Vyšel první trailer na druhého Jokera. Film s podtitulem Folie à Deux je muzikál s ohromnou Lady Gaga

Joker byl původně experiment, jak příběh komiksového padoucha pojmout seriózně v psychologickém dramatu. Studio na něj režisérovi a scenáristovi Toddu Phillipsovi původně nechtělo dát svolení ani peníze. Nakonec se ale ze snímku stal miliardový hit se dvěma Oscary a hlavní cenou z festivalu v Benátkách. Jak na něj navázat? Podle Phillipse je správnou odpovědí muzikál s Lady Gaga v roli Harley Quinn. A nyní ukázal první záběry.

Pokračování nejvýdělečnějšího psychologického dramatu všech dob nese oficiální podtitul Folie à Deux. Možná sebestředně působící název pro americký film je ve skutečnosti označení pro hromadnou psychózu, kdy několik lidí podléhá stejné psychické nemoci. Zpravidla jde o blízké členy jedné rodiny. Jelikož ale „deux“ ve francouzštině znamená „dva“, tedy „šílenství dvou“, podtitul odkazuje také na vztah Jokera a Harley Quinn.

První film z roku 2019 snad nejznámějšího z protivníků Batmana představil jako obyčejného člověka Arthura Flecka (Joaquin Phoenix), který trpí různými duševními poruchami, včetně neschopnosti adekvátně vyjadřovat emoce. Proto se například ve stresujících situacích nekontrolovatelně směje. Jeho těžký život, kde nachází úlevu jen v touze stát se slavným komikem, rychle nabere spád, když Arthur v metru zastřelí tři mladíky, co ho šikanovali. Celý incident postupně vyústí v obří mediální a společenskou událost, a sám hrdina končí v zařízení pro mentálně choré.

Právě zde také začne příběh pokračování. Fleck podstupuje každodenní ponižování ze strany ošetřovatelů a nikdo snad ani neusiluje o to, aby se jeho psychický stav zlepšil. Začne si ho ale všímat neznámá žena – jedna z pacientek jménem Harleen Quinzel (Lady Gaga). Pohnutá dvojice spolu začne trávit více a více času, až se Quinzel stane svým objektem zájmu zcela posedlá. Jednoho dne navrhne, že by z léčebny měli utéct.

Zatímco v původním Jokerovi na sebe veškerou pozornost strhl Joaquin Phoenix v hlavní roli, za niž dostal cenu filmové Akademie, u novinky se mnozí nejvíce těší právě na Lady Gaga. Popová hvězda svou první větší roli ztvárnila v roce 2015, kdy na obrazovkách vyšla pátá řada hororového seriálu American Horror Story s podtitulem Hotel. Lady Gaga se zde předvedla jako velice nadaná herečka a získala nominaci na cenu Emmy. V roce 2018 pak diváky nadchla coby Ally v hudebním dramatu Zrodila se hvězda, za které získala svou první nominaci na hereckého Oscara – a za tentýž film dostala zlatou sošku za nejlepší píseň.

V průběhu posledního více než roku se na internetu objevují záběry a krátká videa, na nichž Lady Gaga v klaunském kostýmu tančí na schodišti z prvního filmu nebo dává polibek náhodné ženě, která po ní pokřikuje. Už dlouho médii kolují také komentáře kameramana Folie à Deux Lawrence Shera, který v podcastu The Trenches Talk řekl: „Vůbec jsem Stefani (vlastní jméno zpěvačky a herečky, pozn. red.) nepoznal. Měl jsem divný pocit, že jsem ji ani nepotkal, dokonce ani při kamerových zkouškách.“ Lady Gaga je známá svým metodickým herectvím, kdy zůstává v mysli své postavy po celou dobu natáčení, někdy i mimo něj.

Stejně často jako obsazení popové hvězdy se ve spojení s druhým Jokerem zmiňuje jeho žánr. Vzhledem k tomu, jak civilně a realisticky působil první film, může být přechod do muzikálu velice překvapivý, ba pro některé diváky odrazující. Podle informací anonymních zdrojů blízkých produkci filmaři nicméně čerpali inspiraci například z Mechanického pomeranče od Stanleyho Kubricka.

Slavný thriller o otázce násilí ve společnosti ve svém prvním dějství obsahuje v zásadě hudební číslo, kdy sledujeme skupinu mladíků za doprovodu písně z muzikálu Zpívání v dešti, jak jdou přepadnout manželský pár v jejich domě, brutálně oba zmlátí a ženu znásilní. Kameraman Lawrence Sher ale v rozhovoru s youtuberem Mattim Haapojou také řekl, že on sám se inspiroval muzikálem One from the Heart od Francise Forda Coppoly. Ten má pověst velkého propadáku s velice zajímavým vizuálním zpracováním, plným neonových světel, detailů tváří a složitých koláží.

První trailer Folie à Deux naznačuje, že by se snímek měl pohybovat někde mezi těmito póly, kombinuje špinavost skutečného Gothamu a brutalitu antihrdinů s jejich (šíleně) romantizovanými představami. Novinka má být každopádně dalším experimentem, který chce publikum překvapit podobně, jako to udělal Joker před pěti lety. Zda se mu to podaří, zjistíme 3. října, kdy pokračování vstoupí do českých kin.