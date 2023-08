Vystřelíte pro něj nadzvukovou rychlostí? LEGO uvádí metrovou repliku slavného Concordu

Mohou vznikat jakékoliv alternativní letouny s nadzvukovou rychlostí, nic ale nepřekoná stroj, z něhož myšlenka ultrarychlého civilního cestování vychází. Concorde je naprostou legendou, jehož název už dávno zlidověl. A byť je zřejmé, že už se na oblohu v původní podobě nikdy nepodívá, útěchou pro fanoušky létání může být nová stavebnice, která jedno z nejslavnějších letadel všech dob zhmotňuje do dokonalého modelu. Vystřelíte pro něj nadzvukovou rychlostí?

Když jsme v květnu představili atraktivního nástupce věhlasného Concordu ze Švýcarska (navíc s designem, jako by ze Star Wars vypadl), zmínili jsme, že už je „na čase konečně nechat Concorde v minulosti a soustředit se na to, co přijde“. Ačkoliv je to pravda a postupně se objevuje čím dál více návrhů zajímavých letadel schopných letět nazdvukovou rychlostí, které je vhodné sledovat, někdy se přece jen na Concorde zavzpomínat musí.

Třeba stylem, kdy si na stůl rozsypete více než dva tisíce větších i menších dílků a věnujete pár hodin stavění jeho velmi přesné repliky, která doplní váš obývák nebo pracovnu. Nebo třeba balkon, ať mohou i sousedé závidět. LEGO vyrukovalo s novým setem pro dospělé, z něhož si jeden nejznámějších dopravních letounů světa, jehož provozní éra však skončila už před dvěma dekádami, můžete postavit. Nejprve byste ale měli zvážit, jestli ho máte kam dát.

Jeho replika měří na délku 105 centimetrů, tudíž se bavíme o více než metr dlouhé hračce. A když se k tomu přičte šířka 43 centimetrů a výška 15 centimetrů, nějaký kus prostoru už opravdu zabere. Letečtí fajnšmekři pak mohou ocenit i několik drobných vychytávek, například pohled do kabiny pro pasažéry, sklopný nos, aby měli piloti lepší výhled na dráhu během přistávání, nebo funkční podvozek. Nechybí ani tabulka s detaily na podstavci.

Za to vše LEGO chce 5 099 korun, které budete moci zaplatit už 7. září – v tento den se totiž nová stavebnice, nazvaná prostě jako Concorde, bude prodávat na oficiálním e-shopu. O tři dny dříve začíná přednostní nabídka pro ty, kteří jsou registrovaní ve věrnostním programu firmy. Už ale dost textu, protože je čas na fotky, které novinku stejně popíšou úplně nejlépe.

Foto: LEGO Concorde v podání LEGO