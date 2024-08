Welcome pamlsek a profesionální venčení. Na dovolenou k moři či do hor lze vyrazit i se psem a kočkou

Uložit 0

Majitelé psů, koček a dalších domácích mazlíčků musí s každou letní dovolenou řešit, kdo se o ně postará. Nejčastěji jsou udáváni mezi příbuzné a přátele, ovšem i to nejlepší náhradní hlídání může přinášet stres, a to nejen zvířatům, ale také dočasným páníčkům. Pokud si však vyberete ubytování, kde nemají se zvířaty problém, můžete je klidně vzít na dovolenou s sebou a ani se nemusíte ochudit o luxus. Pet friendly hotely nabízí například hotelová skupina Falkensteiner Hotels & Residences. Vždy je však dobré si dopředu nastudovat veškerá pravidla, která jsou s takovým pobytem spojená.

Češi patří mezi jedny z největších milovníků domácích zvířat v Evropě. Hned 58 procent dospělých doma chová nějaké zvíře. Nejčastěji se jedná o psy, které v minulém roce vlastnilo 3,2 milionu obyvatel Česka. Téměř čtvrtina Čechů pak doma chová kočku a každý desátý má psa i kočku zároveň.

Ti z nich, kteří v létě vyrážejí na dovolenou a chtějí vzít zvíře s sebou, ale narážejí na problém, kdy valná část apartmánů a hotelů má přísný zákaz vstupu se zvířaty. Čím luxusnější jsou, tím většinou roste i striktnost dodržování tohoto nařízení. Najdou se však výjimky, kde se o psa či kočku rádi postarají se stejnou péčí jako o klasické hosty.

Možnost ubytování se zvířetem tak začal nabízet i řetězec hotelů Falkensteiner. Tento rodinný podnik, jehož historie se začala psát na přelomu druhé poloviny minulého století v Jižním Tyrolsku, dnes poskytuje luxusní pětihvězdičková ubytování hned v několika zemích Evropy.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences Ubytovat se se psy můžete u moře i v horách

V každé z nich dnes také najdete minimálně jeden hotel s programem Welcome Dog, který pobyt se zvířetem umožňuje. Na dovolenou se psem či kočkou tak lze vyrazit do Falkensteineru v Rakousku, Itálii, Srbsku, na Slovensku, v Chorvatsku a také v Praze a Mariánských Lázních. Kompletní seznam všech hotelů s Welcome Dog programem je dostupný na tomto odkazu.

Přestože Chorvatsko Češi navštěvují méně než dřív, stále pro ně zůstává nejoblíbenější letní destinací, kam v minulém roce vyrazilo přes 800 tisíc z nás. Dovolenou u moře se psem či kočkou tu lze strávit například na poloostrově Punta Skala nedaleko Zadaru, kde stojí pětihvězdičkový wellness Hotel Iadera.

„Na každého psa či kočku zde čeká uvítací balíček s pamlsky a na pokoji veškeré potřebné vybavení, jako je psí deka, ručník a misky na krmení a vodu. Přímo v hotelu se pak může majitel se psem pohybovat po chodbách, v lobby a v některých hotelích i v oblastech s barem,“ přibližuje nabízené služby spojené s programem Welcome Dog Karolína Polatová, která má na starosti komunikaci a marketing skupiny v Česku a na Slovensku. Ta zároveň dodává, že v hotelu je se psem či kočkou vždy nutné dodržovat určitá pravidla.

Vždy je potřeba mít psa ve veřejných prostorách na vodítku a respektovat, že do některých částí hotelu je vstup s ním zkrátka zakázán. Jedná se většinou o místnosti, kde jsou podávány snídaně, restaurace, lázně, bazény a samozřejmě i sauny. V některých restauracích však mají vyhrazené prostory, kde si lze se psem sednout.

V momentě, kdy si hosté chtějí dopřát proceduru ve spa či wellness, nemusí zvíře nechávat na pokoji, ale mohou mu zařídit vlastní program. „Hosté mohou využít služeb péče o psa v některém z vybraných salónů, případně lze využít nabídky venčení, kdy se psem na procházku vyrazí personál hotelu. Tyto služby jsou vždy zpoplatněné nad rámec taxy za pobyt se zvířetem,“ vysvětluje Polatová s tím, že jedna noc pro zvíře ve většině hotelů Falkensteineru vychází přibližně na 25 eur, tedy v přepočtu 700 korun.

Falkensteiner nabízí program Welcome Dog již delší dobu, ovšem v období pandemie covidu se zaměřil na jeho vylepšení. Vždy jej najdete v hotelích, které jsou blízko přírody. Pro hosty s mazlíčky je také vždy připraven seznam tipů na turistické stezky a zajímavá místa, kam mohou i se psem vyrazit na výlet a užít si dovolenou se vším všudy.

Foto: Falkensteiner Hotels & Residences O zvíře je postaráno stejně jako o běžné hosty

Kromě Punta Skaly nabízí Falkensteiner Welcome Dog program v Chorvatsku například také v resortu s názvem Premium Camping Zadar, tedy v luxusním pojetí klasického kempu s dřevěnými chatkami. Případně si lze dovolenou se zvířetem u Jadranu užít v adults only Hotelu Adriana obklopeném anglickou zahradou, která je v těsné blízkosti moře.

Dle statistik u českých turistů v posledních letech výrazně roste obliba Itálie, kam v loňském roce zamířilo přes 600 tisíc Čechů. Zde Falkensteiner nabízí možnost užít si se psem letní dovolenou u moře ve městě Jesolo nedaleko Benátek, případně aktivní horskou dovolenou v Jižním Tyrolsku v hotelích Antholz či Kronplatz, který patří u hostů se zvířaty k těm nejoblíbenějším.

Od těch, kdo se chtějí v hotelích ubytovat i se zvířetem, je v každém hotelu Falkensteineru s programem Welcome Dog vždy vyžadováno osvědčení od veterináře, psi musí být očipováni a nesmí se jednat o rasu, se kterou je do dané země zákonem zakázáno cestovat. Většinou se jedná o agresivní plemena, v případě Chorvatska například o křížence teriérů typu bull, kteří nemají průkaz původu. Přímo do Benátek zase mají zakázán vstup plemena dobrman a rotvajler. Do většiny Evropy také nesmí vycestovat štěňata mladší tří měsíců a země mohou mít i další specifické předpisy, které si je před cestou se zvířetem dobré nastudovat.

Na co pamatovat při cestování se psem či kočkou: Ujistěte se, že má vaše zvíře všechny potřebné doklady (očkovací průkaz, cestovní pas pro zvířata).

Zkontrolujte pravidla a předpisy v cílové destinaci ohledně dovozu zvířat.

Navštivte veterináře kvůli kontrole a ujistěte se, že má vaše zvíře všechna potřebná očkování. Nezapomeňte na léky, pokud je užívá.

Zajistěte, aby měl mazlíček čip a aktuální identifikační známku s vašimi kontaktními údaji. Zvažte i GPS sledovač.

Zjistěte, zda vaše cestovní pojištění zahrnuje i cestování se zvířetem, případně zvažte, zda pojištění pro zvíře nesjednat.

Vždy vezměte krmivo a pamlsky, na které je zvíře zvyklé, stejně jako hračky či oblíbenou deku. Nezapomeňte na misku na krmivo a vodu, sáčky na exkrementy, postroj či vodítko a přepravku nebo jiné řešení, jak zajistit bezpečnost zvířete i posádky během cesty.