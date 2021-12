Můžete mít mnoho nápadů, jak změnit svět k lepšímu, ale bez poctivé přípravy a realizace zůstanou vždy jen na papíře. Abychom začínajícím podnikatelům pomohli ve startupovém světě prorazit, spustili jsme v září první běh programu Startup Academy, v rámci kterého jsme zájemce spojili s ostřílenými mentory, kteří mají s budováním byznysů zkušenosti. A po značném úspěchu je teď čas na běh číslo dvě.

Na webu Startup Academy se do 31. ledna můžete přihlašovat se svými nápady s tím, že 10. února bude mentoring oficiálně zahájen. Prvních deset přihlášených má navíc zdarma měsíční vstup do coworkingového centra WorkLounge, které startupovou komunitu podporuje a pomáhá jí s rozvojem. Jaké však byly reakce na první běh našeho startupového programu?

O své dojmy a postřehy se podělili jak mentoři Petr Sobotka, Matěj Matolín a Ivana Šedivá, tak vybraní mentees, kteří od nich čerpali cenné zkušenosti a inspiraci.

***

👨‍🏫 Petr Sobotka

Mluvíme hodně o přínosu mentoringu pro startupy, ale jak je to naopak? Co vidíte jako přínos účasti v programu pro mentora?

Jednoduše mě to baví. Když mohu pomáhat zajímavým lidem, aby dostali své nápady na trh, tak mě to neskutečně nabíjí.

Máte radu pro ty, kteří by rádi začali s mentorováním?

Za mě asi žádná rada není. Každý mentor je jiný a každý má jiný přístup. Já se rád zapojím víc. Nechci dávat generalistické rady. Chci být s menteem na jedné lodi.

Petr Sobotka Foto: CzechCrunch

S čím musí mentee, který se přihlásí do programu, počítat?

Nikdo jiný to za něj neodpracuje než on sám. Během mentoringu se nestane zázrak, aby mu šel byznys sám od sebe. Musí být připraven na to, že některé názory mentora se mu nemusí líbit. Důležité je, aby to nebral osobně. Na druhou stranu, pokud mentee bude sám chtít a využije program na maximum, tak ho to může výrazně posunout.

Největší lesson learned, kterou jste v programu získali?

Každý šroubek má svůj důvod – když ho odeberete, něco přestane fungovat. Na Startup Academy se mi líbí ta šíře záběru. Z téměř každého z osmi školení jsem si odnesl dost zajímavých informací, které bych mohl zpracovávat týdny. Líbí se mi, že témata pokrývají všechny aspekty začínajících startupů. I startupisti si navíc mezi sebou radí.

Ze všeho nejpřínosnější je ale mentoring jeden na jednoho, protože naproti sobě máte člověka, který rozumí nějaké oblasti a má čas vyloženě na vás. To nejzásadnější, kam mě Petr „vrátil“, bylo udělat si průzkum, co od našeho truhlíku Boo očekávají zákazníci a jakou to pro ně má hodnotu. Zní to jasně, to by přece udělal na začátku projektu každý, ale realita byla jiná.

Truhlík Boo vznikl jako doplněk, vedlejší produkt k mému projektu s bambusy. Původní představy byly jiné a věnovali jsme se mu jen ve volných chvílích. Ale nakonec jsme měli truhlík, začali ho prodávat a řešit provozní věci – od focení a webu přes prodej či dílnu. Prostě jsme řešili, co bylo zrovna potřeba, neměli jsme odstup a neudělali si průzkum trhu.

Jak se váš projekt během Startup Academy posunul?

Tady vás asi trochu zklamu, protože nejsem to, co si obvykle představíte pod pojmem „startup“. Pracuji v korporaci, pak dělám živé ploty z bambusů a pak truhlíky Boo. V tomto pořadí. Takže primárně jsme museli odbavit objednávky truhlíků, které jsme měli, já jsem udělal průzkum na cílové skupině přeprodejců a kolega nabral posilu do výroby. V novém roce uděláme kampaň, která nám ukáže, jak jsme trefili cílovku a hlavní benefity, a pomůže získat zpětnou vazbu od koncových zákazníků.

***

👨‍🏫 Matěj Matolín

Mluvíme hodně o přínosu mentoringu pro startupy, ale jak je to naopak? Co vidíte jako přínos účasti v programu pro mentora?

Pro mě je zajímavé vidět nové projekty, když jsou ještě doslova v plenkách. Hodnotu vidím také v networkingu a akcích, které jsou na akademii navázané.

Máte radu pro ty, kteří by rádi začali s mentorováním?

Mějte jistotu, že máte na mentoring dost času. Nejde jen o sezení samotné, ale je třeba se připravit, vyzkoušet si produkt, rozhlédnout se po trhu a podobně.

Matěj Matolín Foto: CzechCrunch

S čím musí mentee, který se přihlásí do programu, počítat?

Mentee musí mít jasno v tom, že co chce dělat, chce dělat naplno. Je jasné, že projekt se může v průběhu měnit a pivotovat, ale odhodlání foundera by se měnit nemělo. Mentoři investují do programu svůj čas a chtějí ho strávit s lidmi, kteří si jdou za svým a pro které to není jen zkoušení, co by se dalo dělat.

🧑‍🎓 David Kluz, Challingo

Největší lesson learned, kterou jste v programu získali?

V programu jsme se zaměřili na takzvaný proof of concept, tedy prodej ještě před spuštěním projektů. Tím se sníží rizika na vytváření produktů, které trh nechce. To nám pomohlo asi nejvíc.

Jak se váš projekt během Startup Academy posunul?

Z našeho pohledu jsme zmírnili tempo vývoje do neznáma a ohlédli se zpět. V týmu již nějaký ten pátek fungujeme. Přenastavujeme existující procesy pro co nejlepší výkonnost a soustředíme se na budoucí spolupráce s potenciálními partnery. K tomu nám pomohly workshopy, které pokryly snad každou základní oblast fungování startupu.

***

👩‍🏫 Ivana Šedivá

Mluvíme hodně o přínosu mentoringu pro startupy, ale jak je to naopak? Co vidíte jako přínos účasti v programu pro mentora?

Odmentorovala jsem už stovky startupů po celém světě. To je už slušný vzorek. Pro mne je to vždy určitý pocit naplnění, radosti a smysluplnosti. Když vidím a slyším, že se lidé a jejich byznysy posouvají dále s větší lehkostí, rychlostí a jasností. Navíc poznávám skvělé nové lidi. To je k nezaplacení. A ty vazby dost často přetrvávají. A konečně – získávám cenný přehled o tom, co jsou společné strasti startupů, a dovedu pak těm dalším pomoci ještě lépe.

Máte radu pro ty, kteří by rádi začali s mentorováním?

Prostě jděte do toho. Oslovte nějakého zkušeného mentora, jestli se potřebujete ujistit. A až budete mluvit se startupy, naslouchejte. Podporujte. Pomáhejte jim hledat cesty pro jejich konkrétní příběh. Vnášejte strukturu a pomáhejte zjednodušovat.

Ivana Šedivá Foto: CzechCrunch

S čím musí mentee, který se přihlásí do programu, počítat?

Mentor není váš interim manažer. Řekněte si o to, co potřebujete. Naslouchejte. Kriticky posuzujte nabízené cesty, řešení, zkušenosti. Choďte včas. Na schůzky se připravujte a plňte dohodnuté kroky a úkoly. Když to nebudete dělat, tak vám nikdo nedá pětku, vlastně se nemůže nic stát. Může se ale stát to, že se nic nestane ani s vaším startupem. A pokud vám mentor nevyhovuje, rychle to řešte. Váš čas je to nejcennější, co máte.

👩‍🎓 Barbora Langer, Genwork

Největší lesson learned, kterou jste v programu získali?

Lekce s naší mentorkou nás naučily, že je důležité strategicky plánovat již od začátku projektu a musí to jít ruku v ruce s implementací stanoveného plánu a strategie. Je to stěžejní nejen proto, že víme, kam příští rok směřujeme a co jsou naše hlavní cíle, ale také víme, kdy a co se má stát a co pro to musíme udělat. Další důležitá věc je vytrvalost a koncentrace na jednu hlavní věc, nikoliv se ihned od začátku snažit dělat vše a pak zjistit, že o produkty není takový zájem.

Jak se váš projekt během Startup Academy posunul?

Jako největší benefit vnímáme to, že se nám podařilo lépe definovat identitu naší značky a pozici na trhu. Diverzita a inkluze stále ještě nejsou v oblasti náboru a práce běžným tématem – naším cílem je toto změnit. Chceme být součástí změny, trendu, být u toho, kdy se oblast personalistiky a práce mění, modernizuje a stává se agilnější. Stěžejní je edukovat a předávat informace firmám, manažerům a zakladatelům firem o důležitosti firemní kultury ve spojení s hledáním nových talentů.