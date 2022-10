Vzhůru do země vycházejícího slunce. Japonsko se po dvou letech otevírá turistům

Japonsko 11. října zrušilo nutnost víz pro cestující, kteří do země přijíždějí na vlastní pěst

S příchodem pandemie koronaviru se plošně zavíraly hranice států po celém světě, s vlnou očkování a postupným polevováním síly nového viru se však turistický ruch začal pozvolna obnovovat. Nikoliv v Japonsku. Země, kterou v roce 2019 navštívilo rekordních 31,8 milionu turistů, zcela zavřela své hranice a zavedla jedny z nejpřísnějších hraničních kontrol na světě. Dnes 11. října japonská agentura Kjódó uvedla, že ostrovní stát ruší omezení počtu návštěvníků i požadavek na to, aby přijeli s turistickou skupinou, informuje list The Guardian.

Současný japonský premiér Fumio Kišida spoléhá na to, že cestovní ruch pomůže oživit ekonomiku a získat určité výhody z poklesu kurzu jenu na 24leté minimum. Minulý týden uvedl, že vláda usiluje o to, aby turisté v zemi za rok utratili pět bilionů jenů, přibližně tedy 866 miliard Kč. Tento cíl však může být příliš ambiciózní pro odvětví ochromená pandemií.

Rozmach cestovního ruchu totiž čelí překážce v podobě nedostatku pracovníků v pohostinství i přetrvávajících obav z nemoci covid-19. Téměř 73 procent hotelů v celé zemi uvedlo, že jim v srpnu chyběli stálí zaměstnanci, což je nárůst oproti zhruba 27 procentům před rokem, uvádí společnost pro průzkum trhu Teikoku Databank.

Foto: Zhipeng Ya Turisté budou muset stále dodržovat opatření, jako je nošení respirátorů

Odborníci ale předpovídají, že návrat turistů do Japonska bude pozvolný – v zemi totiž stále přetrvávají poměrně přísné protipandemické restrikce, které mohou některé návštěvníky odradit. Ekonom Takahide Kiuči ve zprávě výzkumného ústavu Nomura uvedl, že výdaje zahraničních návštěvníků dosáhnou do roku 2023 pouze 2,1 bilionu jenů a do roku 2025 nepřekročí úroveň před pandemií.

V japonské společnosti totiž trvají obavy, zdali budou návštěvníci ze zahraničí dodržovat opatření, na která už si ve svých domácích zemích odvykli. Patří mezi ně nošení respirátorů, kontroly bezinfekčnosti a omezení hlasitého mluvení na místech, kde se koncentruje více lidí.

Kontroly při příletu na japonská letiště byly během pandemie velmi přísné a obavy z nových variant viru zde stále přetrvávají. V pátek vláda schválila změnu hotelových předpisů tak, aby provozovatelé mohli v době epidemie odmítnout hosty, kteří nedodržují opatření.

Podle letecké společnosti Japan Airlines ale došlo od oznámení, že se hranice otevřou, ke ztrojnásobení počtu zakoupených letenek do Japonska. Přesto se spíše předpokládá, že k úplnému obnovení poptávky dojde až kolem roku 2025.

Japonsko se turistům částečně otevřelo již v červnu, kdy ho mohli začít navštěvovat turisté ve skupinách v doprovodu průvodců. Tento požadavek byl později zmírněn, aby zahrnoval i zájezdy s vlastním průvodcem. Letos zatím přijelo do Japonska jen něco málo přes půl milionu návštěvníků.

Není přitom jedinou asijskou zemí, která se snaží opět rozvířit turistický ruch. Své hranice otevřel také Hong Kong, jehož vláda minulý měsíc oznámila, že po lidech přicházejících do města nebude požadovat ani karanténu v hotelu ani negativní test na covid před nástupem do letadla. Rada pro cestovní ruch v Hong Kongu navíc plánuje rozdat půl milionu letenek, aby turismus v roce 2023 podpořila.

Letenky rada zakoupila již v roce 2020 od leteckých společností Hong Kong Airlines, Hong Kong Express a Cathay Pacific v rámci vládního podpůrného balíčku určeného pro letecký sektor. Rada další podrobnosti ohledně toho, jakým způsobem bude letenky rozdávat, teprve oznámí – kampaň plánuje zahájit na začátku roku 2023 a cílit bude převážně na země jihovýchodní Asie.