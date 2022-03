Vzpomínky na budoucnost Volkswagenu. Elektrický minibus ID. Buzz přiváží kousek retra i praktičnost

Hned několik modelů Volkswagenu se stalo ikonou své doby. Výraznou součástí popkultury minulého století byl například legendární Beetle. S érou hnutí hippies se zase neodmyslitelně pojí Transporter první generace. A právě na něj vzpomíná Volkswagen prostřednictvím svého nového člena elektrické rodiny ID., minibusu Buzz poháněného čistě elektrickým pohonem.

Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky, říká se. Volkswagen to však nebere na vědomí. Už v roce 1998 přišel s novinkou v podobě modelu New Beetle, který měl navázat na někdejší slávu roztomilého kompaktu. Naplnit tuto vizi se nepodařilo, ovšem Volkswagen to s oživováním svých legend nevzdává. Další přišel na řadu Transporter první generace, který se stal předobrazem novinky ID. Buzz.

Na tento model Volkswagen lákal od roku 2017, kdy představil koncept. Tomu je do značné míry podobná i sériová verze, jež si po dlouhém čekání odbyla svou světovou premiéru. Jedná se o memento časů minulých, které je ovšem plné ryze moderních prvků.

Minibus Volksagen ID. Buzz Foto: Volkswagen

ID. Buzz je vůz 21. století vybavený řadou tomu odpovídajících prvků. Co se designu týče, na původní T1 odkazuje dvoubarevným lakem, polohou emblému automobilky na přídi vozu i samotným postojem na silnici. K těmto tradičním prvkům však přihazuje LED světlomety, propojené světelnou linkou v přední i zadní části vozu, a v neposlední řadě i samotné elektrické pohonné ústrojí.

Automobil využívá platformu MEB určenou právě pro koncernové elektromobily. V tomto případě elektrická pohonná jednotka nabízí výkon 201 koňských sil a energii jí poskytuje baterie o kapacitě 82 kilowatthodin.

Volkswagen prozatím neuvádí, jak vysoký bude dojezd jeho novinky, nicméně baterii by mělo být možné z 5 na 80 procent dobíjet s použitím rychlonabíjecího konektoru přibližně za 30 minut. Zajímavostí je, že tok energie je obousměrný, takže ID. Buzz bude moci fungovat také jako velká pojízdná powerbanka schopná zásobovat energií třeba i část domu.

Funkci domu možná pro některé zastane i sám Buzz, a to především v chystané obytné verzi California. Zatím Buzz přijíždí vybaven pěti sedadly ve dvou řadách, přičemž zadní sedadla nabízejí relativně velkou míru variability. Časem by měla na trh přijít varianta se šesti sedadly taktéž ve dvou řadách a také verze s uspořádáním 2-3-2.

Co se uspořádání a vzhledu palubní desky týče, žádná revoluce se nekoná. Ti, kteří již mají zkušenost s jinými členy rodiny ID., si zde budou připadat jako doma. Přístrojový štít o velikosti 5,3 palce doplňuje displej na středové konzoli o velikosti 10 palců, který však lze vyměnit i za 12palcovou variantu. Displeje obklopuje řada úložných prostor a samozřejmostí je i přítomnost recyklovaných materiálů.

Zadní partie novinky ID. Buzz trochu vybočují ze současných standardů Volkswagenu Foto: Volkswagen

Za posádkou se rozprostírá bohatý zavazadlový prostor o objemu 1 121 litrů, který lze po sklopení zadních sedadel zvětšit na 2 205 litrů. A to nás přivádí k verzi modelu ID. Buzz s přízviskem Cargo. Ta nabídne nákladní prostor o objemu až 3 900 litrů a bude schopna odvézt náklad o váze až 650 kilogramů vyskládaný i na europaletách.

Výroba obou verzí by měla začít v první polovině tohoto roku, přičemž předprodej má odstartovat v červnu. První elektrické autobusíky by tak mělo být možné na silnicích potkávat už na podzim. Za jakou částku bude novinka Volkswagenu k dispozici, však prozatím automobilka neprozradila.