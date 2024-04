Vyšla jedna z nejambicióznějších českých her. Na realistické střílečce pracoval i veterán speciálních sil

Uložit 0

Vietcong. Operace Flashpoint. Arma. Hidden & Dangerous… A ode dneška i Gray Zone Warfare. Na seznam vynikajících taktických stříleček od českých videoherních vývojářů právě přibylo nové jméno. Stojí za ním brněnské studio Madfinger Games vedené Markem Rabasem, pro které je novinka poměrně překvapivým dílem. Madfinger si totiž udělal ve světě jméno nikoliv ambiciózními počítačovými hrami, ale mobilními tituly.

České hry mají ve světě jméno. Ale dostat se do top ten nejočekávanějších titulů na platformě Steam? To o něčem svědčí. A právě to se Gray Zone Warfare povedlo. Hra z Brna se dostala na šťastnou sedmou příčku ve světovém žebříčku titulů, které si do svých wishlistů zapisují uživatelé největšího online obchodu s videohrami.

Ti své přání dnes konečně mohou proměnit v pořízení hry. Gray Zone Warfare na Steamu vychází v předběžném přístupu, tedy v nefinální a stále průběžně vyvíjené a zdokonalované, ale plně hratelné verzi. Základní varianta hry vyjde na 900 korun, zájemci o extra herní výstroj či kosmetická vylepšení si mohou připlatit za dražší verze, a to až 2 500 korun pro nejhorlivější podporovatele.

Gray Zone Warfare je realistická akční hra, v níž se vydáte na fiktivní jihoasijský ostrov Lamang, kde se na 42 čtverečních kilometrech střetnou v džunglích i městské zástavbě tři žoldnéřské skupiny. Slibuje autentické přestřelky, simulaci balistiky nebo využití skutečné taktiky. Ale třeba i takovou míru realismu, která si od hráčů žádá ošetřování zranění či naplnění základních potřeb jídla a pití. To vše je směřované na multiplayerové online klání, čekají vás ale i střety s počítačem ovládanými nepřáteli.

„Máme jasnou představu o tom, jak vytvořit moderní, na realismu založenou taktickou military akci. Jsem opravdu šťastný, že se nám podařilo vytvořit unikátní, do detailu propracovanou hru a jsme připraveni odevzdat ji do rukou hráčů,“ říká k vydání hry Marek Rabas, zkušený vývojář a jeden ze zakladatelů Madfinger Games. Ten mimochodem před pár dny prozradil, že ze základní ceny hry po daních, poplatcích a licencích zůstane autorům zhruba poloviční částka.

„Cílíme na hardcore hráče. Ale i fanoušci Call of Duty jsou samozřejmě vítáni, pokud mají chuť na změnu a větší výzvu,“ přidává pro CzechCrunch Tomáš Nawar z marketingu brněnské firmy. O nebývale hardcore – a tudíž realistický – zážitek z hraní Gray Zone Warfare se navíc postarala osoba k tomu perfektně povolaná.

Madfingeru při tvorbě hry pomáhal Ondřej „Spicy“ Spisar, někdejší operátor 601. skupiny speciálních sil Armády České republiky nasazený v Afghánistánu nebo Mali. „Nečekejte, že by to měla být šílená střílečka. Je to maximální přiblížení realitě. A ne vždycky, když člověk vystřelí, vyhrává. Dobré mise jsou i ty, kde se nestřílí, a přesto se úkol splní,“ popsal veterán v rozhovoru pro CzechCrunch.

Vojákovi, který ve službě strávil devatenáct let, hra připomněla skutečnost i ve zdánlivých maličkostech, nejen v přesnosti výzbroje a výstroje. „Celkový feeling ze hry je jako opravdový. Plížíte se křovím a větvičky vám vadí ve výhledu. Nebo když v jedné misi ve hře nasedáte do vrtulníku, odlétáte údolíčky a stromy se hýbou, tak mi to připomnělo okamžiky z misí,“ přiblížil „Spicy“.

Plnit až 150 herních úkolů může najednou 48 hráčů, ty na tropickém ostrově doplňuje tisícovka postav s vlastní umělou inteligencí. „Kromě toho, že je Gray Zone Warfare splněním vize Marka Rabase o realistické střílečce, naplňuje také jeho nápady inspirované sci-fi románem Piknik u cesty od bratrů Strugackých,“ odkazuje Tomáš Nawar na tajuplnou zónu uprostřed herní mapy, jež zřejmě skrývá tajemství a důvod střetu žoldnéřských jednotek.

Gray Zone Warfare je pro Madfinger Games obrovskou profesní otočkou. Rabasova firma se před časem zbavila svého portfolia úspěšných mobilních her, které z ní udělalo jedno z největších českých herních studií. A telefony vyměnila za hardcore hru pro počítače. Jak se málokdy vídaná proměna směřování videoherního vývoje povedla, můžete už teď sami vyzkoušet a pořídit si Gray Zone Warfare na Steamu.

V předběžném, ale plně hratelném přístupu tam hra podle vývojářů může zůstat velice dlouho: „Gray Zone Warfare je dlouhodobý projekt, který hodláme vyvíjet a vylepšovat, dokud nedosáhneme ultimátního herního zážitku. Budeme pravidelně vydávat aktualizace s novým obsahem a hru optimalizovat. Přibližná doba trvání může být několik let, v závislosti na zpětné vazbě komunity a naplnění naší vize.“