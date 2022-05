Vydělávat bitcoin čtením Twitteru? Češi spouští aplikaci, které věří i tuzemský kryptoměnový guru

Představa, že si čtete zprávy na Twitteru a bez námahy tím vyděláváte, zní možná až příliš snově. Tým okolo české mobilní aplikace Tweetoshi nicméně tuto myšlenku přetváří v realitu – a rovnou vás za aktivitu na jedné z nejoblíbenějších sociálních sítí platí v bitcoinech. Byť na tom zcela jistě nevyděláte balík, může to být alespoň dobrý start pro vstup do světa kryptoměn. A věří tomu i jedna z největších osobností české kryptoměnové scény, Marek „Slush“ Palatinus.

„Na Twitteru trávím hodně času,“ říká pro CzechCrunch na úvod spolutvůrce Tweetoshi Matěj Švancer. „Sleduji tam hlavně bitcoinový obsah, proto mě napadlo ty dvě věci propojit,“ dodává Švancer, který je na tuzemské kryptoměnové scéně známý především jako youtuber Krypto Mates. Na svém kanálu s více než 37 tisíci odběratelů probírá obsah okolo kryptoměn a na ně napojených technologií.

Loni tak se svým týmem, který nyní čítá pět stálých členů, usedl za pracovní stůl a s cílem lehce nalomit tradiční byznysové modely běžných sociálních sítí i rozšířit použití bitcoinu začal pracovat na nové mobilní aplikaci. „Měli jsme vizi, že budeme uživatele odměňovat jen za to, že používají náš klient Twitteru. A jak se ukazuje, je o to zájem,“ zmiňuje Švancer.

Zároveň doplňuje, že aktuálně jsou v Tweetoshi registrované více než tři tisíce uživatelů (zpravidla beta testerů), přičemž 700 z nich je denně aktivních. „Je to ale teprve začátek – až teď chceme šlápnout do pedálů,“ dodává zakladatel projektu.



Drobné za každodenní aktivitu

V praxi funguje Tweetoshi vcelku jasně – jakmile se do aplikace přihlásíte, rozbalí se vám tweety všech vašich sledujících i vámi sledovaných uživatelů, se kterými můžete interagovat. Stejně jako v každém twitterovém klientu. Za každodenní aktivitu vás ovšem tvůrci aplikace budou odměňovat v bitcoinech, respektive v takzvaných satoshi, účetní jednotce bitcoinu (1 BTC = 100 milionů satoshi neboli satů).

„Každému uživateli, který bude aktivně používat Tweetoshi, připíšeme jednou za den do peněženky, jež je součástí aplikace, určitý bitcoinový obnos. Ten si pak může následně z aplikace vybrat do své vlastní peněženky nebo je poslat jinému uživateli a podpořit ho v tvorbě,“ vysvětluje Švancer s tím, že určování částky obstarává algoritmus a běžný uživatel obdrží desítky satů denně.

Foto: Tweetoshi Mobilní aplikace Tweetoshi, která odměňuje uživatele za používání

Odměňování probíhá na technologii s názvem Lightning Network, což je nadstavba bitcoinu, respektive druhá vrstva, která slouží k posílání spíše menších částek. O jejím fungování se zmiňujeme i v našem Průvodci světem krypta a její výhodou je fakt, že se při jejím používání nemusí odvádět téměř žádné poplatky a transakce se provede během několika sekund. „To je přesně to, co potřebujeme. Chceme z Tweetoshi udělat co nejjednodušší službu i pro ty, kteří o kryptu nic nevědí,“ říká tvůrce.

Čím aktivnější uživatelé na Tweetoshi jsou, tím vyšší obnos mohou získat. Autoři aplikace se s nimi dělí o příjmy z reklam, které se na Tweetoshi vyskytují. „Ano, i my pracujeme s reklamami. Dali jsme si ale pravidlo, že nikdy nebudeme zobrazovat více reklam, než kolik běžně vidíte na Twitteru jako takovém,“ vysvětluje Švancer a dodává, že pokud si lidé aplikaci předplatí za 50 korun měsíčně, jednou z výhod bude právě vypnutí reklamy.

I když vůči kryptoměnám a různým kryptoprojektům panuje obecně nižší důvěra, Tweetoshi chce nové uživatele přesvědčit, že jde o legitimní projekt, i přes zapojení známých tuzemských osobností z oboru. Jak totiž Švancer zmiňuje, z pozice investora a mentora se do projektu přidal také Alex Pilař, který po revoluci položil v Praze IT základy logistického giganta DHL a rozjel společnost Pallaemon Digital, jež pomáhá firmám mimo jiné s adopcí bitcoinu.

„Zaujal mě nápad chovat se k uživatelům sociálních sítí podobně jako k tvůrcům obsahu. Je jen fér, aby část hodnoty, která na sítích vzniká, k nim směřovala. Bitcoin a Lightning Network jsou samozřejmá volba, jak to provést,“ zmiňuje Pilař. Výši investice, kterou autoři Tweetoshi obdrželi, ale komentovat odmítají. „Můžu jen říct, že byla splněna naše očekávání,“ říká tajemně Švancer.

Nově se do Tweetoshi aktivně zapojil i Marek „Slush“ Palatinus, tedy jedna z nejvýznamnějších osobností české bitcoinové scény, který šéfuje firmě Satoshi Labs, tvůrcům hardwarové peněženky Trezor. „Druhou vrstvu bitcoinu, tedy Lightning Network, sleduji dlouhodobě. Aplikace Tweetoshi je projektem, u kterého dává smysl. Mohl by akcelerovat rozšíření této technologie i mimo běžné bitcoinové kruhy uživatelů,“ říká Palatinus.

Do budoucna by uživatelé Tweetoshi měli dostat třeba sekci pro vyhledávání nových zajímavých témat, možnost pravidelně posílat konkrétní částky oblíbeným tvůrcům na Twitteru coby podporu a také plnohodnotnou webovou verzi aplikace, která by fungovala i na počítačích. Tweetoshi je totiž zatím dostupné pouze pro iOS a Android. „Když se nám přes Tweetoshi podaří dostat více lidí ke kryptu, bude to skvělé,“ zakončuje Švancer.