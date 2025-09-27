Vzniká pokračování Sociální sítě. Marka Zuckerberga bude hrát hvězda Boje o moc a Trumpův mentor
Nový film napíše scenárista Sociální sítě oceněný Oscarem. A ujme se i režie. Drama o temné stránce Facebooku vyjde příští rok.
Už je to patnáct let, co vyšla Sociální síť Davida Finchera zachycující raketový vzestup Facebooku. Film sociální síť a jejího zakladatele Marka Zuckerberga neukázal v příliš pozitivním světle, od té doby ale jedna z největších internetových firem zažila celou řadu dalších kontroverzí a problémů. Na to, co Facebook představuje dnes, se podívá nepřímé pokračování oscarového dramatu, o němž se teď dovídáme celou řadu nových detailů.
Scenárista Sociální sítě Aaron Sorkin v minulosti řekl, že pokračování nenapíše, pokud s jeho režií nebude znovu souhlasit David Fincher. Nakonec ale vzal věci do vlastních rukou a nový film s názvem The Social Reckoning natočí sám. Jak teď studio Sony oznámilo, bude u toho celá řada známých hereckých tváří v čele s Jeremym Strongem, jenž ztvární Marka Zuckerberga.
Strong je známý hlavně jako Kendall Roy, jeden z hlavních (anti)hrdinů seriálového hitu HBO Boj o moc. Loni se mu ale dostalo mnoho pozornosti (a nominace na Oscara) také za film The Apprentice: Příběh Trumpa, kde ztvárnil právníka a Trumpova mentora Roye Cohena. Spolu se Strongem na velkém plátně uvidíme také Mikey Madison (Anora), Jeremyho Allena Whitea (Medvěd) a komika Billa Burra, jenž má zkušenosti i s menšími dramatickými rolemi.
The Social Reckoning – v doslovném překladu Sociální zúčtování – bude vyprávět příběh mladé vývojářky Facebooku Frances Haugen (Mikey Madison), která se spojí s novinářem Jeffem Horowitzem z The Wall Street Journal. Spolu pak odhalí nejnepříjemnější tajemství a problematické aspekty sítě, co ovládla internet.
Série Horowitzových článků vyšla na podzim roku 2021 a odhalila studie, které si sociální gigant nechal provést interně a které ukazují negativní vliv Instagramu na mentální zdraví mladých, šíření dezinformací nebo spojitost s rostoucí mírou násilí v rozvojových zemích. Zveřejněné dokumenty vlastně jen opakovaly, co se vědělo už dlouho, potvrdily ale, že v Zuckerbergově firmě byly problémy známé dlouho a nic se s nimi nedělalo.
Sorkin v posledních letech už několikrát zmínil, že se chce zaměřit právě na tyto aspekty Facebooku, resp. mateřské společnosti Meta. „Ve Facebooku má být neustálé napětí mezi růstem a hodnotovou integritou. Ale není. Je to jen o růstu,“ řekl v podcastu The Town. „Facebook mezi jinými upravuje svůj algoritmus tak, aby zviditelňoval co nejkontroverznější obsah, protože právě ten zvyšuje zapojení uživatelů […] Viním Facebook za 6. leden (demonstraci a útok na americký Kapitol, pozn. red.),“ pokračoval.
Scenárista, jenž je vedle oceňovaných filmů známý také politicky laděnými seriály Západní křídlo a Newsroom, se chce obecně zaměřit na to, jak sociální sítě ubližují demokracii. Jeho The Social Reckoning má do kin dorazit už za rok, 9. října 2026.