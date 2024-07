Vyvíjí umělou inteligenci, která tvoří poutavější hry. I od Čechů nabírají přes 300 milionů

Uložit 0

Umělá inteligence startupu Artificial.Agency pomáhá vývojářům her, aby mohli vytvářet nové i improvizované okamžiky nebo celé postavy. Věří, že tím hráče udrží déle v napětí a podpoří je, aby hráli déle. Startup získal 370 milionů korun v úvodním finančním kole, do kterého se zapojil i český fond Kaya VC. Přinášíme přehled nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Artificial.Agency

Kdo investuje: Česká Kaya VC a zahraniční Radical Ventures, Toyota Ventures, Flying Fish

Kolik a v jakém kole: 16 milionů dolarů (370 milionů korun) v seedovém, tedy úvodním kole

Co Artificial.Agency dělá: Svým produktem založeným na umělé inteligenci umožňuje vývojářům her integrovat generativní AI do herních mechanik, čímž vytváří nový druh interakcí hráčů v různých okamžicích nebo i v celém příběhu. Vývojáři mohou do her přidávat různé improvizační prvky, vymýšlet umělé hráče i systémy, které pak řídí tempo hraní, ovlivňují setkání postav či ukazují na skrytá zákoutí. Zakladatelé startupu věří, že tím dokáží pomáhat vytvářet poutavější zážitek z hraní.

Foto: Kaya VC Tým fondu Kaya VC

Sídlo startupu: Kanadský Edmonton, jako softwarová firma ale působí celosvětově.

Zakladatelé: Čtveřice Brian Tanner, Alex Kearney, Mike Johanson a Andrew Butcher, která má dlouholeté zkušenosti s vývojem technologií strojového učení včetně Google DeepMind (výzkumná laboratoř umělé inteligence) a z takzvaných AAA herních studií.

Jak je startup velký: V jeho týmu je osmnáct lidí.

Proč je to zajímavé: „Startup Artificial.Agency vedou moji bývalí studenti a kolegové, tedy lidé, které dobře znám. Jsou nejlepší na světě v používání takzvaného zpětnovazebního učení (poddruh strojového učení – pozn. red.) a základních modelů k vytváření složitých a životu podobných agentů,“ vysvětluje profesor informatiky na Albertské univerzitě a bývalý významný vědecký pracovník společnosti Google DeepMind Richard Sutton. Ten je společně s dalším profesorem Michaelem Bowlingem andělským investorem ve startupu.

„I když se hodně energie a pozornosti věnuje využití umělé inteligence při vývoji her v generování umění, dialogů nebo 3D modelů, jedná se jen o postupná vylepšení technologií. V Kaya VC jsme hledali tým, který by v rámci her dokázal vytvořit novou kategorii. Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s Brianem, Alex, Mikem a Andrewem a pomoci jim naplnit jejich vizi,“ komentuje za český fond Karel Zheng.

Na co startup plánuje využít investici: Aby mohl dokončit vývoj jádra produktu a navázat první komerční spolupráce.