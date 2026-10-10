Vzniklo jen 200 kusů. Bankovka naděje z kreseb dětí z Opařan má vybrat miliony pro dětskou psychiatrii
Kapka naděje Venduly Pizingerové chce za limitovanou sérii získat 3,5 milionu korun na terapeutickou zahradu v Opařanech.
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Nadační fond Kapka naděje Venduly Pizingerové vydal spolu se Státní tiskárnou cenin a Dětskou psychiatrickou nemocnicí Opařany Bankovku naděje, jejíž předlohou se staly kresby 32 dětí hospitalizovaných v Opařanech. Vzniklo jen 200 kusů a do běžného prodeje nepůjdou. Bankovku dostanou jako poděkování dárci, kteří projekt podpoří alespoň padesáti tisíci korunami, horní hranice příspěvku stanovená není. Prvním cílem sbírky je 3,5 milionu korun na rekonstrukci terapeutické zahrady v opařanské nemocnici.
Děti téma naděje zpracovávaly během arteterapeutických setkání. Jejich kresby pak grafici a tiskaři Státní tiskárny cenin, která jinak vyrábí bankovky, osobní doklady a další ceniny, převedli do výsledné kompozice a bankovku vyrobili. Záštitu nad projektem převzali prezident Petr Pavel, ministryně financí Alena Schillerová a guvernér České národní banky Aleš Michl, čestným patronem je režisér Jiří Strach. Bankovku i původní kresby vystaví během října a listopadu Návštěvnické centrum ČNB.
Zahrada má dětem sloužit k venkovním terapeutickým aktivitám, odpočinku, pobytu v přírodě i setkávání s blízkými. Peníze vybrané nad rámec této částky mají podle organizátorů podpořit další projekty dětské psychiatrické péče. „Dětí, které potřebují psychiatrickou péči, přibývá, ale investice do prostředí, kde se léčí, dlouho chyběly. Projekty, jako je Bankovka naděje, tuto mezeru samy nemohou zaplnit,“ říká ředitel opařanské nemocnice Michal Goetz.