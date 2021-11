Zatímco v Evropě se stále ještě mnohdy vede debata o tom, zda vůbec jsou elektromobily tou správnou cestou a budoucností celého automobilového průmyslu, v Číně již tento předpoklad vzaly za své i největší technologické firmy, které dosud vyráběly převážně třeba jen drobnou elektroniku. Příkladem je obří společnost Xiaomi, která je známá zejména pro své mobilní telefony, ale jejím dalším velkým projektem bude elektromobil.

Vedení hlavního města Číny tento týden potvrdilo, že Xiaomi přímo v Pekingu postaví továrnu s kapacitou výroby 300 tisíc elektromobilů ročně. Závod bude postaven ve dvou fázích. Xiaomi také v pekingské zóně hospodářského a technologického rozvoje vybuduje centrálu automobilové divize a kanceláře pro prodej a výzkum, uvedla na svém účtu na WeChat vládou podporovaná agentura pro ekonomický rozvoj Beijing E-Town.

Masová výroba elektromobilů od Xiaomi by přitom podle současných plánů měla začít v roce 2024, což nyní potvrdili i tamní političtí představitelé. Xiaomi je po Samsungu a Applu třetím největším výrobcem chytrých telefonů na světě a své plány vstoupit do vývoje elektrických vozidel oznámilo letos v březnu. V následujících deseti letech hodlá investovat do výroby zhruba deset miliard dolarů (226 miliard korun).

Sídlo čínské společnosti Xiaomi v Pekingu Foto: Xiaomi

„Toto rozhodnutí padlo po mnoha kolech jednání mezi všemi našimi partnery a bude to poslední velký podnikatelský projekt v mém životě. Jsem ochoten vsadit veškerou svou osobní pověst a bojovat za budoucnost našeho chytrého elektromobilu,“ prohlásil už v březnu Lei Jun, zakladatel, předseda a výkonný ředitel Xiaomi. Firma si v srpnu oficiálně zaregistrovala svoji divizi pro výrobu elektromobilů nesoucí název Xiaomi EV.

„Chytrá elektrická vozidla představují jednu z největších obchodních příležitostí v příštím desetiletí a jsou nepostradatelnou součástí konceptu chytrého bydlení. Vstup do tohoto byznysu je pro nás přirozenou volbou, protože rozšiřujeme náš ekosystém chytrých zařízení a naplňujeme naše poslání umožnit všem lidem na světě užívat si lepší život prostřednictvím inovativních technologií,“ dodává Lei Jun.

Tržby Xiaomi se ve třetím čtvrtletí zvýšily zhruba o osm procent na 78,06 miliardy jüanů (276 miliard korun). Mírně tak zaostaly za očekáváním, neboť Xiaomi čelí na domácím trhu zostřující se konkurenci domácích rivalů Oppo a Vivo. Podle výzkumné společnosti IDC byla Xiaomi za červenec až září třetím největším prodejcem chytrých telefonů na světě za Samsungem a Applem. Vedle nich prodává také chytré produkty propojené v rámci internetu věcí (IoT).

Právě s Applem by přitom mohla čínská společnost vést na dálku pomyslný souboj, kdo dostane na trh své elektrické auto dříve. Jenže zatímco Xiaomi své plány na výrobu elektromobilů oznámilo veřejně, Apple oficiálně nic neříká. V posledních letech se tak jen médií prohání spekulace o tom, na čem pracují inženýři kalifornské firmy v rámci projektu s kódovým označením Titan. Naposledy psala agentura Bloomberg o možné uvedení elektromobilu značky Apple na trh v roce 2025. Plány se ale ještě mohou proměnit.

S přispěním ČTK.