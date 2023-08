Z Budějovic do Milána. Česká designérka Claudia Simon prodala byt, aby mohla otevřít butik v Mekce módy

Mladá a temperamentní Claudia Simon pochází z Českých Budějovic, kde také v roce 2021 založila vlastní módní značku Swlag. Jenže pak se vydala rozšířit své obzory do školy designu Istituto Marangoni v italském Milánu, městu naprosto propadla a rozhodla se, že prodá budějovický byt a zapustí kořeny právě v této módní Mekce. A zdá se, že odvážný skok do neznáma se Claudii vyplatil. Letos v dubnu totiž otevřela vlastní butik na nejžádanější ulici Via Madonnina a brzy ji čeká její první fashion show, která proběhne v rámci legendárního milánského týdnu módy.

Rychlý úspěch české módní designérky člověka, který ji sleduje zpovzdálí, možná překvapí. Jakmile však Claudii Simon pozná osobně, naprosto jej pochopí. Je totiž zcela patrné, že jakmile si tahle živelná bytost něco zamane, jde si za tím. „Všechny kroky, které vedly k tomu, kde jsem teď, vnímám jako důležité,“ začíná Claudia vyprávět, když se setkáváme v Praze. V Česku se zastavila po tři čtvrtě roce, jelikož v Itálii měla poslední rok pěkně napilno.

„Letos v dubnu jsem otevřela obchod v nejkrásnější části Milána, v ulici Via Madonnina, která je ve všech průvodcích uvedena jako jedna z nejkouzelnějších ulic ve městě. Je přímo v centru čtvrti Brera, kde se pořádají všechny významné akce designu, jsme napojeni na prestižní ulici Monte Napoleone… Můj obchod se svým výrazně růžovým logem Swlag tam září a já to celé vnímám s obrovskou vděčností,“ usmívá se Claudia.

Foto: Swlag Mladá designérka se rozhodla prodat byt v Česku a peníze investovala do své značky

A jak se mladá žena k vlastnímu obchodu v centru Milána dostala? O módu se začala více zajímat v 17 letech, kdy se nejprve dala na cestu stylistky. Jenže po čase zjistila, že jí tato oblast není tolik blízká, jelikož musela celou dobu naplňovat vize někoho jiného. Přitom cítila, že si chce dělat věci po svém. Vydala se do Florencie na kurz módní fotografie na školu Polimoda, kde měla možnost více nakouknout do módního průmyslu. Dynamická atmosféra Itálie a setkávání se zajímavými lidmi z branže ji utvrdily v tom, že nejlépe bude moci dělat věci po svém, když si založí vlastní módní značku.

Swlag i Claudia patří do Milána

Swlag vznikl v Česku jako street wearový brand s jasnou identitou: výrazné barvy, kvalitní materiály a odvážné nápisy. První kousky spatřily světlo světa v Českých Budějovicích, jenže krátce nato se Claudia opět rozjela do Itálie, tentokrát právě do módou, stylem a designem protkaného Milána. Zamířila do školy designu Istituto Marangoni, kde došla k tomu, že musí zapustit kořeny právě tady a nikde jinde. Módní prostředí Milána totiž začala vnímat jako místo, kde je skvěle nakombinovaný luxus, byznys, bohémství a umění.

„Istituto Marangoni pro mě byla obrovská zkušenost. Dělá totiž roční kurzy, které jsou přizpůsobené i pro lidi v branži, kteří se potřebují někam posunout. Díky tomu jsem měla možnost poznat hodně zajímavé lidi z celého světa, což byla skvělá inspirace, zároveň se mi od nich dostávalo velké podpory. Kam přijdete, tam někdo něco tvoří, někdo vás k něčemu přizve, takže jsem zjistila, že módní svět v Milánu je hodně otevřený, přátelský a kreativní,“ popisuje Claudia.

Díky tomu, že vlastní značku rozjížděla paralelně se studiem, mohla pak závěrečnou zkoušku postavit právě na ní. A po dokončení měla jasno v tom, že Swlag do Milána patří, stejně jako ona. Prodala tak svůj byt v Českých Budějovicích a čtyřmilionový obnos si vyhradila na to, že posune koncept značky na milánskou úroveň a souběžně s tím začne hledat prostory pro vlastní obchod. Ty se jako zázrakem uvolnily ve zmíněné ulici Via Madonnina. A kdo se v milánském módním světě pohybuje, dobře ví, že na Via Madonnina se jen tak nějaký prostor neuvolní.

„Bylo to perfektně načasované a zároveň to byl zázrak. Chvíli jsem uvažovala nad tím, jestli mám peníze investovat do vlastní značky, nebo si mám místo toho koupit garsonku v Milánu. Ale bylo přece jasné, že musím otevřít obchod. Ještě když se uvolnilo takové místo – to byla moje občanská povinnost! Nakonec na upgradování značky, novou kolekci a obchod padly všechny peníze. Nikdo vám přitom neřekne, jestli to bude nebo nebude fungovat, protože tak šílenou věc nikdy nikdo neudělal,“ směje se nahlas Claudia.

Osobní kontakt jako alfa a omega

A i když to byla sázka na všechno a velký skok do neznáma, zdá se, že se risk vyplatil. První obchod Swlag otevřel 8. dubna a v průběhu několika málo měsíců se značka dostala do povědomí nejen milánských obyvatel, ale zaujala také spoustu zahraničních turistů z Ameriky, Japonska či Austrálie. Do Milána se vydali také Češi, kteří značku znají od dob jejího začátku v Českých Budějovicích. K tomu Claudia dodává, že jí přijde nesmírně zábavné, když si Čech přijede pro českou značku do Milána.

Foto: Swlag Claudia Simon si zakládá na tom, že se na velké části kousků kreativně vyřádí

„Mám ráda blízký kontakt s lidmi, proto jsem od začátku chtěla kamenný obchod. Mně totiž dává strašně moc, když se seznámíme, pokecáme si, na to vůbec nic nemá. Online shop je fajn, ale já chci být v kontaktu s lidmi. A chci to tak i do budoucna. Až bude Swlag jednou velká značka a budu mít obchod například v New Yorku nebo v Londýně, tak tam chci vždycky být a nějaké kousky dokončovat ručně přímo na místě. To chci ve své značce vždycky zachovat,“ vysvětluje Claudia.

Právě ruční práce je něco, co ze značky Swlag dělá v rámci street wearu unikum. Část kolekce sice tvoří i oblečení s ikonickými printy Heroin nebo Spiritus Santus, ale velká část kousků mladé módní designérce projde pod rukama. S některými stráví i několik dní, zkouší na nich různé barvicí techniky, díky čemuž vznikají skutečně osobité mikiny, tepláky či trika. A i když část materiálů pochází z Česka a oblečení se z velké části v Česku také šije, prémiovou bavlnu na teplákové sety hledá po celém světě, aby docílila stejné kvality, jakou mají velké světové luxusní značky.

I proto je obchod Swlag nejen prodejna, ale zároveň také studio a dílna. Claudia podotýká, že nemá ráda, když přijde do obchodu, kde sedí za pultem prodavačka a jinak se v něm nic neděje. Proto chtěla, aby byl její obchod živým místem. Přímo během provozní doby v něm tak fotí nové kolekce, každý den zde tvoří nové designy, takže jsou tu neustále vyskládané barvy na textil a jiné potřeby pro kreativní řádění. Přesně to je něco, co by Claudia chtěla v budoucnu přenést do každého Swlag obchodu, který vznikne.

Kreativního řádění si brzy Claudia Simon užije do ještě větší sytosti, jelikož ji a její značku čeká historicky první módní show. A půjde o módní show ve velké parádě, jelikož bude součástí velkolepé události Milan Fashion Week, na kterou se pravidelně sjíždí tvůrci z celého světa. Claudia říká, že za možnost účastnit se této akce vděčí především zázemí, které si vytvořila na Istituto Marangoni. Jako jediná studentka z této školy si totiž otevřela vlastní obchod v Milánu, takže z ní dostala velkou podporu. Do přehlídky se tak navíc zapojí i současní studenti ze školy.

Na závěr se Claudie ptám, jak vlastně vznikl název značky Swlag. „Mě odmalička bavilo komolit slova. A v době, kdy hodně frčelo slovo swag, jsem si zrovna nechávala dělat na zakázku nábytek od jednoho truhláře, který asi stokrát použil slovo svlak. Strašně jsem se tomu smála, protože svlakem všechno vyřešil. V hlavě se mi to pak spojilo se swagem, takže jsem místo toho začala říkat swlag. No, a když jsem pak vymýšlela název značky, tohle slovo přede mnou svítilo jako jasně růžový, neonový nápis,“ směje se Claudia.

Svlak je v truhlařině velmi důmyslný spoj. A stejně jako jím zruční řemeslníci spojují kusy dřeva, Claudia Simon spojuje to nejlepší z české šikovnosti s italským temperamentem a živelností. Přesně z téhle kombinace vznikla její značka, kterou podle slov tvůrkyně může nosit jak malá holčička, tak sedmdesátiletá žena. Prostě každý, kdo si chce obléct Claudiinu barevnou energii.