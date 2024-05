Taylor Swift jede dobýt Evropu. Nad Českem jen proletí, ekonomiku Velké Británie zvedne o miliardy

Uložit 0

Na jedné z jejích amerických zastávek skandovaly desetitisíce fanoušků tak moc, že vědci v epicentru koncertu naměřili slabé zemětřesení. Jestli ani to nepotvrzuje ohromnou sílu vystoupení Taylor Swift, tak se stačí podívat na statistiky, kdy každý její koncert v USA utržil v průměru 300 milionů korun. Evropa se tak má na co těšit, protože právě sem teď kolotoč okolo hvězdné zpěvačky naplno vstupuje. A zejména Velká Británie může očekávat žně.

Měla asi jen dva měsíce dlouhou pauzu mezi jednotlivými částmi turné The Eras Tour, stejně si ale příliš neodpočinula. Poté, co přiletěla zpět z Austrálie, se připravovala na vydání nové, očekávané desky, která nepřekvapivě trhala rekordy. Možná ji i pobavilo, co jedna z jejích písniček udělala s malou hospůdkou v Anglii. Do toho musel její tým řešit změny před další obrovskou koncertní štací, která na Taylor Swift čeká. Teď je ale vše připraveno.

Královna současného popu jede do Evropy – a prvním místem, kde její soukromý tryskáč přistál, byla minulý týden Paříž. Od pátku do neděle na ni čekají tři koncerty ve švédském Stockholmu, který podobně jako jiná velká města už dopředu řeší, co nával fanoušků a fanynek způsobí. Na vystoupení zavítají desítky tisíc lidí, kteří si nejdou jen užít Taylor Swift, ale také musí někde bydlet, nějak se přepravovat, něco jíst a do toho nakupovat.

Právě na těchto elementech je postavený nový ekonomický fenomén přezdívaný swiftonomics, kdy ekonomové vypočítávají, jaký vliv bude mít přítomnost Taylor Swift na ekonomiky zemí či měst, kde vystupuje. Protože po zkušenostech z USA, kde pomohla zvýšit HDP amerických států až o desítky milionů dolarů, se předpokládá, že na tom evropské země budou podobně. A třeba zmíněný Stockholm vyhlíží přísun téměř půl miliardy švédských korun, což je v přepočtu zhruba jedna miliarda korun českých.

This post is dedicated to the new Tortured Poets section of the Eras Tour (aka Female Rage The Musical!) and everyone who made these memories so magical. To my crew, fellow performers, and band who worked tirelessly in their break to concoct this surprise for you – but mostly for… pic.twitter.com/WYkOmH9tm6

— Taylor Swift (@taylorswift13) May 12, 2024