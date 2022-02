Právě vychází Elden Ring, už teď je označovaný za jednu z nejlepších her poslední doby

George R. R. Martin, autor ságy, na jejíž motivy byl natočen seriál Hra o trůny, má zálibu v rozsévání smrti do řádků svých knih s geniální nepředvídatelnosti. O umírání jako na běžícím páse ví své i japonské herní studio FromSoftware, autor titulů Dark Souls, Bloodborne či Sekiro: Shadows Die Twice. Nyní se FromSoftware s Martinem spojilo a vytvořilo Elden Ring, epický zážitek, který se prozatím ukazuje jako jeden z nejzajímavějších herních počinů posledních let.

Pokud by se vám v následujících měsících přestali ozývat kamarádi z řad hardcore fandů mystických světů plných fantazie, nepanikařte. To si jen nejspíš na svou konzoli či počítač nainstalovali herní novinku Elden Ring, která servíruje tak hutnou porci akce a dobrodružství, že na její konzumaci je nutné vzít si až několikaměsíční neplacené volno.

Premiéra Elden Ringu, která připadá právě na dnešek, se dá již nyní nazvat herní událostí roku. FromSoftware na svou novinku lákalo několik posledních měsíců epickými trailery plnými draků, obřích medvědů a znetvořených bossů. Ovšem kvalitní trailer nutně neznamená povedenou hru. Vzpomeňme na fiasko spojené s uvedením Cyberpunku 2077 od polského CD Projektu Red. Jak se ovšem zdá, v případě Elden Ringu trailery nelhaly.

Rozsáhlý svět hry Elden Ring Foto: FromSoftware

Elden Ring se prozatím jeví jako epická hra, do které FromSoftware vložilo to nejlepší ze svého umu, aniž by se přitom snažilo podlézat masám. Někteří fanoušci z trailerů totiž mohli nabrat zrádný pocit, že vývojáři tak trochu vyměkli, odklonili se od své klasické mantry „mrtvý hráč – dobrý hráč“ a že snad servírují zábavu třeba ve stylu Zaklínače.

Jenže legendární nápis „You Died“ známý z her japonského studia lakonicky oznamující smrt postavy bude způsobovat hráčům šediny na hlavě i nadále. A to povětšinou v momentě, kdy si jej po půl hodině hrání přečtou už asi postopadesáté. Elden Ring je totiž hardcore akčním RPG v duchu Dark Souls, kde leckdy stačí jediný mocný úder nepřítele tak zrůdného, že byste si o něj ani kolo neopřeli, a hráč může začít znovu od posledního checkpointu.

Se Zaklínačem však Elden Ring přece jen něco pojí, a to rozsáhlost světa, ve kterém má hráč absolutní svobodu. Již nyní někteří hovoří o tom, že na kompletní dohrání hry bude zapotřebí i půl roku. Nebude to však dovolená zalitá sluncem. Svět Elden Ringu je sice úchvatný, plný monumentálních hor, planin, pevností, na něž shlížejí obří stromy se zlatými korunami, ovšem slunko zde vysvitne jen málokdy. Daleko častěji místní rosničky hlásí mlhy a oblačnost s častým výskytem srážek či bouřkami.

Je to jeden z nástrojů, jak dobarvit příběh o roztříštěném prstenu z názvu hry, jehož části nyní mají ve svém držení polobohové – rozumějme herní bossové – kteří mezi sebou svádějí nelítostné boje. Autorem tohoto mýtu je právě George R. R. Martin, autor knižní Písně ledu a ohně. „Chtěli po mně jen trochu budování světa: hluboký, temný, rezonující svět, jenž by sloužil jako základ pro hru, kterou plánovali vytvořit. A jaká to náhoda, já vytváření světů a psaní imaginární historie miluji,“ napsal Martin na svém blogu.

Nepřátelé v podání FromSoftware bývají skutečně nevzhledné obludy Foto: FromSoftware

Hidetaka Mijazaki, hlavní mozek FromSoftware, jeho námět přetvořil k obrazu svému, což tak trochu připomíná vývoj seriálu Hra o trůny. I zde původní Martinův námět posloužil k výstavbě mantinelů, ve kterých následně televizní producenti rozehráli takový hokej, že si tím znepřátelili nejednoho fanouška. V případě Elden Ringu se však Martin nechal slyšet, že výsledek vypadá neuvěřitelně.

A jeho slova nyní potvrzují i ohlasy expertů z řad novinářů, kteří prozatím hovoří o Elden Ringu jako o jedné z nejlepších her vůbec. Agregátor recenzí Metacritic ukazuje pro verzi na PlayStation 5 ze stovky možných rovnou 97 bodů. Díky tomu se novinka řadí po bok takových titulů, jako je Red Dead Redemption 2, GTA V či Super Mario Galaxy.

Verze na PC má na Metacriticu jen o dva body méně, podobně skvěle se jí daří i na dalších agregátorech hodnocení. OpenCritic označuje Elden Ring dokonce za druhou nejlepší hru historie a podobné nadšení sdílí i čeští recenzenti. Server Games.cz udělil hře 9 bodů z deseti a stejným číslem novinku hodnotí i Vortex. Kromě konzolí je hra k dispozici i na Steamu za částku 60 eur, tedy necelých 1 500 korun.