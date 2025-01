Výměna kolena ve 21. století? V pražské nemocnici nám ukázali, jak při operaci úřaduje robot

Klíčový řez byl proveden, a tak je potřeba vše zkontrolovat, mimo jiné manipulací s celou nohou pacienta, aby operatéři viděli všechny důležité úhly. „Teď bude validační kolečko, ale něco nevidíme,“ říká Petr Mašát a ověřuje, zda všechny senzory míří správným směrem. Za pár vteřin už je na displeji spousta zelených fajfek a koleno je opět v přesné poloze jako předtím. Vrchní sestra mezitím zjišťuje, jaký implantát bude na operované koleno sedět, a ve chvíli, kdy je vybráno, přichází na řadu i hrubá síla.

Celé je to taková dílna, ve které berou operatéři do rukou vrtačky, dláta, kleště i kladívka, aby byl „železný“ implantát zasazen skutečně pevně. „To vypadá dobře,“ shodují se operatéři, když implantát na připravené místo připevňují. „Stroj tomu vždy nejdříve trochu nevěří, ale vidíte, už se chytá,“ komentuje Mašát ověřovací proces Rózy, jak ve vršovické nemocnici robotického asistenta od australské společnosti Zimmer Biomet pojmenovali. Jakmile robot potvrdí, že je vše v pořádku, jdou operatéři do finále.

Foto: Penta Hospitals Primář vršovického ortopedického oddělení Petr Mašát (vpravo)

A primář už za chvíli hlásí: „Tak a je to, teď si můžete vyfotit definitivní komponentu, protože máme hotovo.“ Pak už jde vše rychle, noha pacienta se rovná a připravuje na zašití. „Můžeme demontovat senzory,“ říká Mašát. Robot ROSA má pro dnešek splněno. Zatímco operatéři zašívají pacientovo koleno, robot už generuje podrobný chirurgický report. Na primářův dotaz, jak dlouho operace trvala, vrchní sestra hlásí 53 minut.

Když se pak primáře po zákroku ptám, zda to byl dobrý výkon, odvětí, že jde o standardní čas. „Operace s robotem nezabere výrazně víc času než bez něj. Naopak díky vyšší přesnosti se může předejít komplikacím nebo nutnosti zákrok opakovat,“ vysvětluje Petr Mašát. Čas, který se během operace přidá třeba kvůli nastavování senzorů a celého robotického systému, se zase smaže díky tomu, že klíčové vyměřování nemusí probíhat ručně.

„Předtím jsme používali různé šablony a mechanická měřítka, která pomáhala určit správné řezy a polohu implantátu. Tyto postupy byly spolehlivé, ale záleželo na zkušenostech chirurga. Bez robota je nutné všechno přesně manuálně nastavit a ověřit. I tak bylo možné dosáhnout dobrých výsledků, ale nikdy ne s takovou přesností, jakou umožňuje robot,“ říká primář Mašát a doplňuje: „Hlavním přínosem je právě přesnost. Robot dokáže na milimetr přesně určit, kde a jak provést řezy a jak usadit implantát, což je klíčové pro dlouhodobou funkčnost.“

Jak jsme se sami mohli přesvědčit, práce s robotem sice vypadá jednoduše, ale primář zdůrazňuje, že bez odborných znalostí a zkušeností s daným typem operace se chirurg zatím rozhodně neobejde. Robot se sice pro operatéra stává cenným pomocníkem, který mu usnadňuje rozhodování, ale stále je na lékaři, aby vše správně vyhodnotil a provedl. Vedle maximální přesnosti je pro něj výhodou i to, že má k dispozici v reálném čase velmi podrobná data o stavu operované oblasti. Precizní usazení kloubní náhrady zároveň přináší také stoprocentní funkčnost a šetrnost k samotné kloubní náhradě i k danému pacientovi.

A jakým pacientům vlastně může robot ROSA posloužit? Prozatím rozhodně ne všem. Část nákladů totiž minimálně v tuto chvíli není hrazena ze zdravotního pojištění, a tak se zájemci musí připravit na doplatek ve výši 55 tisíc korun. Výměna kolenního kloubu s precizní robotickou asistencí přitom může být v některých případech zajímavější pro mladší pacienty, kteří potřebují umělý implantát například kvůli vážným úrazům při sportu. Čím přesnější totiž celá operace včetně uložení kloubní náhrady je, tím může být výrazně prodloužena její životnost, která se dnes při použití nejmodernějších technologií i materiálů pohybuje kolem dvaceti let.