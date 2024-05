Vytvořila ji umělá inteligence, ale nepoznáte to. Ukrajinské ministerstvo zahraničí má novou mluvčí

Uložit 0

Na první pohled nic nepoznáte. Na videu vystupuje žena, která se představuje jako nová mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí, a kdyby to sama neprozradila, dost možná ani po jeho zhlédnutí nebudete vědět, že nejde o reálného člověka. Ukrajinský úřad totiž nechal svou mluvčí vytvořit umělou inteligencí a plánuje, že díky tomu bude při oznamování konzulárních zpráv šetřit lidské zdroje. O technologické novince informoval zpravodajský server Kyiv Post.

Někomu by nicméně mohla být nová virtuální mluvčí povědomá. Jmenuje se Viktorija Šiová a byla vytvořena podle podoby Rosalie Nombreové, ukrajinské zpěvačky a mediální osobnosti pravděpodobně smíšeného původu narozené v Doněcku. Ta si získala popularitu mezi Ukrajinci jako účastnice Holostjaku, ukrajinské verze západní reality show The Bachelor, a podle ministerstva souhlasila s použitím svého hlasu a podobizny „pro bono“.

Na svém oficiálním účtu na síti X ministerstvo zveřejnilo krátké video, ve kterém jeho virtuální zástupkyně popisuje svou úlohu a funkce. „Mé jméno symbolizuje náš hlavní cíl v podobě vítězství Ukrajiny a mé příjmení umělou inteligenci, která mě vytvořila,“ řekla mluvčí. ŠI – štučnyj intelekt – je ukrajinská zkratka pro umělou inteligenci.

👋 Meet Victoria Shi — a digital representative of the MFA of Ukraine, created using AI to provide timely updates on consular affairs!

For the first time in history, the MFA of Ukraine has presented a digital persona that will officially comment for the media. pic.twitter.com/KTtuCVR1ku

— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 1, 2024