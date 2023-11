Vzdělávání v digitálu táhne. Česko-slovenská platforma na něm má za půl roku obrat 16 milionů

Uložit 0

Když vstupoval projekt Skillmea do Česka, šlo o platformu, která nabízela kurzy v učebnách – i tak bylo rozšíření firmy dvou zakladatelů ze Slovenska očekávané. To proto, že se zaměřovali na vzdělávání ve světě IT. Dnes jde o projekt, který se označuje za největší online vzdělávací platformu pro digitální dovednosti z Česka a Slovenska. Lidi učí nejen to, jak programovat, ale i jak na krypto nebo na umělou inteligenci či design. Letos tlačí obrat na dvojnásobek.

Skillmea za loňský rok ohlásila 16milionový obrat. Totéž nasbírala za letošní první pololetí a podle aktuálních čísel by měla v obratu pokořit 30 milionů. Jejími kurzy prošlo na 70 tisíc lidí.

Pomáhat tomu má i skutečnost, že se na online vzdělávání víc zaměřují firmy, které kurzy svým zaměstnancům platí jako benefit. V Česku a na Slovensku do rozvoje svých lidí podle spoluzakladatele platformy Radovana Debnára investují „nemalé finanční prostředky“.

Podle dat Skillmey firmy průměrně platí víc než tisíc eur, na jednoho zaměstnance pak částka odpovídá asi 50 eurům ročně.

Kromě IT se ale v prostředí digitálního vzdělávání začínají uplatňovat i další směry. „Z aktuálních údajů, které mám k dispozici, lze říci, že například o kategorii seberozvoj je mezi českými uživateli nadstandardní zájem. To znamená, že ve srovnání s průměrem má více než dvakrát větší oblibu než ostatní,“ říká Debnár. Za poslední dva měsíce se měl podíl uživatelů z Česka zvýšit oproti těm slovenským třikrát. Naopak největším „poraženým“ je prý podle zájmu Čechů kurz MS Office.

Skillmeu založili na Slovensku v roce 2012 Radovan Debnár (CEO) a Marián Kristeľ (COO) pod názvem Learn2Code jako prezenční platformu s cílem vzdělávat lidi v oblasti digitálních dovedností. V té době byla na trhu krize a více než čtvrtina mladých lidí do 29 let byla nezaměstnaná. Platforma se později rozšířila o nabídku online kurzů žádaných na technologickém trhu práce a spojených s programováním, grafickým designem, PPC nebo sociálními médii. Rebrandingem prošla firma v roce 2022.