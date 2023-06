Z Brna až na thajský Phuket. Čedok přivedl poprvé do Tuřan dálkový let do exotiky

Brno čeká letos několik leteckých premiér. Vůbec poprvé z moravské metropole bude létat dálkový spoj, vůbec poprvé zamíří do exotické destinace a vůbec poprvé tu bude startovat Boeing 787 Dreamliner. Ten už letos na konci roku začne létat do Thajska.

„Půjde o historicky první dálkové lety z Brna s cestujícími, které bude z tohoto regionálního letiště přepravovat širokotrupé letadlo. Je to i díky dohodě mezi členskými státy Evropské unie a Sdružením národů jihovýchodní Asie, mezi nimiž je i Thajsko. Dohoda byla podepsána v minulém roce,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka.

Z letiště v Tuřanech se bude létat jednou týdně na ostrov Phuket. Cesta tam potrvá jedenáct hodin a zajišťovat ji bude Čedok spolu s italskou leteckou společností Neos. Zájezdy začne přitom cestovní kancelář prodávat už tento týden. Cestovka bude nyní nabízet zájezdy jako first minute, a to za cenu od jednatřiceti tisíc na osobu.

„Chceme ukázat, že regionální letiště se mohou rozvíjet, a chceme na trhu neustále zavádět něco nového a představovat trendy. Je tedy na čase, aby pohodlí Dreamlineru poznali zájemci ze spádové oblasti brněnského letiště, ať už z Moravy, tak i sousedního Slovenska,“ uvedl generální ředitel Čedoku Stanislav Zeman.

Do zmíněného Dreamlineru se vejde 359 cestujících. Kromě ekonomické bude v nabídce také třída Business light. Cestující si za ní připlatí o bezmála dvacet tisíc více. Zato si s sebou budou moci vzít těžší kufr, a to až do třiceti kil, a k dispozici budou mít v Tuřanech také letištní salonek. Běžným klientům bude muset stačit zavazadlo do 23 kilogramů.

Do nových destinací se ale bude možné z Brna dostat už letos v létě. Jen Čedok odsud odbaví lidi do dvaceti destinací. Mezi nimi jsou řecké ostrovy, Turecko, španělská Mallorca či Bulharsko. Od letoška se z Tuřan bude létat také na Kanárské ostrovy, konkrétně na ostrov Fuerteventura, na Madeiru, do Černé hory nebo i k Rudému moři, ať už do Taby nebo Hurghady či Masry Alam.