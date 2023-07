Vytvářejí finanční ekosystém pro firmy, od investorů na něj vybrali skoro 19 milionů

Na středoevropský trh se dere další fintechový startup a podporují ho v tom čeští investoři. Litevský Spenfi se zaměřuje na malé a střední podniky, kterým slibuje, že jim pomůže řídit firemní finance. Získal na to aktuálně 800 tisíc eur, tedy v přepočtu necelých 19 milionů korun od několika investorů v čele s českým Presto Ventures.

Útraty z firemních karet, ale i celých oddělení, cestovní výdaje, schvalování rozpočtů nebo sledování výdajů v reálném čase. To je jen krátký výběr úkonů, které musejí nejen finanční ředitelé malých a středních firem jednak hlídat, ale stále častěji s nimi sledovat konkrétní toky tak, aby firmám jednoduše vycházelo cash flow – tedy aby měly stále k dispozici nejlépe přesně tolik peněz, kolik potřebují na pokrytí nákladů a případně plateb dodavatelům.

Jenže takové informace jsou často schované ve fakturách, na výpisech z bankovních účtů, v účtárnách firem nebo v odděleních, která požadavky zaměstnanců třeba teprve budou schvalovat.

„Jako bývalý finanční ředitel malého a středního podniku jsem si o řešení, které by sloučilo jinak nesourodé podnikové funkce do jedné ucelené platformy, mohl nechat jen zdát,“ říká Milan Lupač z Presto Ventures. „Spenfi se podílí na revoluci v oblasti správy firemních výdajů,“ věří.

Zakladatelé firmy jsou tři – Povilas Zinys, Vladyslav Tkachuk a Jurij Rachek. Říkají, že chtějí minimalizovat manuální úkony a stejně tak co nejvíc omezit chyby. „Za tímto účelem jsme propojili správu firemních karet, faktur a předplatného a integrovali bankovní a účetní software, čímž jsme vytvořili ucelený finanční ekosystém,“ říká Zinys, který působí jako CEO Spenfi. Presto do startupu poslalo 300 tisíc eur výměnou za podíl. Jak velkou část firmy si tím koupilo, to však neuvádí.

Spenfi zmiňuje, že podle výzkumů celosvětově trh se správou podnikových výdajů poroste ročně skoro o 12 procent a zvýší se z letošních 19 miliard dolarů na necelých 46,5 miliardy v roce 2030. Zároveň vidí region střední a východní Evropy jako „stále nedostatečně pokrytý“. V očích zakladatelů chybí například propojení s bankovními a účetními platformami.

Spenfi tak spolupracuje mimo jiné se společnostmi, které v Litvě a Nizozemsku pomáhají se správou dokumentů pro vracení DPH. V budoucnu se chystá přidat další služby, jako jsou úvěry, převody měn a zpracování plateb prostřednictvím PSD2. Získané peníze mají směřovat na expanzi do Německa a dalších trhů i na vývoj nových funkcionalit. V Česku zatím Spenfi není.

Firma má přes 60 klientů ve 12 zemích a důvěru investorů získala už dřív, když zaujala například akcelerátor Startup Wise Guys. Aktuálně jde o seedové kolo, kterého se kromě českého Presta účastnil litevský Business Angels Fund a několik andělských investorů.