Z chátrajícího hotelu Klínovec se stane luxusní ubytování. Lidé si budou moci některé pokoje odkoupit

Krušnohorský spolek si už v devatenáctém století předsevzal, že vybuduje kamennou rozhlednu. A kde jinde je pro takovou stavbu nejvhodnější místo, než na nejvyšším bodě Krušných hor, tedy na Klínovci. Postupně tu vznikla i pohostinská místnost a další sály. Během let se tak vybudoval celý Horský hotel Klínovec, unikátní stavba, která je však dnes v žalostném stavu. První plán na záchranu krachl. Teď je tu druhý, který počítá nejen s rekonstrukcí, ale i rozšířením.

Vlastní hotel v pražské Legerově ulici. Společnost Prague Season se nyní rozhodla, že se bude angažovat i na Božím Daru. A to právě ve starém hotelu, který tu léta platí za dominantu. Město už dlouho hledalo, s kým by do projektu šlo. Původně se přihlásila společnost Windsor Spa Hotel – dceřinná firma Sokolovské uhelné. Od projektu však nakonec ustoupila, stál by prý příliš mnoho peněz a riziková by byla i budoucí ekonomika hotelu.

Hotel Klínovec je každopádně jeden z projektů, který se uchází o dotaci z fondu Spravedlivé transformace. Město by na ni mohlo dostat až osmdesát procent z celkové částky, zároveň má ale rozpočet kolem třiceti milionů korun ročně, a tak potřebovalo, aby se do projektu zapojil někdo další. To se podařilo zajistit na konci loňského roku, kdy Boží Dar podepsal smlouvu o rekonstrukci právě se společností Prague Season. Opravy by měly vyjít na 415 milionů korun, velkou část pokryje právě zmiňovaná evropská dotace.

Nyní společnost s Božím Darem představily budoucnost budovy, ke které náleží i kopie oné kamenné rozhledny, jež tu vznikla v devatenáctém století. Projekt počítá se supermoderním zázemím, jaké má tradice také v zahraničí. Kromě samotné rekonstrukce by tak měla vzniknout i přístavba, kde bude další ubytování.

„Aby byl projekt udržitelný, je potřeba navýšit ubytovací kapacity. Na ploše kolem dvou tisíc metrů čtverečních proto vznikne přístavba k současné budově. Její součástí budou kromě dalších lůžek pro hotel také prostory pro relaxační a sportovní využití, které z důvodu památkové péče nelze do historické budovy umístit,“ líčí jednatel společnost Prague Season David Huspeka. Vzniknout tu má relaxační zóna, masáže či herny pro děti.

V historické budově bude k dispozici třicet až čtyřicet pokojů. Do přístavby by se měl vejít zhruba dvojnásobek. Cílem je vytvořit rekreační místo, které bude fungovat celoročně a bude atraktivní pro české i zahraniční turisty i mimo hlavní sezónu v létě a v zimě. „Po dokončení projektu vznikne zázemí velmi podobné Svatému Vavřinci v Peci pod Sněžkou, resortu Aldrov ve Vítkovicích nebo alpskému Falkensteineru,“ uvádí Huspeka.

