mají i malou šanci na úspěch. Cílem Poetizeru je umožnit publikaci úplně všem a odvětví tak demokratizovat, stejně tak jako odstraňovat všechny bariéry, které básníkům stojí v cestě k vyššímu výdělku a celosvětovému úspěchu,“ myslí si Lukáš Sedláček, zakladatel a CEO startupu.

Nakladatelství ekologičtěji

Nakladatelství Poetizeru navíc převrací systém, ve kterém jinak obor funguje: veškeré knihy a produkty posílá do výroby až v okamžiku objednání. Takže by žádný produkt neměl skončit nevyužitý na skladě. Moderně minimalizuje i uhlíkovou stopu, když hlásí, že zboží vyrobí a přepraví co nejblíž místu doručení. „Naší ambicí je jít příkladem v ekologizaci nakladatelství,“ doplňuje Sedláček.

Platforma zatím možnost vydávat vlastní text v knihách nebo na zboží spustila pro americké uživatele. Těch je také na síti nejvíc, 27 procent. Na ně se ostatně síť soustředí od loňska, kdy získala finanční injekci od miliardáře Karla Janečka. Ten do ní vložil přes 70 milionů korun, za což získal v projektu 38,2 procenta. „S pomocí investice nechceme docílit ničeho menšího, než je etablování této české sociální sítě bok po boku velikánů, jako je Instagram či TikTok,“ uvedl před rokem Lukáš Sedláček. Už tehdy hlásil mimo jiné i to, že spustí nové monetizační prvky.

Významný podíl uživatelů vedle Američanů pochází také z Indie, která je zastoupená s 25 procenty. Proti tomu Češi čítají čtyři procenta. K monetizačnímu modelu bude síť další trhy přidávat v příštím roce. Už teď si nicméně američtí uživatelé můžou užít českou stopu v projektu – jako možnost vložit si do své sbírky ilustrace od předních českých ilustrátorů.

Básnický influencer

Trh ve Spojených státech přišel na řadu první nejen podle podílu uživatelů, ale také kvůli množství těch potenciálních. Sedláček hovoří o 40 milionech zájemců o poezii. „Naše digitální platforma je škálovatelná a můžeme snadno a rychle expandovat do jakékoliv země. Nejdříve se chceme soustředit na americký trh, kde máme již etablovanou komunitu. Je to zároveň největší trh z pohledu objemu prodaných knih,“ vysvětluje.

Američané zároveň během posledního roku a půl ukázali o knihy velký zájem. Podle CNBC se dokonce staly největším skokanem na tamním trhu, když jejich prodeje vystřelily o 777 procent. Stále víc autorů navíc volí cestu vlastního nákladu, tedy vyhýbají se službám nakladatelství. Je to zároveň globálně nejdynamičtěji rostoucí oblast s meziročním růstem 17 procent v průmyslu, jehož hodnota je více než 130 miliard dolarů (tři biliony korun) ročně, alespoň podle analýzy Grand View Research.

Poetizer nabízí několik možností, jak a kam si nechat vytisknout vlastní báseň Foto: Poetizer

Na mnohem víc než svých 220 tisíc uživatelů navíc platforma dosáhne díky zmíněnému influencerovi v oblasti básní – původem kanadskému tvůrci Atticusovi, což je jeden nejpopulárnějších a nejprodávanějších mladých básníků na světě. Ten má například na svém Instagramu 1,6 milionu sledujících a jeho dílo vychází i v Česku. V roce 2018 to byla kniha s názvem Láskou ji nespoutáš.

Na Poetizeru bude Atticus pod jménem Atticus Poetry dál zveřejňovat dosud nezveřejněné básně, vést básnické semináře a pořádat soutěže. Platforma navíc nedávno přidala možnost chatu, takže s básníky můžou uživatelé konverzovat. Celkově už lidé na Poetizeru publikovali přes dva miliony básní, ty se za poslední rok se dočkaly 60 milionů zhlédnutí, získaly na 700 tisíc lajků a lidé při brouzdání zhlédli na 600 tisíc uživatelských profilů.

Většinu si v Poetizeru drží dohromady manželé Johana a Lukáš Sedláčkovi a významný podíl už zmíněný Janeček. Kromě něj mají malé podíly také další, mezi jinými Petr Gryc, ředitel české firmy ComAp pro Blízký východ, bývalý generální ředitel firmy E.ON Michael Fehn a investor David Ruml. Sedláček zároveň stojí za vzdělávací firmou ELAI a tuzemským Týdnem inovací.