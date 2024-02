Z Gočárových Automatických mlýnů startuje raketa. Umělec Janíček přetvořil zdejší silo na sci-fi zážitek

Uložit 0

Co můžou mít společného bývalý mlýn a kosmická loď? V Gočárově galerii, jejíž část se od loňského roku nachází ve zrekonstruovaném objektu Automatických mlýnů v Pardubicích, začala první letošní výstava s názvem Vnitřní systém, které se zhostil umělec Martin Janíček. Ten si vzal do parády prostor bývalého mlýnského sila, do něhož umístil exponáty tvořené částmi mlýnského vybavení. Vzhledem k tomu, jak je celý prostor vytvarovaný, tady Janíček rozproudil vjemovou hru, která návštěvnice a návštěvníky vtáhne do opuštěné vesmírné lodi.

Areál Automatických mlýnů skýtá mnoho členitých prostor, jejichž velkou část zabírají Gočárova galerie a Galerie města Pardubic. Díky tomu mají lidé možnost původní industriální objekt objevovat v novém kontextu, což se týká i hlubokého sila, které dříve sloužilo pro skladování obilí. V současnosti se v něm střídají umělecké expozice a té poslední se zhostil Martin Janíček.

Pro Janíčka je typický jeho site-specific přístup, což znamená, že pro každý jemu svěřený prostor vytváří výstavu na míru. Ve své tvorbě se zabývá sochou, zvukem a hudbou, zkoumá akustické vlastnosti různých materiálů a sám také vytváří nové nástroje. V případě Automatických mlýnů se rozhodl dát nový smysl součástkám, které byly ukryté v jejich útrobách, například objektům pro přepravu pytlů s moukou, krytům na silo či různým pohonům.

Foto: Gočárova galerie Bývalé silo se proměnilo pod taktovkou umělce Janíčka

„Ústředním motivem jsou zde modré elektrické rozvodné skříně z bývalého velínu mlýna – odtud se posílaly impulzy a zprávy. Dráty z nich jsou momentálně odstřižené. Tep vln a podnětů nyní směřuje k naší vlastní představivosti,“ popisuje instalaci Martin Janíček. Předměty mlýnského provozu dostaly díky němu nový význam, v čemž si pomohl také prostřednictvím hry světla a zvuku.

Důležitou roli na výstavě mají také vibrace. Janíčkovi totiž prostory sila táhnoucí se do výšky téměř deseti metrů připomněly raketu, s celou expozicí proto začal pracovat tak, jako by byla součástí sci-fi příběhu. Rozvibrované předměty tak mohou při zapojení fantazie návštěvnice a návštěvníky vtáhnout na cestu vesmírem. „Je to doplnění pocitu cesty v raketě nebo modulu vesmírnou tmou za Sluncem nebo na rudou planetu,” řekl Janíček pro ČTK.

Výstava Vnitřní systém, která potrvá do konce března, je součástí celoročního projektu Gočárovy galerie zaměřeného na zvukový design s názvem Disegno auditivo. V silu tak během roku proběhnou čtyři výstavy zvukových umělců a umělkyň. Zahajující projekt Martina Janíčka vystřídá na začátku dubna Polina Katschenko, následovat bude Ladislav Železný a František Kyncl. Ke každé výstavě vznikne jedna zvuková skladba v délce zhruba 20 minut a koncem roku vyjde originální album.

Automatické mlýny se začaly v Pardubicích stavět v roce 1909 podle návrhu architekta Josefa Gočára. Mouka se zde mlela více než 100 let a v roce 2014 byly zařazeny na seznam Národních kulturních památek České republiky. V roce 2015 areál koupil architekt Lukáš Smetana s manželkou Marianou, kteří se rozhodli, že ze solitéra vytvoří prostor pro život a kulturu. Do rekonstrukce se zapojily i Pardubice a Pardubický kraj a po jejím dokončení se v mlýnech nachází dvojice galerií a technologické vzdělávací centrum Sféra a pardubické informační centrum.

S přispěním ČTK.