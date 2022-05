Seriál Westworld si vzal koncept z béčkového sci-fi filmu ze 70. let o zábavním parku s androidy, kteří se vzbouří proti lidem. Ten převedl do současných reálií, obohatil o komplikovanou zápletku, skvělé vizuální efekty i výpravu a v roce 2016 televizi HBO zajistil dosud nejsledovanější seriálovou první řadu. O šest let později na obrazovky míří už čtvrtá, která opět slibuje velké věci.

Nová upoutávka ukazuje hlavně navracející se dobře známé postavy, ale také mnoho dosud neviděných prostředí a situací. Po opuštění parku seriál zavítá do dalších koutů futuristického velkoměsta a bude nacházet paralely s centrálním řízením ve Westworldu. Vrátí se však také do světa fantazií pro bohaté, tentokrát v hávu gangsterek. A kdoví, co dělá Bernard v rajské zahradě s hořícím stromem.

Každá z předchozích tří sezón Westworldu měla jasně vymezený dějový oblouk, který výrazně rozšířil fikční svět seriálu. První řada s podtitulem Labyrint zprostředkovala postupné probuzení androidů jako dystopické třídy otroků. Druhá, pojmenovaná Dveře, představila jejich brutální boj za osvobození a překročení hranic zábavního parku. Třetí, nesoucí název Nový svět, se pak vydala do světa lidí, ale naopak ovládaného umělou inteligencí.

Ačkoliv pro to pokaždé zvolil trochu jiný styl vyprávění a dílčí zápletky, jako celek Westworld od začátku zkoumá témata umělé inteligence, podstaty lidství a (nakonec možná neexistujících) hranic mezi nimi. Nevyhnutelně se pak dostalo i na přidružené motivy jako svoboda vůle a existence vědomí, jehož vysvětlení se věda ani filozofie dosud zdaleka nepřiblížily.

Možná ještě zajímavější se ale ukázaly další směry, kterými se tvůrci seriálu, manželé Jonathan Nolan a Lisa Joy, vydali. V prvních dvou řadách představili hrůzný svět lidské nadřazenosti nad androidy s velice sofistikovanými mentálními pochody. Třetí řada pak celou rovnici v zásadě obrátila, když ukázala velkoměsto plné obyvatel ovládaných centrální umělou inteligencí. Nolan už dříve zmínil, že se při psaní silně inspirovali koncepty blockchainu a masivního sběru dat, které podle něj už dnes slouží k manipulaci chování lidí.

Nová upoutávka informace o ději čtvrté série odhalí snad jen pro ty nejoddanější fanoušky pečlivě analyzující každý detail, v několika scénách nicméně poměrně jasně odkazuje na další vývoj stejných témat. Jednak se objevuje virtuální model města, sugerující kontrolu jako v zábavním parku, jednak dvouminutový klip končí záběrem zvláštní věže. Nebo spíše vysílače.

Z prvního pohledu je každopádně zřejmé, že Westworld bude diváky opět lákat na velkolepé zpracování hodné moderního televizního blockbusteru. Vizuální efekty a výprava seriálu vždy patřily k aspektům, které se dočkaly chvály ze všech stran. Naopak velké ambice a vyprávění nadmíru komplikované i na dnešní poměry naneštěstí vedly k upadajícímu zájmu publika. Naposledy proto tvůrci zvolili o něco přímočařejší vyprávění. A teprve se uvidí, zda v něm budou pokračovat.

Čtvrtá řada Westworldu každopádně může definitivně rozhodnout o jeho budoucnosti. Počáteční rekordní sledovanost naznačovala, že drahé sci-fi může pro HBO nahradit končící Hru o trůny jako jeden z hlavních taháků. Nyní je ale otázkou, jak velká část publika se k němu vrátí. V roce 2020 neměl ambiciózní seriál ani poloviční sledovanost oproti své premiéře.

Pokud by se tento trend nezvrátil, nové vedení HBO z Warner Bros. Discovery hledající úspory by se mohlo rozhodnout investovat jinam. Takový scénář je nicméně zatím daleko, prozatím se diváci mohou těšit na osm nových dílů jednoho z nejzajímavějších televizních titulů. První vyjde na HBO a HBO Max 26. června, další by pak měly následovat vždy po týdnu.