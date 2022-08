Dornych je takovou skvrnou v historickém srdci Brna. Hned u vlakového nádraží, za slavnou myší dírou, stojí socialistická krabice. Kdysi obchodní dům Prior, dnes hlavně supermarket Tesco. Už za pár let by se ale situace měla dramaticky změnit – developerská skupina Crestyl tam postaví otevřený komplex bytů, obchodů, restaurací a kanceláří. CzechCrunch si ho už prošel.

Vlastně ani nevím, co mi to připomíná. Rozhlížím se uprostřed Brna, koukám k obloze a nade mnou ční obří bílé květiny. Nebo snad gotické klenby? Či to jsou mystické stromy z planety Pandora, jak ji ztvárnil James Cameron ve filmu Avatar? „Inspirací byly květiny, ale také ta gotika,“ říká mi se smíchem hlas bez tváře. Patří Stanislavě Trubačové, která obličej samozřejmě má, ale já ho nevidím – na hlavě mi sedí brýle pro virtuální realitu, v rukách mám joystickové ovladače a ve skutečnosti nestojím u brněnského hlavního nádraží, ale v Praze na Palmovce u Libeňského mostu.

Jsme v centrále developerské společnosti Crestyl a já se digitálně procházím projektem Dornych, který dramaticky promění střed moravské metropole. Odstraní z něj totiž komunistický obchoďák a dá tam vyrůst otevřenému multifunkčnímu prostoru plnému obchodů, restaurací, bytů a zeleně.

„Teď se otočte trochu doprava a podívejte se nahoru. Vidíte? Tam bude food court. Obchody budou v jiné části. A tady, kde stojíte, budou stromy. Ta jednolitá dlažba je jen vizualizace,“ láká mě do budoucnosti vzdálené několik let Stanislava Trubačová. Nezapře, že je obchodnicí a že kancelářské a retailové prostory v Dornychu představuje většinou potenciálním nájemcům. „Když si to takhle projdou, jsou nadšeni,“ dodává šéf celého Crestylu, v Česku usazený britský manažer Simon Johnson. Také on trochu pobaveně sleduje mé přešlapování v takovém malém brněnském metaverzu.

Pro něj i pro Crestyl jde ale o velkou věc. Dornych, který se bude rozkládat v šesti mezi sebou propojených budovách na rozloze 33 tisíc metrů čtverečních, je prvním takovým projektem firmy mimo Prahu. Obchodní centra už sice podnik založený česko-libanonským podnikatelem Omarem Koleilatem postavil v kdejakém českém městě, ale nic z toho nemělo parametry nové čtvrti. S tím se dají srovnat jen pražský Dock, dokončovaná výstavba na Hagiboru nebo chystaný komplex Savarin.

Vizualizace: Crestyl Celkový pohled na projekt Dornych

„Spolupráce s brněnskou radnicí byla skvělá,“ neskrývá radost Johnson. To nejsou od developera úplně obvyklá slova, ostatně jeho šéf Koleilat nedávno v rozhovoru pro CzechCrunch sepsul českou byrokracii a přístup úřadů k povolování staveb. „Myslím, že tady velkou roli hrálo to, že Brno se chtělo té socialistické obludy, která u vlakového nádraží stojí, zbavit,“ říká dvaapadesátiletý byznysmen. Crestyl obchodní dům a přilehlé pozemky koupil v roce 2017 od společnosti Tesco, jež tam provozuje supermarket a která vlastní plány na přestavbu území vzdala.

Obchodní centrum Dornych, někdejší Prior, se otevřelo v polovině 80. let. Stojí na strategicky skvěle postaveném místě, protože je v těsné blízkosti vlakového nádraží a historického jádra Brna a zároveň navazuje na lokalitu známou jako Jižní čtvrť, která prochází velkou proměnou a z kdysi zanedbané části města se má stát jeho moderní výspou. Plánem Crestylu je postavit cosi jako její centrum, přičemž zůstanou ale zachované prvky, na které jsou Brňané zvyklí, například slavná myší díra, tedy průchod pod nádražím, nebo lávka k obchodnímu centru Vaňkovka.

Foto: Crestyl Šéf Crestylu Simon Johnson

„Denně tam projde 70 tisíc lidí. Pokud dojde k přestěhování vlakového nádraží, o čemž se dlouhodobě mluví, nijak nám to neublíží, máme spočítané, že vytíženost by zůstala stejná,“ říká Simon Johnson a trochu se u zmínky o stěhování nádraží usmívá. Jde totiž o letité téma: dopravní stavba by se měla podle ministerstva dopravy i magistrátu posunout o kus dál od středu města, jenže projekt bude nesmírně drahý, vyjde na desítky miliard a je otázka, jestli na něj dojde.

Na místě současného chátrající obchodního domu vyroste částečně zastřešený volně přístupný veřejný prostor, kolem kterého bude šest menších budov. V nich bude nájemní bydlení, kanceláře, restaurace, obchody i služby – konkrétně 216 bytů, 26 tisíc čtverečních metrů kancelářských a 27 tisíc čtverečních metrů retailových ploch. Budovy budou mít sedm až osm pater, s parkováním se počítá v podzemních garážích.

Crestyl už na Dornych získal územní rozhodnutí, stavební povolení Johnson očekává, že dostane zhruba na jaře 2023. Právě v první polovině příštího roku se začne i s demolicí stávajícího domu. Celkem by výstavba měla zabrat tři roky, takže v roce 2026 bude hotovo. „Rozpočet předpokládáme sedm miliard korun. Zatím předpokládáme, že si celý objekt ponecháme i následně ve správě včetně nájemních bytů,“ dodává ve střední Evropě usazený Angličan, který v Crestylu pracuje už dvanáct let. Byty budou převážně menší, maximálně 3+1, takové jsou podle něj jako nájemní v dané lokalitě vhodnější. „Cílíme na mladé lidi a rodiny. Je to a bude to celkem rušná lokalita.“

Autorem návrhu je původně polské architektonické studio MTDI Group. Jeho zakladatel Marek Tryzybowicz se ostatně s Johnsonem dobře zná, protože spolu dělali jednak na stavbě úspěšného pražského obchodního centra Palladium, jednak na bratislavském projektu Eurovea. Na Moravě jim bude pomáhat také oceňované brněnské studio Arch.Design. Dornych je projektovaný v souladu s nejvyšším stupněm celosvětové certifikace dlouhodobě udržitelných projektů LEED Platinum, takže se počítá s dobíjecí stanicí pro elektromobily a elektrická kola, úsporným osvětlením, kolárnou, šatnami se sprchami v kancelářích nebo s plným využitím dešťové vody pro závlahu zeleně a splachování.

Vizualizace: Crestyl Multifunkční projekt Dornych v Brně

Přestože komplex bude hotový až za několik let, už teď o něj prý jeví potenciální nájemci velký zájem. Crestyl by do něj chtěl dostat například obchodní značky, které zatím v Brně chybí. V jednáních prý hodně pomáhají právě virtuální prohlídky, které si společnost nechala vyrobit od expertů ze startupu Virtuplex. „Tohle je budoucnost prodeje nemovitostí. Plánujeme virtuální realitu využít i u dalších projektů,“ říká Johnson.

Zájem o Dornych pak podle něj potvrzuje to, co si s Omarem Koleilatem řekli: totiž že v Brně začne být Crestyl mnohem aktivnější a už v něm plánují šest rezidenčních projektů. „Cítíme tam mimořádný potenciál. Brno je jiné než Praha, má specifickou atmosféru, která se mně osobně moc líbí. Ohromně ožívá a my u toho chceme být,“ loučí se Johnson. A rukou ještě ukazuje na plánek pražského komplexu Savarin, který podobně jako Dornych představuje mix obchodů a kanceláří. Jde také o otevřený, průchozí komplex v historickém centru. Jeho stavba je ještě daleko, ale Johnson říká: „To jsou projekty, které mají ambici změnit město, vytvořit v nich nové čtvrti. Tak vnímáme naši roli developera. Je tam velký díl odpovědnosti.“