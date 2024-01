Vyšel remaster The Last of Us 2 pro PlayStation 5. Kdo si hru koupil na PS4, získá ho levněji

Uložit 0

Od vydání The Last of Us Part II uběhly pouhé čtyři roky, přesto se vývojáři ze studia Naughty Dog a vydavatelé ze Sony rozhodli svůj hit zmodernizovat. Remasterovaná verze určená pro konzole PlayStation 5 právě vyšla a potěší nejen úpravami audiovizuálního zpracování i hratelnosti, ale také příznivější cenou pro ty, kdo si jednu z nejlepších her pro PS už pořídili.

The Last of Us Part II Remastered svým názvem tak trochu klame. Tedy ano, skutečně to je remaster, tedy vylepšení hry z roku 2020 pro PlayStation 4 do současné podoby a pro pátou generaci konzolí od Sony. Přináší rychlejší nahrávání, grafická vylepšení, podporu ovladače DualSense a podobné technické záležitosti. Jenže kromě těchto zdokonalení už tak skvěle hodnocenou hru obohacuje o další obsah.

V remasteru na vás čeká především úplně nový herní režim No Return. Ten je založený nikoliv na průchodu napínavým příběhem, ale stupňující se akci v neustále se měnících podmínkách a s odemykáním nových postav i vylepšení. Pokud vás v The Last of Us kromě dospělého scénáře a postav Joela, Ellie či Abby bavily i souboje, remaster vás potěší. Ale přináší i novinky zaměřené na hráče, kteří si užívají postapokalyptickou story.

Součástí vylepšené verze jsou tři úrovně, které se do původní hry nedostaly a které si můžete projít s komentářem vývojářů. Stejně tak si i v původní hře zasazené do světa po apokalypse způsobené parazitickými houbami můžete nově pustit zákulisní info z její tvorby. Anebo si dokonce zahrát samostatně spustitelnou kytarovou minihru. Naughty Dog se navíc poučil z kritizovaného předloňského remaku prvního dílu, který byl k dostání za cenu plné hry.

V případě, že jste si The Last of Us Part II už pořídili pro čtvrtý PlayStation, vás remaster pro PS5 vyjde na deset dolarů. Nové zájemce na dolarů padesát. I to nahrává skvělému přijetí, kterého se modernizovaný titul dočkal. Videoherní média sice ve svých verdiktech poměrně často přidávají otázku nutnosti remasteru už tak povedené a nezastaralé hry, přesto má The Last of Us Part II Remastered ze vzorku osmdesáti recenzí posbíraných serverem Metacritic fantastických 90 bodů ze sta možných.

The Last of Us Part II platí spolu s prvním dílem za jedny z nejlépe hodnocených a nejúspěšnějších her pro PlayStation. Kromě oceňované hratelnosti, v níž se mísí napínavé plížení s akčními souboji s lidskými i houbovými nepřáteli, kritici na postapokalyptickém díle od studia Naughty Dog – které proslavila i dobrodružná série Uncharted – oceňují především kvalitu scénáře a vyprávění hry.

I díky nim má slavná značka na kontě čtyři desítky milionů prodaných kusů her a v roce 2023 dala vzniknout povedenému seriálu The Last of Us na HBO, jehož druhá řada se chystá na příští rok. Kromě toho na její motivy vznikl i komiks či deskové hry. Ani obří popularita hry však nezabránila zrušení chystaného multiplayerového titulu The Last of Us Online.