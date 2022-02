Na střední škole byl skvělým baseballovým chytačem a nad jeho silou v levé ruce se rozplývali i zkušení hráči. Stejně tak ale vynikal v americkém fotbalu, a to kvůli své přesnosti při hodu. Rozhodování to bylo složité, nakonec si ale tehdy osmnáctiletý Tom Brady vybral hru s hnědým šišatým míčem. A stal se v ní jedním z nejlepších v celé Americe. Teď – po dvaadvaceti sezónách – oznámila ikona americké NFL a držitel těch nejprestižnějších trofejí ve věku 44 let konec kariéry. Naplno se vrhne do módy, krypta a pomoci se zdravějším životním stylem.

To, co Lionel Messi nebo Cristiano Ronaldo znamená pro „evropský“ fotbal, znamená Tom Brady pro ten americký. Pro početný zástup fanoušků nejsledovanějšího sportu ve Spojených státech je právě on tím důvodem, proč platí za vstupenky na zápas a zapínají televizi vždy, když se utkání tvrdých hochů v helmách blíží. Nejen, že platí za výborného quarterbacka, ale také vždy překypoval loajalitou ke svému týmu.

Jako tomu u jiných úspěšných amerických sportovců bývá, i kariéra Toma Bradyho se začala psát v jeho vysokoškolských letech. Ačkoliv měl dobré předpoklady stát se profesionálním baseballovým chytačem, na univerzitě v Michiganu v roce 1995 přičichl spíš k americkému fotbalu. Pět následujících sezón reprezentoval barvy své alma mater. „Jo, v tom chlapci něco je,“ říkali si tehdy trenéři i veřejnost.

Během univerzitního hraní zaznamenal úspěchy, díky kterým si Bradyho všimli skauti týmů z nejvyšší ligy amerického fotbalu NFL. V roce 2000 ho v draftu získal tým New England Patriots, kde se začal více soustředit na roli takzvaného quarterbacka, tedy hráče, který rozehrává hru a je stěžejním elementem celého mančaftu. Rychle se ukázal jeho obrovský přínos – a započal tam novou éru týmu.

Tandem s cejchem vítězství

Když do New England Patriots nastupoval, šel tam z pozice 199. draftovaného hráče v šestém kole, což mohlo indikovat, že skauti a trenéři od něj neměli nějaká zvýšená očekávání. Jak se ale ukázalo o několik let později, jednalo se o jeden z nejpodceňovanějších draftů v novodobé historii NFL. Tom Brady se ihned stal velmi důležitým hráčem, který Patriots dopomohl k zisku cenných vítězství.

Tom Brady v dresu New England Patriots Foto: Brook Ward/Flickr

Svůj tým dovedl v rámci dvaceti sezón, kdy byl jeho součástí, k sedmnácti divizním titulům a devíti účastem na finálových zápasech play-off známých jako Super Bowl. Z nich New Englands Patriots v době Bradyho éry vyhráli šest trofejí, což přepsalo knihy rekordů. Brady se navíc stal rekordmanem v počtu přihrávek, kompletních přihrávek, touchdownů i započatých zápasů.

Jeho vliv byl natolik výrazný, že se o něm dokonce začalo mluvit jako o strůjci nové „klubové dynastie“ Brady–Belichick. Úspěch týmu totiž nezávisel jen na Bradym (a ostatních hráčích), ale také na trenérovi Billu Belichickovi, jenž je považován za jednoho z nejlepších hlavních koučů v historii NFL. Spolu tak tvořili doslova milníkový tandem.

Bradyho angažmá v New England Patriots skončilo po dvaceti loajálních letech, kdy odešel do Tampy Bay Buccaneers. Obrovský přestup si vysloužil velkou mediální pozornost a zcela pochopitelně velká očekávání, která byla… naplněna. Tehdy třiačtyřicetiletý Brady s novým chlebodárcem vyhrál předloňský Super Bowl, čímž rozšířil svou sbírku prstenů, které hráči vítězného týmu dostávají, na sedm kousků.

Brady tak v profesionální hráčské kariéře dosáhl snad všeho, čeho mohl. Vedle toho, že přepsal klubové i osobní tabulky rekordů, potvrdil, že i po čtyřicítce se dá hrát americký fotbal na té nejvyšší úrovni. Právem si vysloužil označení GOAT, což je zkratka ze slovního spojení Greatest Of All Time (v překladu nejlepší všech dob). Vše ale jednou končí.

Před několika dny se napříč sportovními médii začalo spekulovat o tom, že Tom Brady po dvaadvaceti sezónách ukončí profesionální kariéru v NFL. Poté skutečně přišlo i potvrzení, které zveřejnil na svém Instagramu. Jeden z nejslavnějších amerických fotbalistů všech dob pověsí svou helmu na hřebík a nechá klubový make-up, se kterým si maloval černé pruhy pod oči, navždy v šatně.

„Vždycky jsem věřil, že se do sportu musí jít takříkajíc all-in. Pokud nemáte stoprocentní soutěžní nasazení, neuspějete. A úspěch je to, co na naší hře tolik miluji. Každý den je pro mě fyzickou, mentální a emocionální výzvou, která mi umožnila maximálně využít můj potenciál. A já jsem se těch posledních dvacet dva let snažil ze všech sil,“ napsal Brady ve svém vyjádření.

Čas na byznys

Rázem se rozjela lavina děkovných vzkazů od týmů, hráčů, fanoušků, sportovních expertů a médií. Takové rozhodnutí je totiž ve světě sportu velkou věcí, protože neexistuje mnoho hráčů, kteří by byli tak slavní jako on. Minimálně v Americe, ale také v Evropě, kde americký fotbal tak zvučné renomé nemá. Zkrátka končí jedna obří éra, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat.

Brady se ovšem rozhodně neschová ve stínu. Naopak. Ačkoliv zmínil, že se v profesním důchodu chce více věnovat rodině a soukromému životu, lidé ho budou stále potkávat. Nikoliv na hřišti coby profesionálního hráče, ale jako podnikatele. Stejně jako řada jiných sportovců i Brady má několik byznysů. A jedním z nich je i tržiště pro prodej NFT.

Trend takzvaných nezaměnitelných tokenů, které vyjadřují právo vlastnit digitální předmět na blockchainu (jakési účetní knize pro kryptoměnové transakce), se totiž dostává i mezi celebrity. Proto na něj Brady spolu se svým byznysovým partnerem Richardem Rosenblattem minulý rok naskočil a založil NFT platformu Autograph.

Ta funguje obdobně jako OpenSea, největší tržiště s NFT na světě, jen se soustředí na digitální sběratelské předměty se sportovní tematikou. Už se na ní objevily exkluzivní kousky ve spolupráci s legendárním skejťákem Tonym Hawkem nebo golfovou ikonou Tigerem Woodsem. Za úspěch lze považovat i navázání partnerství s americkou sázkovou kanceláří DraftKings.

Byznysové vizi Bradyho a Rosenblatta věří i investoři, jmenovitě pak renomované venture kapitálové firmy Andreessen Horowitz a Kleiner Perkins. Ty se minulý měsíc podílely na investici ve výši 170 milionů dolarů, dohromady už Autograph na investicích nasbíral 205 milionů dolarů. Vedle NFT pak legenda NFL nedávno vstoupila i do módy, a to přes vlastní brand.

Tom Brady v „civilu“ Foto: Brady

Na založení vlastní značky sportovního oblečení ostatně není nic překvapivého. Je totiž řada známých sportovců, která svůj módní brand má. Od fotbalového Cristiana Ronalda až po Stephena Curryho z NBA. Brady ji nicméně spustil ve velkém stylu rovnou s člověkem, který pomohl vybudovat módní impéria pro celebrity typu Kim a Khloe Kardashianových, Jensem Gredem.

„O založení oděvní značky jsem přemýšlel mnoho let a chtěli jsme, aby byla dokonalá. Chtěli jsme mít jistotu, že to opravdu zvládneme a že to bude správně. Blížím se ke konci své fotbalové kariéry, ale zároveň chci pořád dělat věci, které jsou zábavné,“ řekl začátkem ledna Brady v rozhovoru pro WWD. V sortimentu jsou trička, šortky nebo třeba bundy.

V návaznosti na sportovní odvětví má Brady i tréninkovou společnost TB12 Sports, přes kterou chce lidi motivovat ke zdravému pohybu a vytvořit jim zdravé životní návyky, jež vychází z Bradyho zkušeností. Klienti tak mají dostat cenné informace o výživě, hydrataci i duševní kondici. O tom ostatně Brady napsal i knihu. Sedminásobný vítěz Super Bowlu tak rozhodně má co na práci.