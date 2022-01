Vědci, kteří se podíleli na vývoji Webbova teleskopu, nástupce toho Hubbleova a vůbec největšího vesmírného dalekohledu svého druhu, si konečně mohou oddechnout. Na den téměř měsíc potom, co odstartoval ze Země, po více než milionu uražených kilometrů a rozložení své komplikované struktury, se teleskop dostal do takzvaného libračního bodu, tedy na svou určenou oběžnou dráhu, po níž se bude pohybovat přibližně dalších dvacet let.

Přibližně ve 20.00 středoevropského času iniciovali vědci ze Země pětiminutový zážeh raketového motoru, který je na dalekohledu připevněný. NASA vzápětí potvrdila, že se finální manévr povedl a stroj na správnou oběžnou dráhu úspěšně dorazil. Ta je svým způsobem unikátní – onen librační bod je označením pomezí míst, kde se vyrovnávají gravitační pole Země a Slunce.

Jeho zvláštností je, že umožňuje teleskopu zůstat v jedné přímce se Zemí při jejím pohybu kolem Slunce. To znamená, že může být trvale odstíněný a v potřebném chladu. V podstatě kdykoliv také může z této orbity nerušeně sledovat zhruba polovinu celé pozorovatelné oblohy. Librační bod má nicméně i své nevýhody.

