Vznikl v Česku a pak se vydal do světa. Unikátního George pro děti „kopíruje“ ze Spořky celá Erste

„Nech to na George!“ Právě tenhle mezinárodně známý povel pro autopilota v letadlech inspiroval největší českou banku k názvu pro její internetové bankovnictví. Možná si ho pamatujete jako Servis 24 a pak i jako mobilní banku. Na platformu George zmigroval původní internetbanking před šesti lety a strategie „Nastěhujte si George do mobilu“ dovedla Spořku k aktuálním číslům: přes appku George jede více než pětašedesát procent všech servisních operací a denně se do ní přihlásí téměř milion uživatelů.

„Měsíčně je to celkově kolem pětašedesáti milionů přihlášení,“ potvrzuje IT Domain Lead pro George Kamila Jacinová. Právě s ní jsme v novém dílu Cloudové civilizace probrali detaily a dostali se i tam, kam běžný klient nemá šanci nahlédnout.

„George je obrovské IT řešení, které vyvíjí mateřská centrála Erste spolu s lokálními bankami. Ve Spořce se na tom podílí nejen naše George doména, ale i spousta dalších týmů. Vyvíjíme ho agilně a nasazujeme v měsíčních cyklech,“ vysvětluje Kamila Jacinová a dodává, že důležitým milníkem byl přesun George do cloudu.

A další věcí, kterou se můžou týmy Spořky chlubit, je spuštění George pro děti. Nápad totiž vznikl přímo tady, na české půdě. „Dostalo se to do boardu v Erste a líbilo se to tak, že se rozhodli pro implementaci ve všech zemích, kde Erste působí,“ líčí Customer Journey Expert Julie Rytířová. „Skvělá je třeba možnost pro rodiče skrýt nebo naopak odkrýt některé produkty dítěti skrz svého George, aby třeba neběhalo po škole a nechlubilo se, kolik má na spořicím účtu,“ říká Chapter Lead Marie Strouhalová.

Dalším českým specifikem v Georgi, za kterým stojí přímo nativní vývojáři Spořky, je funkce FIT zóna. „Cílem je vizualizovat klientovi jeho finanční zdraví a pomáhat mu k tomu, aby se mu dařilo finančně ještě líp,“ popisuje Lenka Červenková, IT Domain Lead pro digitální poradenství. FIT zónu podle ní aktuálně navštíví až čtvrt milionu klientů měsíčně. „Překvapilo nás, že tu lidi nejčastěji řeší příspěvky od pojišťoven,“ doplňuje.

Podívejte se na celou Epizodu #5 seriálu Cloudová civilizace se Sarou Polak. Dozvíte se víc třeba o chatbotové novince „Hey George“.