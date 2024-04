Youtuber Standa vydal píseň od umělé inteligence. Podle lidí je to brak a mají pravdu, říká a slibuje album

Uložit 0

Je bubeník amatér, dlouho chtěl založit kapelu, ale nikdy se k tomu nedostal. Sen si plní teď díky umělé inteligenci. Stanislav Hruška, zakladatel platformy Talk TV a youtuber známý jako Standa, vydal song Dobrá banda, který z drtivé většiny složila AI. Přiznává, že si z celé věci tak trochu dělá legraci. S počinem se koneckonců pochlubil na apríla, což je ale načasování údajně čistě náhodné. Singlem ovšem poukázal na trend, proti kterému se v showbyznysu postupně zvedá vlna nevole. A jím to ani nekončí, vznikne celé album umělých písní, říká pro CzechCrunch Hruška.

„Chtěli jsme to udělat co nejrychleji, ale zároveň produkčně kvalitně, protože písničky vytvořené AI jsou trend, který brzo zaplaví sociální sítě,“ vysvětluje čtyřiatřicetiletý bruntálský patriot. Právě ve městě v Moravskoslezském kraji nápad na hudbu říznutou generativní umělou inteligencí vznikl: „Vytvořit základ písničky trvalo asi čtyři hodiny. Dalších osm až dvanáct hodin jsme to dávali dohromady,“ počítá Hruška. Celkem nad singlem Dobrá banda, který si můžete pustit níže, strávili zhruba čtyřicet hodin.

Za všechno může nástroj Suno.ai, jehož umělá inteligence uživatelům umožňuje vytvořit až tříminutovou skladbu podle textového zadání. Hruška a spol. v programu celkem vygenerovali asi sto písní v různých žánrech, až se nakonec rozhodli pro folk. Výslednou skladbu pak „slepovali“ z osmi nejlepších variant. Na Dobré bandě se podílela i bruntálská indie kapela Brixtn.

„Hudba zněla dobře, problém byl s textem. Ten jsme původně měli z ChatGPT, ale nebyl vůbec dobrý,“ směje se Hruška. Výtvor známého textového generátoru od OpenAI tak prý téměř celý přepsali a autorkou textu je nakonec Alžběta Švarcová. Pořád tak platí, že člověk musel být ve středu celého procesu.

Tuto písničku vytvořila kompletně umělá inteligence 😯 Kdyby vám ji pustili v rádiu, tak si ničeho nevšimnete. Je to masakr. AI vymyslela melodii, rytmus i dynamiku. Vygenerovala zvuk všech nástrojů, a to včetně zpěvu a sboru. Jenom text a klip jsme si museli udělat sami.… pic.twitter.com/i7k354aaPz — STANDASHOW (@StandaShow) April 2, 2024

To je i případ videoklipu, který za Hruškův tým zatím umělá inteligence nenatočila, byť jsou AI video generátory obecně stále výkonnější. Stejně ale při tvorbě klipu umělou inteligenci využil. V písních z programu Suno.ai je totiž slyšet jen generický hlas a autoři ve skladbě chtěli zpívat sami. Použili tak další nástroj založený na AI s názvem Jammable, který umí zpracovat konkrétní hlas na základě ukázky a poté jím zpívat.

Tady ale Hruškův tým narazil na limity technologie. Zpěv vytvořený pomocí Jammable nezněl dostatečně přesvědčivě. V nahrávce tak sice syntetické hlasy slyšet jsou, ale jsou stažené do pozadí. Podobně jako u psaní textu si autoři nakonec museli vyhrnout rukávy a nahrát vokály postaru s pomocí vlastních hlasivek ve studiu.

U jedné písně navíc Hruška a jeho tým zřejmě nezůstanou: „Začalo nás to bavit a plánujeme tak udělat album,“ potvrzuje. Kapela Talk, jak si uskupení říká, bude už brzy na Spotify, kam budou postupně přibývat další písně. „Každá skladba bude mít jiný styl, všechno máme promyšlené,“ rozvádí Hruška plány, jejichž součástí je i živý koncert.

Veškeré náklady na aktuální singl podle českého tvůrce, jehož kanál StandaShow má na YouTube 161 tisíc odběratelů, činí deset tisíc korun. Nejdražší položkou byl výrobník mlhy, který tvůrci využili při natáčení videoklipu. „A to počítám i benzín a fakt, že jsem ostatní po natáčení pozval na oběd,“ říká Hruška. Za tak málo peněz má ale docela dost muziky. Během vydání tohoto textu měl videoklip Dobré bandy na síti X přes 157 tisíc zhlédnutí, na YouTube necelých 12 tisíc.

1. Hudba Pro vygenerování hudby jsme použili neuronku https://t.co/ColB30wDW2. Ta umí udělat kompletní song. Stačí zadat text, žánr, kliknout na Generovat a za pár sekund máte song. Kouzlo. Jako žánr jsme nakonec zvolili „uplifting folk“. Zkoušeli jsme i jiné (country, rock),… pic.twitter.com/uk86ha2zIR — STANDASHOW (@StandaShow) April 2, 2024

Lidé v reakci na novou píseň zmiňovali třeba to, že je singl na první poslech průměrnou rádiovkou. „Píšou nám, že jsme prostě vytvořili popový brak. A mají pravdu,“ říká Hruška a s nadsázkou dodává: „Příště si v Českém slavíku jdeme pro Objev roku.“ Pokračuje, že lidem ale naopak zatím příliš nevadí, že celá píseň je vlastně reklamou na jeho projekt. Název kapely Talk a text písně Dobrá banda totiž odkazují na Hruškovu podcastovou platformu Talk TV, kterou si zájemci platí formou měsíčního předplatného.

Celý hudební experiment nakonec podle některých reakcí svědčí ještě o další věci: „Nechci urazit hudebníky, ale dá se na to koukat i tak, že to neukazuje jen výkonnost technologie, ale i nekvalitu české mainstreamové hudby,“ zamýšlí se Hruška, podle kterého se muzikanti, podobně jako další profese, s umělou inteligencí budou muset naučit pracovat, pokud chtějí zůstat relevantní.