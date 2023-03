Příběh, který změnil svět mobilních telefonů. Je tady první trailer na film o značce BlackBerry

Dnešní generace dětí už patrně ani neví, že před nástupem iPhonu a zařízení s Androidem vládla trhu mobilních telefonů značka BlackBerry, která patří k průkopníkům segmentu smartphonů. Postupem let ale neustála nápor Applu a dalších výrobců chytrých telefonů, a ocitla se v propadlišti dějin. Její příběh, který se začal psát koncem devadesátých let, se nicméně brzy oživí, alespoň tedy na stříbrných plátnech, kam míří film o jejím vzestupu a pádu.

Dvojice kanadských inženýrů v rychlosti zaparkuje auto na parkovišti před budovou a letí na schůzku, kde mají na papíře představit myšlenku na revoluční mobilní telefon. Takový, který by nesloužil jen k telefonování, ale díky bezdrátovému internetovému připojení a velké klávesnici by se na něm dali psát i e-maily. Tímto stylem vyobrazuje první trailer na nový film BlackBerry okolnosti vzniku jedné z nejzásadnějších řad mobilních telefonů na světě.

BlackBerry je legendou svého oboru. Značku vytvořila kanadská kyberbezpečnostní společnost Research in Motion (RIM) v roce 1999 a představila pod ní první chytrý telefon, který měl na tehdejší poměry nevídanou klávesnici – obsahovala totiž všechna potřebná tlačítka pro rychlé psaní.

Součástí nových telefonů bylo i připojení k internetu, uživatelé tak mohli komunikovat s online světem prakticky odkudkoliv, což bylo další přidanou hodnotou značky. BlackBerry se stávalo čím dál oblíbenější hlavně mezi vysoce postavenými manažery a politiky, respektive lidmi, kteří měli přístup k citlivým soukromým informacím. BlackBerry jim dávalo pocit jistoty, že jsou jejich data v naprostém bezpečí.

Popularita rostla i mezi běžnými uživateli. V časech největší slávy, tedy okolo roku 2012, se počet aktivních uživatelů zařízení BlackBerry pohyboval na úrovni sedmdesáti až osmdesáti milionů. A jen ve Spojených státech firma obsadila polovinu trhu smartphonů, v globálním měřítku šlo o dvacet procent. BlackBerry nicméně muselo řešit rostoucí vliv jiných firem, které na trh s chytrými telefony přišly.

Především šlo o Apple a jeho iPhone a asijské výrobce zařízení, která fungují na operačním systému Android. BlackBerry přestávalo držet prst na tepu doby, přičemž nesmírnou roli na postupném pádu značky měly i dotykové displeje – lidé už nechtěli kvalitní fyzickou klávesnici, ale spíše zařízení, kde hraje prim velká barevná plocha. To byl poslední hřebíček do rakve.

V roce 2013 se firma přejmenovala z Research in Motion na BlackBerry a spolu s tím představila nový operační systém, s nímž se chtěla vrátit zpět na výsluní. To se ale nepodařilo. Od roku 2014 začal počet aktivních zařízení definitivně klesat, z čehož se už značka nikdy nevzpamatovala. O šest let později pak výrobce elektroniky TCL, který měl na BlackBerry licenci, oznámil ukončení spolupráce.

Právě ty největší momenty v historii značky má ukázat snímek pod přímočarým názvem BlackBerry, ve kterém si zahrají Jay Baruchel, Matt Johnson (mimo jiné režisér filmu) i Glenn Howerton. První dva vdechnou život Miku Lazaridisovi a Douglasu Freginovi, zakladatelům BlackBerry, respektive Research in Motion, zatímco Howerton si zahraje roli Jima Balsillieho, někdejšího šéfa firmy a člověka, který u zrodu BlackBerry stál.

BlackBerry se má do amerických kin dostat 12. května, o dostupnosti v Česku se zatím neví.