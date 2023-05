Výstřední milionář mládne. Píchá si do žil synovu krev, podstupuje kolonoskopii a vypadá… zvláštně

Bohatí lidé mívají různé vrtochy. Mnoho úspěšných podnikatelů například intenzivně řeší, jak dosáhnout když ne nesmrtelnosti, tak aspoň skutečné dlouhověkosti. A tak se chtějí nechat zmrazit, studují kmenové buňky, investují do výzkumu. Bryan Johnson je jejich pomyslným králem – naordinoval si drsnou kúru a tvrdí, že mládne. Stojí ho to 45 milionů korun ročně. Otázkou ale je, zda to celé není jen hodně důsledný marketing a produktový test.

Bryan Johnson byl ještě celkem nedávno klasický kalifornský úspěšný podnikatel – v roce 2007 založil startup Braintree, který fungoval jako platební portál pro mobilní a webové aplikace. O šest let později firmu koupil aukční portál eBay a sloučil ji s PayPalem, který mu tehdy patřil. Šlo o transakci v hodnotě 800 milionů dolarů, takže z Johsona se stal velmi zámožný pán. Investoval pak do několika startupů, zkoušel rozjet něco nového, nic z toho se ale extra nechytilo. Až před dvěma lety dostal nápad, že zvrátí koloběh života a začne mládnout, ne stárnout.

Shromáždil kolem sebe tým tří desítek lékařů a specialistů na výživu a zdravý životní styl, kteří denně měří a studují, co se vlastně děje v jeho těle. Sbírají data o tom, jak se daří jeho srdci, ledvinám, játrům, mozku, krvi, plícím, střevům, žaludku… Tomu, co jim tabulky a měřící přístroje říkají, pak Johnson přizpůsobuje svou stravu a svou aktivitu. „Neexistuje, že bych si dal či koupil to, nač mám chuť. Jím to, co potřebuje moje tělo. O co si moje tělo řekne,“ tvrdí pětačtyřicetiletý podnikatel, který už prý podle různých metrik omládl o dva roky až pětadvacet let.

Chodí každý den spát ve stejný čas a ve stejný čas i vstává, vždy v pět hodin ráno. Snídá dvě desítky doplňků a tobolek s vitamíny, na pleť si natírá sedm různých krémů, aby měl kůži jako mladík. Měří si, kolik má v těle tuku, jeho hranice nesmí překročit pět procent. Jí výhradně veganskou stravu, dost často připomínající ze všeho nejvíc kojenecké přesnídávky. Hodně času tráví v posilovně a běháním či sportovní chůzí.

To všechno jsou relativně standardní aktivity – cvičení, běhání, dieta… Jenže Bryan Johnson se rozhodl jít, aspoň to tvrdí, daleko za hranice toho, co je normální. Do krevního oběhu si pravidelně nechává infuzí vstříknout dávky krevní plazmy od svého osmnáctiletého syna, aplikoval na sebe hormonální terapii, která byla dosud vyzkoušená jen na myších v laboratořích, pravidelně podstupuje kolonoskopii i gastroskopii, aby se lékaři mohli podívat do jeho nitra.

„Na světě není nikdo, komu by bylo 45 let, ale jeho orgány byly staré jen 35 let,“ zdůraznil agentuře Bloomberg Oliver Zolman, který na Jonhsona dohlíží a vede experimenty, které na sobě podnikatel nechává dělat. Podle obou mužů jsou například plíce i fyzická síla Bryana Johnsona na úrovni čerstvě dospělého mladíka, třeba jeho syna.

Otázkou ovšem je, zda se tomu všemu dá opravdu věřit. Podnikatelů, kteří se tak či onak snaží přijít na to, jak zvrátit stárnutí, je víc: hodně aktivní je na tomto poli například miliardář a spoluzakladatel PayPalu Peter Thiel, k tématu se tu a tam vyjadřuje Elon Musk, o svou kondici a vyhlídky se dost stará Jeff Bezos. Při bližším pohledu se ale zdá, jako by Johnson se Zolmanem budovali spíš nový produkt, který si potřebují vyzkoušet a ke kterému potřebují přitáhnout pozornost, než jej začnou někomu nabízet.

Foto: Magdalena Wosinska Bryan Johnson ukazuje, jak při experimentu posílil

Celý projekt pojmenovali Blueprint, mají k němu propracované mediální podklady, zveřejňují o něm ohromné množství informací a v záhlaví svých stránek celkem jasně deklarují, že mají i obchodní ambice: „Strávili jsme nad tím dva roky a stálo nás to miliony, abychom vybudovali Blueprint, algoritmus, který se o mě postará lépe než já sám. Teď si budete své nové já vybudovat i vy sami.“ A nad tím svítí: Blueprint Starter Coming Soon. Tedy Startovací balíček Blueprint bude brzy k mání. Jiná Johnsonova společnost Kernel zase vyvíjí speciální helmu, která monitoruje pro zájemce aktivitu jejich mozku.

Navíc řada z proklamovaných pokroků, jichž Johnson a spol. dosáhli, je hodně subjektivní. Těžko na dálku spekulovat o tom, jestli má opravdu srdce o dva roky mladší a plíce dokonce o dvacet let mladší, než je jeho biologický věk. A při pohledu na kašírované fotografie a záběry na byznysmenův obličej se těžko ubránit dojmu, že nevypadá ani zdravě, ani přirozeně. Spíš jako po sérii operačních zákroků.

Celkem trefně to celé zhodnotila komentátorka Guardianu Emma Brockesová: „Jestliže součástí přeměny úspěšných lidí je, že se stanou odolnými vůči riziku a nebezpečí, možná by mohli zkusit ohromit svou mysl tím, že zkusí čelit absolutní jistotě, že jejich krátká, ale intenzivní přítomnost na Zemi je to jediné, na čem záleží.“