Z 911 obytňák. Porsche nabízí možnost ustlat si přímo na střeše stuttgartské legendy

Devět set jedenáctka je automobil, se kterým zažijete spoustu radosti na dálnici, mnoho vzrušení na klikatých silničkách v horách a jak se zdá, i velké dobrodružství v divočině. Porsche totiž nabízí možnost vytvořit z legendárního kupé domov na čtyřech kolech, a to díky stanu montovaném na střechu vozu.

Porsche nejspíše nebude první volba dobrodruhů hledajících vůz ideální na kempování kdesi v lesích. Jenže jízda ve voze může být natolik opojná, že se vyjížďka může protáhnout do pozdních večerních hodin. Pak už nezbývá nic, než si najít nejbližší pohodlný hotýlek, nebo využít alternativy, kterou začalo Porsche nově nabízet.

Spaní v 911 může být vše, jen ne pohodlný zážitek. Proto Porsche nabízí střešní stan, který každého řidiče vozu promění v Robinsona obývajícího malý ostrůvek svobody. Stan je ukrytý v uzamykatelném boxu tvarovaném podle linií vozu pod sebou. Po odemčení se hydraulický systém postará o vyklopení nepromokavého stanu, ve kterém je uložena pěnová matrace o rozměrech 210 x 130 centimetrů.

Návod na použití stanu je vcelku jednoduchý. Na nízkoprofilových pneumatikách vjedete do křoví a houštin a přitom se budete modlit, aby vám štěrk či větve nepoškodily lak, nebo jste nevjeli do mokřin. Vyhlédnete si to nejlepší místo k přespání, zastavíte a otevřete víko boxu se stanem. Následně pro stabilizaci upevníte rozkládací žebřík, napnete další čtyři stabilizační tyčky stanu a bydlení pro dnešní noc je připravené.

Foto: Porsche Díky stanu budete moci přespat kdekoliv, pokud tam tedy dojedete

Pak už jen stačí ošoupat bláto z podrážky a vydrápat se vzhůru. Nosnost stanu se pohybuje okolo 190 kilogramů, takže by se do něj měli vměstnat dva nocležníci za předpokladu, že jim bude stačit relativně málo životního prostoru. Stan je také vybavený některými otevíratelnými okénky. To vše za 120 tisíc korun.

Je navíc dobré myslet na to, že stan na střeše 911 sice otevírá nové možností, jak si legendu vychutnat, některé dveře však naopak zavírá. S boxem na střeše je totiž možné jet maximálně 130 km/h.

Komu však přijde nabídka Porsche atraktivní, může se v brzké době těšit i na další příslušenství, jako je vyhřívaná deka či organizér na boty a tašky. Stan by měl být k dispozici od listopadu, a s jeho pomocí můžete s poklidem pohřbít také sportovní charakter modelů Macan, Cayenne, Taycan či Panamera.