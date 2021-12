Už podruhé se na Výstavišti České Budějovice zapsal architektonický ateliér A8000. V severní části se podle něj v roce 2011 podařilo vystavět nový pavilon T, po deseti letech nyní zrekonstruoval také „zetko“. Na začátku roku se začalo se stavbou, v srpnu už se tu dveře netrhly. A v příštím roce má mít program zaplněný po celý rok.

V sedmdesátých letech byl postavený jako jeden z centrálních pavilonů výstaviště. V posledních letech byl jeho stav natolik zbídačený, že se uvažovalo dokonce i o jeho demolici. Nebylo možné pořádat některé kongresy ani kulturní akce. To vše se však ve druhé polovině letošního roku do „zetka“ vrátilo. Pavilon se totiž dočkal rekonstrukce, za kterou stojí studio A8000.

„Základní myšlenkou bylo vytvořit multifunkční a maximálně variabilní prostor, nikoliv jednoúčelovou halu. Pavilon by měl sloužit různorodým akcím, jako jsou veletrhy, výstavy, kongresy, ale i plesy nebo koncerty,“ říká k tomu spoluzakladatel studia A8000 Martin Krupauer.

Část z toho se už podařila. V srpnu totiž pavilon hostil tradiční agrosalon Země živitelka, odehrál se tu i koncert Jihočeské filharmonie a v listopadu také výstava Vzdělání a řemeslo. Pavilon má nyní kapacitu 850 míst na sezení, na stání se vejde patnáct stovek lidí.

Proměna pavilonu Z je součástí celkové obnovy výstaviště jihočeské metropole Foto: A8000

Architekti při rekonstrukci zachovali původní tvar budovy, který tvoří tři kvádry. Zmizely nánosy doby, nově je o poznání vzdušnější a přehlednější. Hlavní hala zůstala otevřená a její uspořádání je možné měnit podle toho, jaká akce se má v pavilonu zrovna odehrávat. Pro interiér zvolili černé a bílé provedení s betonovou podlahou.

„Nejenom architektonická, ale i technická stránka projektu byla naprosto klíčová. Naše studio má v tomto velkou výhodu, protože disponuje vlastní projekční složkou. Celý projekt jsme tak byli schopní uchopit od samotného nápadu přes návrh až po realizaci pouze vlastními silami,“ líčí Krupauer, jehož studio má za sebou například realizaci pražského Fóra Karlín nebo modlitebnu a společenské centrum v Sedlčanech.

Původní stavba pochází ze sedmdesátých let, přičemž v posledních padesáti letech na ní proběhlo několik oprav. Ne vždy dobře zdokumentovaných, takže se po archivech musely hledat původní plány budovy. Některé originální dokumenty přitom vzala velká voda v roce 2002.

Proměna pavilonu Z je součástí celkové obnovy výstaviště jihočeské metropole. V rámci ní se vybraly rovněž budovy, které šly k zemi. To je například i pavilon J. Po novém roce navíc areál čeká další nový impuls, měl by se totiž víc otevřít směrem do města a k Vltavě. Počítá se také s tím, že „zetko“ bude čím dál tím vytíženější a ožije celoročním programem.