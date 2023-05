Vyšla hra roku. Nová Zelda: Tears of the Kingdom od Nintenda má být zázračná zábava s dokonalým hodnocením

Rok není ani ve své polovině, ale o nejsilnějším kandidátovi na titul nejlepší videohry letoška je jasno. Právě dnes vyšla The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, akční dobrodružství z fantasy světa od japonského Nintenda. Titul, který navazuje na slavnou tradici jedné z nejúspěšnějších značek herní historie. A který sbírá prakticky perfektní hodnocení.

V tento okamžik najdete na světě jen dvě hry pro konzoli Nintendo Switch, které jsou videoherními odborníky hodnocené lépe. A to recenze nové Zeldy budou ještě přibývat. Ty dosavadní se ale shodují. Vyšel úžasný kousek – škatulkou bychom řekli akční adventura s prvky her na hrdiny –, kterou je radost hrát. Nevede vás za ručičku, ale baví vás ryzí hratelností, nádhernou atmosférou a velkolepou i roztomilou výpravou za dobrodružstvím.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom má na serveru Metacritic, který sdružuje recenze z celého světa, 96 bodů ze sta. Mezi hrami pro Switch je před ní o jediný bod pouze ikonický italský instalatér ze Super Mario Odyssey – a titul The Legend of Zelda: Breath of the Wild, na který právě vydaná novinka navazuje. A i kdybyste filtr rozšířili na úplně všechny platformy od PC po konzole, útočí nová Zelda na top 20 nejlépe hodnocených videoher na světě. Čím to je?

Odpoví pohled na recenze od šťastlivců, kteří měli možnost hru dohrát už před její premiérou. „Je to fantastická záležitost, jeden z jasných adeptů na hru roku, jednoznačná povinnost pro všechny majitele Switche. Větší, bohatší, příběhovější, lepší než Breath of the Wild. Absolutnímu hodnocení brání jen technické problémy, které vyplývají ze slabé platformy,“ vysvětluje známku 9 z 10 domácí server Games.cz. Připomíná tím i jednu z mála výtek, tedy občas haprující technické zpracování.

„Zelda je zázrak. Nemusíte být fanoušci Nintenda (i když trochu ano, protože potřebujete mít Switch), nemusíte mít zvládnuté všechny díly letité série. Odmění se vám jen těžko představitelným zážitkem, dobrodružstvím, jaké jste ještě nepotkali a nevěděli, že vám chybí,“ píše ve své recenzi pro magazín Vortex známý český herní designér Viktor Bocan, který pracoval mimo jiné i na Kingdom Come: Deliverance od Warhorse Studios.

„Musíte se dostat přes divokou vodu, ale druhý břeh je strmý? Zkuste splachtit z vysoké hory opodál – nebo prostě porazte hrst stromů a místo voru si stlučte most! Fantazii se meze nekladou a skoro cokoliv je možné,“ zmiňuje v recenzi, na jejímž konci se skví deset z deseti možných bodů. „Děj má spád i nečekané zvraty a zhusta se z lehkovážného putování barevným světem mění v antickou tragédii. Pro hraní do vlaku klidně přibalte kapesník,“ dodává.

Právě atmosféra skloubená s otevřeností fantastického světa – v němž budete bojovat, lámat si hlavu nad hádankami, používat roztodivné nástroje a schopnosti, skákat, běhat, jezdit, létat nebo se prostě nechat unášet stylizovaným a hardwarově omezeným, ale přesto až magickým zpracováním – je i podle jiných kritiků hlavní devizou novinky. Navíc bez u jiných her častého, otravného a neustálého pošťuchování kupředu po předem nalajnovaných kolejích.

V tom Tears of the Kingdom pod designérským vedením Eidžiho Aonumy navazují na to nejlepší ze světově proslulé série. Zelda u nás nemá takovou tradici, ale u japonsky a anglicky mluvících hráčů patří ke zlatému fondu herního průmyslu. Vznikla už v roce 1986 v kreativních myslích dvojice Šigeru Mijamoto a Takaši Tezuka. Prvně jmenovaného budou jistě všichni hráči znát jako otce Super Maria i klíčového muže pro vznik Pokémonů.

Od té doby se na různých zařízeních od Game Boye až po současný Switch představilo s desítkami milionů prodaných kopií devětadvacet titulů. Obvykle jste v nich v roli zeleně oděného hrdiny Linka (ne Zeldy, to je jiná postava a princezna, lidé si to rádi pletou!) objevovali fantasy svět Hyrule, řešili hlavolamy a bojovali s příšerami. Což je ten nejprimitivnější možný popis her, které to vše dokázaly prezentovat s jedinečnou hravostí, až pohádkovým nádechem a pokaždé vyvolaly touhu po dobrodružství a prozkoumávání dalších zákoutí.

Nicméně navzdory bohaté historii Zeldy nově příchozí zájemce potěší skutečnost, že podle recenzí je nejnovější díl zcela samostatně hratelný a dosyta si ho užijete, i pokud třeba nevíte, kdo je to Ganondorf. Jestli vás už teď jasný adept na hru roku 2023 láká, připravte si kromě konzole Nintendo Switch také 1 699 korun a zamiřte do libovolného herního obchodu.