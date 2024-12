Vývoj bez kódu bude o kus přehlednější. Nový nástroj Make Grid rozplete i zamotané automatizace

Uložit 0

Mytický propletenec, ve kterém se vyzná jen pár vyvolených. Tak by šlo s trochou nadsázky popsat automatizaci procesů ve spoustě nejen českých firem. V průběhu let bobtná počet a komplexita automatizací i množství zapojených aplikací, takže není jednoduché odhadnout, co všechno ovlivní sebenepatrnější změna. Do této oblasti má vnést světlo nový nástroj pojmenovaný Make Grid.

„Jde vlastně o mapu všech procesů a automatizací, které firma využívá. V interaktivní podobě v ní lze najít všechny závislosti, pochopit, co se s daty děje, a získat jistotu, že nějaká menší oprava nic velkého nerozbije. To jsou věci, které s rozvojem automatizací a nástupem nástrojů umělé inteligence začala řešit většina našich klientů,“ popisuje Patrik Šimek, současný CTO a jeden ze zakladatelů společnosti Make.

Česká firma pod touto značkou působí teprve od roku 2022, předtím dlouhá léta vyšlapávala cestu firemním automatizacím a no-code vývoji pod původním názvem Integromat. Za nápadem stojí šestice spoluzakladatelů, kteří ve firmě dál působí, ačkoli ji už před čtyřmi lety prodali za více než 2 miliardy korun skupině Celonis a společnost se začala více soustředit na americký trh. Dnes firmu tvoří přes 320 zaměstnanců a tržby v letošním roce přesáhly miliardu korun.

No-code platformy jako Make umožňují firmám vytvářet nové digitální produkty a různé byznysové i marketingové funkce bez nutnosti zdlouhavého vývoje na míru. Většinu aspektů lze jednoduše „naklikat“ v přehledném editoru, což firmám umožňuje přicházet s inovacemi pružněji a levněji, jelikož odpadá potřeba najímat a řídit drahé vývojáře. S no-code řešením lze různé nápady za pár minut dostávat do produkce.

„Vybraným klientům jsme Make Grid již dali na otestování a první reakcí bývá překvapení. Třeba z toho, jak rychle lze obrázkem vysvětlit fungování i relativně komplikovaných systémů. U jednoho klienta Make Grid pomohl zmapovat obrovský propletenec Airtable databází a ušetřit tak dlouhé hodiny zkoumání, které by zabral reverzní engineering. Dalším příkladem je právní oddělení jiné firmy, které ocenilo zejména to, že transparentně vidí, jak systémem protékají citlivá data zákazníků,“ ilustruje Šimek na několika příkladech, kde všude se už nový nástroj osvědčil.

Foto: Make Make Grid provede uživatele no-code řešením s pomocí interaktivní vizualizace

Slabinou no-code řešení je omezený prostor pro růst, protože od určité velikosti se jakákoli údržba stává výzvou. Jeden scénář obvykle spouští další scénáře a síť závislostí od určité velikosti nelze rozplést. S nástupem umělé inteligence se přitom firmám otevřela nová neprobádaná území, která se teď snaží v rámci konkurenční soutěže co nejrychleji zaplnit a od no-code platforem čekají víc než dřív.

„Obdivuji, jak komplexní řešení dokázali v naší no-code platformě uživatelé vytvořit, kolik služeb a nástrojů s Make propojili. My jim teď do rukou dáváme nástroj, aby mohli automatizace dál rozvíjet, rychleji a s větší jistotou,“ popisuje Šimek novinku Mage Grid, na které jeho tým pracoval přes rok a půl. A podle prvních reakcí to vypadá, že úspěšně – za nejdůležitější novinku ji například vybral i technologický youtuber Jack Roberts.

No-code je oblast vývoje, ve které jde především o to, aby uživatelé nemuseli psát kód a vše si zvládli skrze přehledné rozhraní vytvořit bez znalosti programovacích jazyků. Make Grid tak je logickým rozšířením, kde uživatelé na první pohled vidí, kudy proudí informace a jaké návaznosti má který proces. „Nikdy navíc nebylo jednodušší odzoomovat a podívat se, kde leží prázdná místa a nevyužité příležitosti,“ usmívá se Šimek.

Novinku firma Make poprvé předvedla na mnichovské konferenci Make Waves ‘24 a aktuálně uživatelům nabízí možnost registrovat se na seznam čekajících, aby byli mezi prvními, kdo Make Grid vyzkouší. Oficiální uvedení do provozu se plánuje na první polovinu roku 2025.